新浪科技> 业界 > 正文

微软推出“以太坊授权认证”产品

微软推出“以太坊授权认证”产品
2018年08月09日 15:01 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：微软推出“以太坊授权认证”产品 拆分区块链网络治理和操作

　　金色财经 区块链8月9日讯 软件巨头微软已经宣布推出一款全新的“区块链即服务（BaaS）”产品，这款产品是为不同行业的企业量身定做的，允许他们灵活部署区块链实例。

　　根据微软公司透露，他们在其云服务平台Azure上发布了新产品“以太坊授权认证（Ethereum Proof-of-Authority）”，帮助企业在以太坊区块链上构建应用程序。值得注意的是，该解决方案不需要工作量认证（PoW）共识算法支持，因此不需要挖矿，特别适合一些参与者彼此不够信任的网络。

　　科迪•伯恩（Cody Born）是微软Azure Global软件工程师，他表示：

“工作量认证能够在匿名、开放性的网络中较好地应用，并且通过加密货币激励促进了网络安全性。然而在一些私人的、或是企业财团的私有链中，这种共识算法似乎并没有太大价值。”

　　科迪•伯恩进一步解释说，由于企业区块链网络上的参与者都是信誉度较高的公司和组织，因此完全可以将治理和网络操作分开。

　　因此，微软的“授权认证”产品推出一个内置多中心化应用程序——“Governance DApp”，这款应用程序可以帮助组织成员管理网络，甚至可以将自己的投票权委托给其他人。此外，区块链网络内的参与者还可以委托其他节点代表，当自己的主节点离线时，这些“委托节点”可以代理他们投票，确保所有成员达成共识。

　　另一方面，区块链网络管理员也可以使用链上投票，以透明且可审计的方式，对网络权限进行投票或更改。

　　微软推出的这款全新的产品能够与此前基于工作量认证的Azure以太坊产品结合使用，而采用“授权认证”新共识模式的区块链可以在短短五分钟内完成部署，为企业提供了“一键式”分布式账本解决方案。

　　为了进一步提升产品可用性，微软还集成了Parity的WebAssembly（Wasm）工具包，实现了对智能合约开发的支持，让开发人员使用自己最熟悉的编程语言（比如C语言、C++或Rust）编写智能合约，而不用再费劲学习以太坊编程语言Solidity了。

　　文章翻自ccn

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有