直击|臻迪CEO郑卫锋：无人机企业死亡潮源于准备不足

新浪科技 韩大鹏

近两年，关于智慧物流无人配送的新闻屡见不鲜，不少快递物流企业纷纷加入无人机送货的浪潮中。但是，反观无人机市场却遭遇了资本寒冬，众多中小无人机企业因融资问题纷纷退出。目前行业格局已基本趋于稳定，大浪淘沙后亦涌现出几家独角兽企业。

对此，新浪科技对臻迪集团创始人兼CEO郑卫锋进行了专访。臻迪（PowerVision）成立不足10年，已成长为估值82亿，横跨空中、水下量产的以人工智能为核心的机器人公司。在郑卫锋眼中，无人机火热市场下的死亡潮源于不少公司的准备时间不足，这也导致了技术门槛出现了限制与瓶颈，最终走向失败。

谈无人机成败：相当于18家创业公司

根据毕马威风投报告，全球无人机行业融资从2016年三季度开始下滑，当季只获得了5500万美元的投资，共进行13笔；相比上一个季度，投资规模缩水半成，环比资金规模则下降了59%。

“无人机企业为什么死？我认为最根本的原因是准备不足”，郑卫锋称，很多人认为无人机只要一两年就可以做成，实际上是错误的认知，“至少需要5到7年，因为技术方面跨界太多”。

郑卫锋坦言，创业之初他尚未意识到，小小的无人机跨界范围如此之大，“我们相当于做了18家创业公司”。 例如无人机相机自稳云台系统所涵盖技术的产品化，相当于创业了一家云台公司，加上动力等相关技术转化相当于一家平衡车公司；高动态大带宽远距离视频实时传输或短距离通信模块，都相当于一家通信产品公司；基于空中及水下动态场景的影像功能及品质提升，难度大于发展一家运动相机公司等。

郑卫锋透露，到目前为止，公司已经投入近10亿资金，在研发时间上也投入了近6年的时间，这也让其有了很高的技术自主权和全球化营运。他认为，国人与欧美人对旅行的理念不同，“很多外国人去一个地方旅游要十多天，愿意在设备上投入更多，所以产品必须要全球化”。另一方面，产品已经成为了一种能力工具，必然是伴随产业成熟的一个过程，从专业、中端再到大众化。

谈使用频次：能力工具可突破局限

很多人认为，消费级无人机的使用频率不高，水下无人机更甚。

“我认为它是一种能力，对能力工具可以突破频次的局限”，郑卫锋表示，按照目前普通消费者的购买力，无人机基本上每个家庭都会拥有，它的发展也会越来越小。越来越便携，并且会进入一个较为傻瓜的模式，让用户降低上手需求。

“这需要一个教育的过程，市场仍然需要培育”，郑卫锋称，最好的产品在使用上不需要说明书，但它必然存在技术迭代的过程，“比如现在买个新手机，不需要说明书，那是因为之前你用过很多其他手机。无人机的未来也会如此，小、便捷且模式傻瓜”。

谈人工智能：三个领域会实现突破

在郑卫锋看来，AI应用还远处于初期阶段。例如很多公司的智能音箱，从语音识别的角度看，离消费者可接受的可靠性程度仍有较长距离。

但是，未来AI在三个领域会实现突破，并可以解决消费者的痛点：图像识别、语音识别及无人驾驶。

第一是图像识别，包括人脸识别等。“这是一项核心技术，它的发展可以让AI同视觉系统上对不同环境进行改变和应用，对于多样本识别速度与记录能力都会有很大提升，可以更好的融入人们最基本的生活之中”。

第二是语音识别。目前无论是语音助手还是智能音箱，它的识别和能力范围都十分有限，尙不具备学习功能。很多公司仍在大力投入研发，或将改变技术现状。例如亚马逊在语音识别上走在了前列，它与其他智能音箱有一个最本质的区别，是把语音识别从一个大范围缩小到一个小的垂直应用，这也被称为T型战略。

第三是自动驾驶。“我认为智能驾驶的时代已经到来了，无人驾驶时代还需要一段时间”，郑卫锋说，自动驾驶是AI融合式的应用方案，它的成功取决于深度学习、语音识别、图像识别等多方面结合的特性，将这些技术结合后将为人类出行带来改变。

“我们所思考的是，看哪几种AI技术趋于成熟并将其结合，以此来给消费者赋能”，郑卫锋透露，明年臻迪(PowerVision)将推出相关AI产品，与消费者生活紧密相关，并解决使用频率的问题。据悉，该公司旗下产品融合导航控制、相机、云台、声呐、电机、螺旋桨、图像识别、视觉等多种技术，目前在全球拥有260多项产品专利的获权。

谈知识产权：技术创新上国内外不同

郑卫锋认为，再过20年，中国复制模式将行不通，美国很早以前就开始重视知识产权问题，日本等国家近几年也重视该问题，“近几十年开始重视保护专利”，中国现在必须创新，臻迪的创新源于对用户的观察、市场调研，再就是科技行业的成熟度。

“如果知识产权解决不了，就会被相关公司起诉。所以我们重视知识产权的建立，当然这需要跨过很多坑”，郑卫锋说，无人机企业的研发投入战略要放长远，包含研发、人才、专利、试验的费用，均要算入其中。

以下为部分采访内容：

新浪科技：为何无人机公司会经历死亡潮？

郑卫锋：最根本的原因是准备不足。很多公司觉得一两年就做出来了，其实它需要5到7年以上，因为技术的跨界太多，臻迪就相当于18家创业公司。比如无人机上的相机自稳云台，和平衡车原理相同，但你需要在很小的尺寸很轻的重量等严格约束下承受飞行器机体震动/风扰等影响达到非常精确的稳定效果；比如无线通讯又是一个通信产品公司，还涉及到CE/FCC等严格法规限制，同时实现非常流畅、延时极低的消费者体验等，这些都需要核心研发能力；你为了满足要求研发电机，又是一个电机产品公司。还有导航控制、视觉、Slam以及水下应用涉及的声呐等核心技术，都是极大的挑战。

新浪科技：越来越多企业进军机器人领域，如何看待这一现象？

郑卫锋：细想一下，这些机器人还没有真正解决用户痛点，原因在于核心技术没有突破。VR技术目前不会普及，原因在于会让眼睛产生不适感，解决不了Eye Safe，就如同一个超量的Led屏摆在眼前，长期使用会导致视力下降，人眼的眩晕问题和安全问题始终未得到解决。再比如常见的智能音箱，语音识别还未解决，只能先缩小场景才能使用，必须要经历封闭的生态过程，垂直整合体验才会好。这方面亚马逊走在了前列，此前它收购了很多公司，会有一定的技术积累。

新浪科技：臻迪(PowerVision)下一步的发展战略是什么？

郑卫锋：我们下一个大的思考方向是更加高频。我们想的是用人工智能和机器人的技术，帮人类解决问题和痛点。今年臻迪也会推出三四款新品，延续此前的航拍无人机和水上、水下无人机品类，明年会推出以AI为核心的新品类产品，会有突破性技术的革新。