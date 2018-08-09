蔚来汽车再被曝将于9月在美IPO 官方回应：不予置评

原标题：蔚来汽车再被曝将于9月在美IPO，官方回应称“不予置评”

新京报快讯(记者蔡妍霏)8月9日，针对近日被曝将于9月在美提交IPO招股书(S1文件)的消息，蔚来汽车方面回应新京报记者时表示，“资金相关的消息蔚来汽车不予置评。”

有媒体报道称，蔚来汽车将于9月在美提交S1文件，包括美银美林、瑞信、花旗、德银在内的多家投行均为其承包商。如果顺利的话，蔚来最快将于今年年底到明年第一季度在纽交所上市。据称，蔚来希望通过IPO筹集超过20亿美元资金，市值或将达到370亿美元。

但这并不是蔚来汽车第一次传出赴美IPO。国外媒体去年12月曾报道，蔚来汽车正考虑在美国上市，预计最快在2018年，上市融资的目的是为自动驾驶技术在内的业务筹集资金。当时消息人士还表示，蔚来汽车在考虑以3亿到4亿美元的价格出售美国业务中的30%的股份，其在美国业务的全部估值超过10亿美元。

今年2月，路透社援引知情人士说法称，蔚来汽车已聘请摩根士丹利、高盛投资、美银美林、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行、摩根大通和瑞士联合银行为其赴美上市做准备。此次IPO融资的目的是进一步扩大其在自动驾驶和电池技术领域的投资和发展，业内预计IPO融资的规模在10亿到20亿美元。

4月27日，又有知情人士透露，蔚来汽车正在研究今年下半年赴美上市的计划，软银正在与蔚来汽车磋商，可能会在IPO时购入2亿美元股份。5月底，再有消息传出，称蔚来汽车已经在美国证券交易所提交IPO申请文件，计划融资20亿美元。但据称筹备工作还处于初期阶段，交易规模可能会有所调整。

截至目前，蔚来汽车共推出三款车型，2016年11月12日发布的EP9、2017年12月发布的ES8以及概念车EVE。按照计划，其首款量产车型ES8将于8月开始进入大规模交付期，9月之前完成1万台创始版的交付。