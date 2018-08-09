美国如此忌惮华为 显示出对中国崛起的深层忧虑

原标题：神秘又可怕！美国如此忌惮华为，原因有点复杂……

近年来，华为公司突然成为美国政府、舆论的最为关注的中国企业。在这些充满妖魔化的报道中，华为被描述为一个对美国国家安全构成巨大危险的公司。即将送交特朗普签署的“2019国防授权法案”中，华为再次成为美国方面防范的重点。依据该法案要求，美国国防部将禁止采购来自该公司及其他中国信息科技企业的产品。一向自信的美国对一个外国企业如此忌惮并不寻常，从一个侧面显示出美国对中国崛起的深层忧虑。

▲“2019国防授权法案”即将交送美国总统特朗普等待签署。（视觉中国）

甲之蜜糖，乙之砒霜

对于世界上最大多数国家来说，华为可算是良心企业。其产品价格不像苹果一样高不可攀，其解决方案涵盖无线通讯的方方面面。成立至今，华为没有发起过恶意并购、价格战、市场垄断、排他性联盟等恶性竞争手段，没有发生过大规模数据泄露事故。在通讯产业法律最为严谨的欧洲，华为成为第一个拿到5G通讯市场商用许可的公司，足见其合规能力已经得到全球最苛刻裁判的认可。

但是，有一块土地华为从来没有征服。华为在全球赢得的信誉在美国却失效了。从2011年，华为就成为美国国内反华势力的眼中钉。美中经济与安全委员会2011年发布“中国电信行业投资和产品的国家安全影响”的报告，美国当局不点名地称华为这样“海外扩张战略积极的企业”对美国国家安全带来挑战，这些企业有计划、有意图的收购全球和美国电信和信息技术公司。在美中经济与安全委员会的年度报告中，华为成为“在中国享受特殊待遇”的民营企业代表，事实上是“准国有企业”。

相比国会，美国舆论、情报界对于华为的猜忌则更为极端。曾担任中央情报局局长兼国家安全局局长的迈克尔·海登多次在电视采访中渲染，华为与中国军方、情报机构关系密切，在向后者提供全球通讯设施的情报信息。美国媒体也持续炒作几个华为与军方关系的“老故事”。“斯诺登事件”后，美国媒体更加担心华为会像美国通讯公司一样向本国情报机构提供用户数据，这种担忧带有一点黑色幽默的味道。

基于以上理由，美国逐步增加了对华为的施压力度。在美国国内，华为的并购活动几乎被全部否决，与美国合作商出售消费终端的计划也在最后时刻取消。本次国防授权法基本上封堵了华为进入美国市场的可能性。除此之外，美国财政部外国资产管制办公室也向华为发出传票，将调查其所谓涉嫌违反对古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的贸易制裁。在美国之外，美国也动用舆论抹黑、情报交换等手法给华为下绊，例如澳大利亚在得到美国方面的“情报通报”后叫停了华为参与其国内5G通讯网络的计划，英国也开始从系统安全等角度给华为挑刺。在可预见的未来，美国还将采取更多恶性措施阻止华为在全球的布局。

华为的“罪”在于它很不美国，但很成功

美国之所以忌惮华为与多个因素有关，其中最突出的一点是华为走出了一条中国特色企业的全球化发展之路。事实上，美国也明白华为并没有得到什么特殊待遇，但正是这一点让它变得格外可怕。

首先，华为所在的行业把握着未来全球技术的战略方向。华为是信息科技领域罕见的全产业链公司，既生产手机、路由器、交换机等终端设备，也有研发芯片、通信基带等核心零部件的能力，还有物联网、云计算等解决方案，其产业链布局甚至比与其市场份额接近的苹果和三星公司更为全面。美国方面认为，虽然软件、电商等领域市场更为广阔，但未来各国在通讯领域的实力仍然将由硬件的水平决定。如果华为在5G这一“同一起跑线”上超过美国企业，那么美国很可能将丢掉全球信息科技的主导权。

其次，华为的经营模式特立独行，外界难以左右。与苹果、三星等公司不同，华为至今仍是一个非上市企业。华为的管理层并不像其他高科技企业一样急于追求股权变现，华为的员工从其工作绩效中获得相当优厚的回报。这种独特的分配方式让华为内部高度团结，也让华为保持着一定程度的神秘感。缺少了公开市场股价这个杠杆，美国对于华为的各种打压措施无法发挥最大效果，不能动摇华为内部的认知和价值取向。

第三，华为已经成为全球化成功的典范。与阿里、腾讯等公司不同，华为的主要市场在海外、主要研发在海外、主要合作伙伴在海外。这意味着华为已经在与美国争夺未来的资源、人才和势力范围。华为给合作伙伴开出了比苹果、三星更为优越的条件，其合作伙伴与华为共享全球的资源，开拓海外市场。华为证明了中国的社会制度和经济模式同样可以产生出成功的全球化企业，华为提出的共赢模式有别于美国的“开放”模式，能够让发展中国家企业在不损失其长远利益的条件下谋得发展。

最后，华为咄咄逼人的科技野心让美国看到了中国企业的巨大潜力。华为有着更大的战略野心和目标，从未满足其已有的成就。成立至今，华为保持着极高的研发投入。2017年其研发投入已经超过苹果，排名全球第六，是唯一进入前50名的中国企业。正是这种野心让华为在一些空白领域能够进展神速。2017年，华为推出了全球首款AI手机芯片，其“达芬奇计划”意图摆脱在图像处理器上对美国企业的依赖。作为一个涉足芯片设计时间不长的公司，华为的进步速度已经让业界感到惊叹，让美国感到警惕。

如果每个中国企业都像华为一样将资源和精力投入到研发和技术进步上，那么中国与美国之间的科技差距可能被迅速填平。在这种情况来临前，美国要用尽一切手段挡住这个中国企业的“领头羊”也就不难理解了。