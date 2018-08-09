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美媒初评AR眼镜Magic Leap One：电池续航约3小时

美媒初评AR眼镜Magic Leap One：电池续航约3小时
2018年08月09日 12:27 新浪科技
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　　相关新闻：AR眼镜Magic Leap One正式在美发售，售价2295美元

　　导语：美国科技网站CNET近日撰文，对第一款零售版Magic Leap One进行了测评。但这款设备最初只能在美国的6座城市购买，价格为2295美元。

　　以下为主要内容：

　　浮在空中的全息影像、太空时代的护目镜——神秘的增强现实眼罩Magic Leap One已经对外承诺了许多年，以至于它似乎变得不再真实，就像它承诺创造的那个虚拟世界一样。

　　现在我们在可以告诉你的是：Magic Leap是真实的。它的首款眼罩现在可以购买，但仅在美国的几座城市发售，售价达到2295美元，这很难说是一款面向大众市场的产品。

　　我们终于得以第一次尝试它的效果。虽然这是增强现实的一大进步，但却算不上是一次飞跃。

　　CNET参观了位于佛罗里达州劳德代尔堡附近的Magic Leap总部。我们遇到了该公司CEO罗尼·阿伯维茨（Rony Abovitz）和其他十几位高管，还参观了工厂，他们在那里生产基于光场的镜头显示器。我们试用了Magic Leap One，这是这家拥有20亿美元资金的公司生产的第一款产品。

　　Magic Leap One是一款独立设备，拥有自己的可穿戴计算机和头戴式显示器，它将与微软苹果等公司一起争夺增强现实市场。

　　以下是与这款产品有关的信息：

　　价格：2295美元（但你可能还需要支付额外费用）

　　作为Magic Leap的首款硬件产品，它的全称是Magic Leap One 创作者版。这款设备并不便宜，远高于市场上的任何消费级VR设备（包括HTC Vive Pro）。但还是低于上市两年的微软HoloLens，后者价格高达3000美元。

　　额外花费495美元还可以获得“专业开发版”，其中包括一个额外的“枢纽线”和一项名为RapidReplace的服务，“这是一种旨在24小时内提供替换设备的资源。” 目前还不清楚具体指什么，但听起来像是一项服务，以便在眼罩损坏或发生故障时提供持续性支持。

　　该眼罩仅在美国部分地区销售，Magic Leap可以安排免费设置和交付。

　　它仅在六座城市有售

　　该眼罩将在magicleap.com上出售，但你必须位于以下城市之一：芝加哥、洛杉矶、迈阿密、纽约、旧金山（湾区）和西雅图。Magic Leap表示今年秋天会支持“很多城市”，但这应该表明Magic Leap One的首发数量确实有限。

　　提供上门设置服务

　　Magic Leap One创作者版仅通过名为RapidReplace的服务进行销售，该服务与电子商务创业公司Enjoy共同合作推出，由前苹果零售主管罗恩·约翰逊（Ron Johnson）创办。这项服务可以到用户家中提供和设置设备，确保完美契合。这的确前所未见。这再次证明Magic Leap One并非针对普通用户。

　　不能搭配眼镜使用（单独出售的处方镜片）

　　如果你需要戴眼镜，那就要了解一点：Magic Leap One根本不适合戴眼镜使用，而大多数VR眼罩和微软HoloLens都可以。Magic Leap将额外出售有度数的内置镜片。但如果你的度数很复杂，可能需要佩戴隐形眼镜。

　　包括：眼罩、夹式PC和遥控器

Magic Leap One的组件Magic Leap One的组件

　　Microsoft HoloLens全部包含在一个眼罩中。Magic Leap将其组件分开：一副重量较轻的护目镜通过线缆与圆盘形状的微型PC相连，该PC运行英伟达Tegra X2处理器，可夹在裤子上或肩带上。单手无线遥控器，与其他虚拟现实眼罩一样有触发按钮、肩部按钮、主页按钮和带LED灯环的圆形触摸板，并具有触觉振动反馈。

　　两种尺寸，许多鼻夹

　　Magic Leap有不同的组合，两种尺寸适合不同的头部尺寸和眼睛距离。该系统还配有五个可更换的鼻夹和零件，以确保重量不到1磅的眼罩能够恰当佩戴。

　　视野比HoloLens大，但小于VR眼罩

　　由于多种原因，Magic Leap One对虚拟物品的有效视野比普通VR眼罩小得多。Magic Leap One视野的纵横比为4:3，水平40度，垂直30度，对角线50度。就像在你面前悬挂一个小玻璃矩形看到增强现实影像。微软HoloLens的视野范围也很有限。Magic Leap的视野略大，但比目前的VR眼罩要小。

　　增强现实眼罩天生受到限制的另一个原因是，您可以看到周围的一切，周边视野畅通无阻。虚拟现实眼罩像无窗水肺浮潜面罩一样把东西隔离开来。HoloLens存在这个问题，Magic Leap One同样如此。

　　为了抵消这种限制，Magic Leap特意强调眼罩中看到的物体看起来更大，因为有效的锥视图延伸得更远。视见平截头体（viewing frustum）这个官方术语的意思是靠后的物体看起来最好。Magic Leap表示3D效果可以从大约14英寸远的地方开始，并且无限延伸。

Magic Leap One锥视图Magic Leap One锥视图

　　配置：Tegra X2处理器等

　　夹式轻型PC的配置高于手机或任天堂Switch，跟PC相似。它就像英特尔制造的NUC便携式计算机的变体，但却采用了英伟达Tegra X2芯片，配有128GB的存储容量，但只有95GB可以使用。

