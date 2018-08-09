新浪科技> 业界 > 正文

英特尔AI芯片销售有进展：去年销售额达10亿美元

英特尔AI芯片销售有进展：去年销售额达10亿美元
2018年08月09日 09:01 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
英特尔AI芯片销售有进展：去年销售额达10亿美元
查看最新行情

　　新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，英特尔周三表示，公司在2017年销售人工智能（AI）芯片金额达10亿美元，这是英特尔首次披露其在高速增长的计算领域营收。

　　英特尔是在与华尔街分析师的会议上公布这一数字，该会议是为了向分析师解释公司战略。会上，英特尔数据中心主管纳文·谢诺伊（Navin Shenoy）表示，过去几年，公司已经成功升级了CPU，使其在AI培训方面的能力提高200多倍。这使得Xeon处理器在2017年的销售额达到10亿美元——而公司去年的总收入为628亿美元。

　　谢诺伊表示：“性能上的阶梯式提升给我们带来了重大的商业影响力。”

　　英特尔AI产品部门主管纳温·拉奥（Naveen Rao）表示，客户们告诉英特尔他们正在为AI购买芯片，而且客户数据中心中有多少用于此类工作的计算也是一清二楚。因此，公司能够得出这一10亿美元的估值数据。

　　“坦诚说，这个数字可能要高得多。”拉奥在接受路透社采访时表示。

　　这一新数字之所以重要，是因为英特尔上月发布的收益低于华尔街对其数据中心业务的预期——这导致英特尔的股价一度下跌。英特尔还表示，其最新一代芯片的上市时间将推迟至2020年，这令分析师们担心英特尔的数据中心市场份额将被AMD取代。

　　“英特尔必须对其（AI）路线图和未来的表现都非常有信心——因为他们自己必须努力在营收数据上收获漂亮数字，分析师们也每季度都会向他们询问这方面的问题，”分析师兼前晶片主管摩尔·莫尔黑德（Moor Moorhead）表示。他还说道，10亿美元的数字比较保守，因为它只包括了CPU，而不包括其他产品线。

　　目前，英特尔股价上涨22美分，至49.92美元。

　　由于个人电脑销售停滞不前，英特尔越来越依赖于面向数据中心的销售。数据中心能够为移动端和基于网络的应用程序提供计算能力。这些应用程序反过来又依赖AI来实现照片和语音识别等功能。

　　但研究人员普遍认为，相较于中央处理器（CPU），像英伟达这样的图形处理器（GPU）专家，更适合“训练”出AI计算机模型——而中央处理器数十年来一直是英特尔的业务支柱。(赛文)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有