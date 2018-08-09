英特尔AI芯片销售有进展：去年销售额达10亿美元

新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，英特尔周三表示，公司在2017年销售人工智能（AI）芯片金额达10亿美元，这是英特尔首次披露其在高速增长的计算领域营收。

英特尔是在与华尔街分析师的会议上公布这一数字，该会议是为了向分析师解释公司战略。会上，英特尔数据中心主管纳文·谢诺伊（Navin Shenoy）表示，过去几年，公司已经成功升级了CPU，使其在AI培训方面的能力提高200多倍。这使得Xeon处理器在2017年的销售额达到10亿美元——而公司去年的总收入为628亿美元。

谢诺伊表示：“性能上的阶梯式提升给我们带来了重大的商业影响力。”

英特尔AI产品部门主管纳温·拉奥（Naveen Rao）表示，客户们告诉英特尔他们正在为AI购买芯片，而且客户数据中心中有多少用于此类工作的计算也是一清二楚。因此，公司能够得出这一10亿美元的估值数据。

“坦诚说，这个数字可能要高得多。”拉奥在接受路透社采访时表示。

这一新数字之所以重要，是因为英特尔上月发布的收益低于华尔街对其数据中心业务的预期——这导致英特尔的股价一度下跌。英特尔还表示，其最新一代芯片的上市时间将推迟至2020年，这令分析师们担心英特尔的数据中心市场份额将被AMD取代。

“英特尔必须对其（AI）路线图和未来的表现都非常有信心——因为他们自己必须努力在营收数据上收获漂亮数字，分析师们也每季度都会向他们询问这方面的问题，”分析师兼前晶片主管摩尔·莫尔黑德（Moor Moorhead）表示。他还说道，10亿美元的数字比较保守，因为它只包括了CPU，而不包括其他产品线。

目前，英特尔股价上涨22美分，至49.92美元。

由于个人电脑销售停滞不前，英特尔越来越依赖于面向数据中心的销售。数据中心能够为移动端和基于网络的应用程序提供计算能力。这些应用程序反过来又依赖AI来实现照片和语音识别等功能。

但研究人员普遍认为，相较于中央处理器（CPU），像英伟达这样的图形处理器（GPU）专家，更适合“训练”出AI计算机模型——而中央处理器数十年来一直是英特尔的业务支柱。(赛文)