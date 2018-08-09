华尔街与SEC怒怼马斯克：“你哪儿来的钱？”

记者 张力克

近日，特斯拉创始人马斯克在社交平台上表示要对特斯拉进行私有化，还表示他的计划已经得到了投资者的支持，为这项计划准备了820亿美元的“融资担保”。

但是，马斯克没有提供任何证据来支撑他的融资计划。

有外媒调查了15家知名金融机构和科技公司，但没有人表示知道马斯克的融资计划。

对马斯克放心不下的不仅仅是华尔街，美国证券交易委员（SEC）也已经开始调查此事。

马斯克早有预谋

离开股市并非马斯克一时头脑发热

2017年11月，马斯克在一次采访中告诉Rolling Stone：“我希望能对特斯拉进行私有化，成为上市公司降低了特斯拉的运营效率。”

另据知情人透露，2017年4月，马斯克在与软银集团董事长孙正义讨论投资电动汽车制造时，曾提及私有化特斯拉的想法。但是，由于双方未就所有权问题谈拢，谈判就此结束，并且没有再次启动。

纽约时间周三股市收盘时，特斯拉每股报收370.34美元，下跌2.43%。这一价格远低于马斯克此前透露的每股420美元的收购价。目前，马斯克持有特斯拉20%左右的股权，这意味着他至少还需要超过500亿美元的资金才能实现特斯拉私有化的目的。

黑石集团Dwight Scott表示，这种程度的融资只可能通过主权财富基金或其他战略投资者完成，债务投资者一般不会投资一个亏损严重或烧钱厉害的公司。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi表示，马斯克可能会说服一些大型机构、战略投资者成为或留任私有化特斯拉公司的股东，这能降低他的融资难度。

来自SEC的问询

马斯克的言论引起了美国证券交易委员（SEC）的注意，并且已经开始调查此事。

有外媒报道称，SEC已经向特斯拉发出问询，内容包括马斯克的计划是否真实，以及这项计划为什么是通过社交平台公布等。

目前，SEC已经确认上市公司可以通过社交平台公布相关材料和潜在的市场信息。但是，另有相关律师表示，如果马斯克之前说的“融资担保”不实或者不成熟，那么他将会陷入一定的法律纠纷中。

SEC前员工Keith Higgins表示，除非马斯克真有“融资担保”，并准备出价，否则这可能涉嫌操控市场。

曾供职于SEC的律师Stephen Crimmins却表示，马斯克的言论并不等于对市场进行操纵，他是特斯拉的CEO，他说这些话表示他有能力完成此事。

在马斯克公布其想法之后，有特斯拉董事会成员表示，上周他们就已经知道了马斯克的计划，并提出了一系列是否违反SEC规则的问题。

目前，SEC发言人Judith Burns及特斯拉发言人都拒绝对此事进行评论。