　　- CPU / GPU：英伟达Parker片上系统

　　- CPU： 2个Denver 2.0 64位内核，4个ARM Cortex A57 64位内核（2个A57和1个Denver可供应用程序访问）

　　- GPU：拥有256个CUDA核心的英伟达Pascal。

　　- 图形API：OpenGL 4.5、Vulkan、OpenGL ES 3.1 + AEP

　　- RAM： 8GB（4GB可用于应用程序）

　　- 存储空间： 128GB（95GB适用于应用程序）

　　- 音频输入：语音（语音到文本）和真实环境音效

　　- 音频输出：头带式扬声器和3.5mm耳机插孔（空间3D音效）

　　- 连接：蓝牙4.2、Wi-Fi 802.11ac/b/g/n、USB-C

　　- 重量：Lightpack（415克/14.63盎司）、Lightwear（325克/11.46盎司）

　　- 遥控器：振动触觉，USB-C充电

　　附带的控制器可以单手握住，就像Oculus Go遥控器或Samsung Gear VR一样，配有一个后部触发按钮和一个正面上方的触发式肩部按钮。还有一个圆形触控板，带有12个多色LED灯环，可以激活以指示应用程序中的按钮位置，下方还有主页按钮。该遥控器具有六自由度（6DOF）跟踪功能，与桌面式VR遥控器类似。与Oculus Go和Google Daydream等移动VR眼罩上较为有限的控制相比，这意味着它可以四处移动并与3D AR配合使用。遥控器充电一次可续航7.5小时，充电时使用15瓦USB-C充电器来完成。

　　电池续航？大约3个小时

　　Oculus Go独立VR眼罩可续航约2小时。适用于谷歌系统的VR眼罩联想Mirage Solo同样如此。Magic Leap One承诺更好一点，长达3小时，与Nintendo Switch续航能力相当。

　　夹式Lightpack内置锂电池，可通过45瓦USB-C充电器进行充电。但Magic Leap表示，“电池续航时间可根据使用情况而有所不同。” 直接接通电源可以保持系统持续运行。

　　启动应用程序：你可以做什么

　　我们只用Magic Leap One尝试了的一些演示内容，还没有对零售版进行开箱。但Magic Leap包括一些内置的软件。根据Magic Leap的说法，这类内容并不多，简单介绍如下。

　　- Magic Leap World（Magic Leap的应用商店）

　　- Dr. Grordbort's Invaders Preview（虽然只是一个图标，但却表明来自Weta Workshop的机器人射击游戏即将推出。）

　　- Helio（Magic Leap One的网络浏览器，支持3D内容。CNET尝试了Wayfair和纽约时报的浏览器体验）

　　- Social Suite（用于制作化身和支持共享空间的工具包。CNET尝试了一个两人化身聊天。）

　　- Screens（用于在房间中同时弹出多个显示器并在屏幕上查看媒体的工具。）

　　- Create（Magic Leap Studio的绘画/艺术工具，CNET尝试过一项演示。）

　　- Tonandi（Sigur Ros的音乐增强现实应用程序，CNET也尝试过。）

　　Magic Leap World中的其他应用：

　　- Abductor（一种可以扫描或“网格化”房间的创作者工具，可以探索开发者在空间计算领域的各种想法。）

　　- NBA Preview App（CNET已经尝试过预览；这是NBA在未来进一步探索增强现实的一款原型产品。）

　　- Magic Leap还将提供一个创作者门户，这是一个可以提供额外工具的开发者中心，包括名为Magic Kit的创意软件。

　　您可以聚焦于不同深度的物体，这是虚拟现实无法做到的

　　光场显示可以使用可变焦点，我在演示中没有看到他们着重强调这方面。但Magic Leap回应说：“你的眼睛可以聚焦于数字物体，就像聚焦于实体物体——远近都可以。” 这就像我们的眼睛目前的工作方式一样。虚拟现实并不具备这种功能，现在的虚拟现实世界是都采用固定焦点。

　　Magic Leap可以跟踪眼球，但不会一直使用该功能

　　Magic Leap表示，目光追踪不会一直开启。“但是，某些应用程序可以选择使用目光作为强大的输入法。” 眼动跟踪开始在下一波虚拟现实硬件中使用，借助这种技术，可以进行眼神接触，或者在不用动手的情况下与物体交互。

　　眼罩深度传感器的工作范围为“手臂长度”到3至5米范围内

　　Magic Leap One的房间扫描和网格技术大约从14英寸远的地方开始，延伸到大约9.8英尺到16.4英尺。扫描整个房间意味着可以移动足够近的距离，让深度传感器能够记录墙壁、地板和家具。应用可以不断重新网格化（扫描）房间，也可以使用单个的房间网格。

　　一本Magic Leap漫画

　　在2010年创办公司之后，Magic Leap的创始人兼首席执行官阿伯维茨在2012年与漫画作家、《银河护卫队2008》的联合创作者安迪·兰宁（Andy Lanning）一起创作了一部漫画。这部名为《Magic Leapers：Welcome To》的漫画想象了孩子们发现了一个类似“旺卡巧克力工厂”的场景，那里有一些长着昆虫眼睛的小生物飞来飞去，它们可以张开鼻子，展现出一个通向魔幻世界展示的入口。早在Magic Leap没有开发眼罩之前就已经有了这本漫画书。那些名叫Leaper的生物也在一定程度上启发了Magic Leap的昆虫眼镜头设计。

　　最早的原型

　　第一款Magic Leap演示硬件名为The Beast，目前在Magic Leap的总部展出。它看起来像眼睛检查设备的噩梦版。它的棱镜镜头最初只能显示基本像素。(思远)

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