原标题：微软推出“以太坊授权认证”产品 拆分区块链网络治理和操作

金色财经 区块链8月9日讯 软件巨头微软已经宣布推出一款全新的“区块链即服务（BaaS）”产品，这款产品是为不同行业的企业量身定做的，允许他们灵活部署区块链实例。

根据微软公司透露，他们在其云服务平台Azure上发布了新产品“以太坊授权认证（Ethereum Proof-of-Authority）”，帮助企业在以太坊区块链上构建应用程序。值得注意的是，该解决方案不需要工作量认证（PoW）共识算法支持，因此不需要挖矿，特别适合一些参与者彼此不够信任的网络。

科迪•伯恩（Cody Born）是微软Azure Global软件工程师，他表示：

“工作量认证能够在匿名、开放性的网络中较好地应用，并且通过加密货币激励促进了网络安全性。然而在一些私人的、或是企业财团的私有链中，这种共识算法似乎并没有太大价值。”

科迪•伯恩进一步解释说，由于企业区块链网络上的参与者都是信誉度较高的公司和组织，因此完全可以将治理和网络操作分开。

因此，微软的“授权认证”产品推出一个内置多中心化应用程序——“Governance DApp”，这款应用程序可以帮助组织成员管理网络，甚至可以将自己的投票权委托给其他人。此外，区块链网络内的参与者还可以委托其他节点代表，当自己的主节点离线时，这些“委托节点”可以代理他们投票，确保所有成员达成共识。

另一方面，区块链网络管理员也可以使用链上投票，以透明且可审计的方式，对网络权限进行投票或更改。

微软推出的这款全新的产品能够与此前基于工作量认证的Azure以太坊产品结合使用，而采用“授权认证”新共识模式的区块链可以在短短五分钟内完成部署，为企业提供了“一键式”分布式账本解决方案。

为了进一步提升产品可用性，微软还集成了Parity的WebAssembly（Wasm）工具包，实现了对智能合约开发的支持，让开发人员使用自己最熟悉的编程语言（比如C语言、C++或Rust）编写智能合约，而不用再费劲学习以太坊编程语言Solidity了。

文章翻自ccn