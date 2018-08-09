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中芯国际第二季度营收8.9亿美元 同比增长18.6%

中芯国际第二季度营收8.9亿美元 同比增长18.6%
2018年08月09日 19:06 新浪科技
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中芯国际第二季度营收8.9亿美元 同比增长18.6%
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　　新浪科技讯 北京时间8月9日晚间消息，中芯国际(NYSE:SMI; SEHK: 981)今日发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报，营收为8.907亿美元，与上一财季的8.310亿美元相比增长7.2%，与上年同期的7.512亿美元相比增长18.6%。

　　第二财季业绩：

　　营收为8.907亿美元，与上一财季的8.310亿美元相比增长7.2%，与上年同期的7.512亿美元相比增长18.6%。不计入技术授权收入，营收为8.379亿美元，与上一财季的7.234亿美元相比增长15.8%，与上年同期的7.512亿美元相比增长11.5%。

　　毛利润为2.178亿美元，而上一财季为2.202亿美，上年同期为1.941亿美元。不计入技术授权收入，毛利润为1.650亿美元，而上一财季为1.126亿美，上年同期为1.941亿美元。

　　毛利率为24.5%，而上一财季为26.5%，上年同期为25.8%。不计入技术授权收入，毛利率为19.7%，而上一财季为15.6%，上年同期为25.8%。

　　业绩展望：

　　中芯国际预计，第三财季营收环比将下滑4%至6%。不计入技术授权收入，营收环比将增长0至2%；

　　毛利率将达到19%至21%；

　　基于非美国通用会计准则，运营开支将达到2.32亿美元至2.38亿美元；

　　来自控股子公司的非控制性权益预计在1900万美元至2100万美元之间。

　　电话会议：

　　中芯国际管理团队将于北京时间2018年8月10日上午8点30分召开电话会议，本次电话会议将通过互联网进行直播，网址为：http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php或https://edge.media-server.com/m6/p/pmqpyy3p。(李明)

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