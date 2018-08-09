马斯克私有化特斯拉惹来SEC会问询：资金到位了吗？

原标题：马斯克私有化特斯拉表态惹来美国证监会问询：资金到位了吗

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

马斯克要私有化美国电动汽车制造商特斯拉的言论，惹来了美国证券交易委员会（SEC，又称美国证监会）的调查，它们想搞清楚，马斯克是不是来真的。

8月8日晚间，马斯克在推特上转发了一个电动汽车网站发起的在线调查结果。调查问题是，”你支持埃隆·马斯克把特斯拉私有化的计划吗“，超过了85%的参与者选择了支持。

据华尔街日报8月8日报道，知情人士透露，美国证券交易委员会希望知道，作为特斯拉公司创始人兼CEO的埃隆·马斯克（Elon Musk），在8月7日发布推特时是否拥有确切的事实基础，公司私有化的交易是否几乎可以确定，只差股东投票就能实现。

美国当地时间8月7日，马斯克发布推特称，正在考虑将特斯拉私有化，价格为420美元/股，即总对价720亿美元。这个收购价格超过特斯拉当日上午股票交易价格的20%。这一表态也将特斯拉股票推涨了11%。在当天下午对推文的回复中，马斯克称，股票回购的“资金已经敲定”，但没有对此提供更多的细节。

这可能成为美国证券市场最大的私有化计划之一。

美国证券交易委员会的问询由该部门的旧金山办公室发起，如果监管者认为马斯克在推特上的声明是假的或误导性的，特斯拉就需要接受监管机构的调查。不过截至目前，消息还没有得到确证。美国证券交易委员会的发言人拒绝对此事发表评论，特斯拉也没有回应置评请求。

上述报道中提到，根据美国法律，企业和企业高管不能在公司的重大事件上给予股东误导性信息，如果监管者发现证据证明马斯克在推特上发布那条声明只是为了提振公司股价，那么马斯克就会陷入麻烦。

前纽约证交所总裁Thomas Farley称，监管部门对马斯克的声明进行事实核查相对来说是比较简单的，监管者可以要求看任何特斯拉在私有化交易上与财务伙伴或财务支持者的法律合约。

“如果资金是确实的，就会有文件来证明他，”Farley称，“很简单就能核查，他们也应该这么做。”

6名特斯拉独董发集体声明：确实跟马斯克谈过私有化计划

至少，马斯克在私有化特斯拉这个问题上，不是在开玩笑。

当地时间8月8日上午，特斯拉的6位独立董事发布集体声明称，上周他们与马斯克会面了好几次，探讨将特斯拉私有化的计划。

据华尔街日报报道，这6位董事在声明中称，“上周，埃隆与董事会展开了关于把公司私有化的讨论”，商谈中包括为什么把公司私有化能够“更好地服务特斯拉的长远利益，还提到了私有化所需的资金已经确定。”

另据英国金融时报8月9日报道，这6位独立董事的声明中还提到，特斯拉董事会正在“采取可能的下一步行动来评估它”，这暗示，马斯克上周虽然与董事会就私有化展开讨论，但私有化仍然处于早期阶段。

发布声明的6位独立董事，包括是传媒大亨鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch）之子詹姆斯·默多克（James Murdoch），他是21世纪福克斯公司（21st Century Fox）的首席执行官。而鲁珀特·默多克是福克斯和新闻集团（News Corp）的执行主席，华尔街日报的出版方。

特斯拉董事会有9位成员，其中7位是独立董事。这份声明的签署董事包括独立董事中的6位，Brad Buss，Robyn Denholm，Ira Ehrenpreis，Antonio Gracias，Linda Johnson Rice和詹姆斯·默多克，不包括埃隆·马斯克和他的弟弟金博尔·马斯克，以及一位目前不在的独立董事Steve Jurvetson。

尚未落实为实际行动

不过，外媒进行的多方位求证也显示，私有化特斯拉的提议，在马斯克发布推特之前，没有落实为行动的迹象。

两位知情人士在8月8日晚间向英国金融时报表示，特斯拉的董事会没有雇佣相关顾问协助其审议。

在经常为回购交易提供金融支持的多家大型银行工作的人士则表示，他们不知道有试图募集这么大一笔资金的举动，“如果他已经敲定了700亿美元的私有化资金，我们绝对会知道，但现在我们不知道，而且也没有听说任何人有所涉及。”

华尔街日报报道提到，特斯拉公司在8月6日晚上向美国证券交易委员会提交了其季度财报，几天后私有化提议在舆论中广泛传播，但在财报中，特斯拉没有提到任何潜在的私有化和股票回购。

美国证券交易委员会前主席Harvey Pitt在接受CNBC访问时，针对马斯克的私有化推文表示，“从他的角度出发，这是条很有问题的推文……这很奇怪，股东没法支持一个还没有被提出或还不存在的提议。”

美国证券交易委员会是允许公司通过社交网络传播信息的，只要公司已经告诉股东他们有可能使用这些渠道，并且有监管文件备案。特斯拉在2013年11月的一份文件中告诉投资者，去关注马斯克的推特，从而获知关于公司的“额外信息”。

马斯克挑战卖空者

在前一个交易日股价暴涨11%之后，截至当地时间8月8日收盘，特斯拉的股价下跌了2.43%，报收370.34美元。

有观点认为，提议将特斯拉私有化，是马斯克向卖空者发起的一场战争。

在8月7日发给员工的一封邮件中，马斯克称，卖空者和其他公开市场上的压力是他想要将公司私有化的原因。在随后的推文中，马斯克称，把公司私有化能够结束卖空者的“负面宣传”。

8月8日晚间，马斯克在推特上转发了一个电动汽车网站发起的在线调查结果。调查问题是，”你支持埃隆·马斯克把特斯拉私有化的计划吗“，超过了85%的参与者选择了支持。