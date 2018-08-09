180万亿韩元！三星公布史上最大规模3年投资计划

澎湃新闻记者 周玲

三星宣布3年新投资180万亿韩国，新录用4万人。

8月8日，韩国三星抛出了未来三年将新增投资180万亿韩元（约合人民币1万亿元）的新方案，并将录用4万名新员工。这是韩国单一企业集团史上最大规模的投资计划。

这次大规模的投资计划中，130万亿韩元（约72%）将投在韩国国内，三星希望借此间接创造70万个就业岗位。

据韩联社报道，韩国总统文在寅日前曾在印度三星电子工厂竣工仪式上与该公司副会长李在镕见面，叮嘱三星扩大在韩投资，创造更多岗位。

三星这次大规模投资分了两个部分，一个面向未来新兴产业进行战略投资；另外，在原有的技术优势领域半导体和显示领域，进行进一步的追加投资。

在未来新兴产业方面，三星表示，将向人工智能、5G、生物技术、汽车半导体这4大新兴产业投资25万亿韩元，以打造未来的增长引擎。在人工智能领域，三星计划将全球人工智能研究人员增至1000名。在5G领域，三星希望成为全球5G芯片组和相关设备的积极参与者。在汽车电子领域，三星的目标是成为未来汽车的电子元器件的领导者，比如自主驾驶的芯片系统，利用其在半导体、电信和显示技术方面的领先地位。对于生物制药来说，三星表示将继续在商业上投入巨资，包括开发和制造生物仿制药以对抗慢性病和难以治愈的疾病。

其次，三星将继续在传统的优势领域半导体领域和显示领域进行大规模投资，以继续保持全球领先地位。在半导体领域，三星将扩大对包括韩国平泽在内的制造业中心的投资，以保持全球技术领先地位，并满足人工智能、5G、数据中心和汽车电子产品的应用需求。除了对内存产品的投资，还将包括非内存和新的先进制造设备。

此外，三星还将凭借软件研发优势和创业扶持经验创造青年就业岗位，将与中小企业协同发展的扶持项目规模增至4万亿韩元。未来5年，三星计划与中小企业风险创业部联合筹措1100亿韩元，为2500家中小企业实现工厂智能化并开拓销路。在工厂智能化方面，援助对象还包括与三星没有合作关系的中小企业，将优先扶持落后地区企业和积极招收残疾人和女性的企业。三星将另建面向第三级供应商的7000亿韩元基金，并在5年内为1万名求职者提供软件培训机会，并支持500个创业项目。