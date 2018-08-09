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新华时评：聚焦科技高地 决胜创新未来

新华时评：聚焦科技高地 决胜创新未来
2018年08月09日 21:45 新华社
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　　新华社北京8月9日电 题：聚焦科技高地 决胜创新未来

　　新华社记者陈芳、余晓洁

　　按照深化党和国家机构改革统一部署，近日国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组。领导小组的主要职责是：研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策；讨论、审议国家重大科技任务和重大项目；协调国务院各部门之间及部门与地方之间涉及科技的重大事项。这体现了党中央对科技工作的重视和提升创新能力的决心，是聚焦争创世界主要科学中心和创新高地、在更高起点上优化顶层设计、推进自主创新的重要举措。

　　近年来，我国科技体制改革全面发力、多点突破、纵深发展，在重要领域和关键环节取得实质性突破。同时，也应看到，我国国家创新体系整体效能还不强，科技创新资源分散、重复、低效的问题还没有从根本上得到解决，科技对经济社会发展的支撑能力不足，关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距，与实现“两个一百年”奋斗目标的要求还很不适应。

　　领导小组中既有科技、教育部门的主要负责同志，也有国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、人民银行等部门的“一把手”，还有中国科学院、中国工程院、中央军委科学技术委员会等军地科研部门负责人。有专家指出，成立国家科技领导小组，有助于更好地运用系统思维，聚焦国家需求，统筹整合力量，发挥国内市场优势，强化规划引领；有助于加速形成更有针对性的科技创新系统布局，系统安排科技创新平台；有助于大力强化科技创新体系能力，加快构筑支撑高端引领的先发优势，以期在关键领域、卡脖子的地方尽早取得突破。

　　欲致其高，必丰其基。突破关键核心技术、实现科技创新历史性跨越，离不开体制机制的支撑和保障。高擎改革这个“点火器”，就要坚决扫除阻碍科技创新能力提高的体制障碍，加快改革重大科技项目立项和组织实施方式，打通科技成果向市场转移转化的通道，优化科技政策供给，完善科技评价体系，营造良好创新环境，把人才创新创造的活力充分激发出来，使科技创新的源泉和活力竞相迸发、充分涌流。

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