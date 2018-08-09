特斯拉私有化或将考验华尔街的神经

文章来源：路透中文网

对电动车厂商特斯拉的杠杆收购可能预示市场将盛极必衰，但投资者可能需要更多理由才会退出股市。

特斯拉首席执行官马斯克周二表示，他想以每股420美元的价格将特斯拉私有化，以此计算的公司估值为720亿美元。一些投资者因此在想，完成这种巨额交易是否预示着美股已经过热。2008年金融危机过后，美国股市已持续上涨了将近10年。

“一家以烧钱速度闻名的公司要展开这种规模巨大的杠杆收购（LBO），这是市场最终触顶的明确迹象，”JonesTrading首席市场策略师Mike O‘Rourke在客户报告中写道。“市场达到极限时常常出现这种行为。”

但其他人则持相反看法，认为特斯拉是一个例外。华尔街对特斯拉又爱又恨。该公司在受到富达（Fidelity）等机构投资人青睐的同时，又是股市中被做空得最厉害的一只重要股票。

“我不认为特斯拉的消息能告诉我们许多有关整体市场的情况，”Per Stirling Capital Management的一名主管Robert Phipps说，“相反，这只是马斯克个性的体现，也反映出他有多讨厌对股东负责的要求以及短期的成功衡量标准。”

实际上，该交易远未达成，可能永远都不会成为现实。分析师和投资者怀疑借款人是否会愿意为这宗有可能成为美国历史上最大的杠杆收购案融资，怀疑的原因包括特斯拉的烧钱速度，来自其他电动汽车生产商的竞争加剧，以及特斯拉难以达到产量目标。

此外，杠杆收购通常依赖增长的获利来决定有多大偿债能力来完成收购，但特斯拉没有一年实现盈利，因此，交易撮合人表示，特斯拉的任何收购交易或许都不会涉及让该公司背负更多债务。

由于难以提高Model 3轿车的产量，特斯拉去年亏损近20亿美元。虽然马斯克上周表示，该公司从9月当季开始将持续实现盈利，但他过去制定的很多目标都没有实现。

估值膨胀

相比于竞争对手，特斯拉的估值呈现爆炸式增长。目前630亿美元的市值已经高过通用汽车的530亿美元。

这一市值对应于特斯拉去年的汽车销量，相当于每辆车约62.6万美元。相比之下，对通用汽车而言则相当于每辆车约5，500美元。这反映出股东预期特斯拉的产量将呈现指数型增长。

如果马斯克的交易得以执行，那么这一规模将高于2007年对TXU Corp 440亿美元的收购案，而且即便是经通胀调整后，马斯克交易的规模也高达550亿美元。TXU案是历史上最大规模的收购案。

马斯克这一私有化交易也将超越1988年对雷诺兹-纳贝斯克（RJR Nabisco）的300亿美元杠杆收购案。经通胀调整后，该收购案的规模将达到630亿美元。现在该案被许多人视为是那个年代估值过高的典型。

他的报价较该股上日收盘价溢价23%，但与近期部分交易的溢价相比并不是很高。

在当前估值水平的特斯拉私有化交易可能释放出一种不利信号：投资者认为经过近十年的经济复苏后，特斯拉难以实现获利增长。按季计算的并购交易在2000年和2007年触及数年最高规模，恰好都是在股市大跌之前。

汤森路透Deals Intelligence的数据显示，2018年前七个月，全球杠杆收购交易规模达到1，540亿美元，同比增加15%，但仍低于2007年前七个月的4，640亿美元。

“如果你观察过去的市场周期，看到并购、杠杆收购（LBO）或首次公开发行（IPO）活动逐渐升温……这些活动到达峰值的时间与市场见顶的时间通常相距12个月以内，”Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称。

“现在是否到了这种时刻，要等过去之后才知道，但这肯定是研究市场心理时要考虑的一个因素。”（完）