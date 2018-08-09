受够了公开业绩？马斯克要私有化特斯拉对抗华尔街

美国当地时间8月7日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在社交平台上表示：“我正考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。并且，相应的资金有保障。”而在下方的评论区，马斯克还表示：“现在的股东可以继续投资私有化特斯拉，也可以每股420美元的价格套现离场。”

尽管这并非特斯拉的官方正式公告，但仍在行业内引起轩然大波。受此影响，特斯拉股价当天上涨10.99%至379.57美元/股。

对于如此决定，在给全体员工的一封内部信中，马斯克解释称，首先，股价剧烈波动，对特斯拉所有人、尤其是股东会产生影响；其次，作为上市公司，公开财务信息会影响特斯拉的决策，不适合特斯拉长期利益；最后，作为股票市场历史上最短缺的股票，公开意味着大量的人有动机攻击公司。

马斯克表示，特斯拉只有通过私有化的方式，才能避免以上问题继续影响运营，创造最佳环境，就像马斯克的另一家公司Space X（太空技术探索公司）一样。

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特斯拉的“麻烦”

自2010年6月登陆纳斯达克以来，特斯拉的股价上涨速度飞快，从当初IPO发行价17美元上涨至当前的每股379.57美元。2017年7月，特斯拉总市值超过500亿美元，这一数字超越了美国汽车巨头福特、通用。

但过去8年间，特斯拉仅有两个季度实现盈利，汽车销量也不敌上述两家巨头的1%。

为此，华尔街的部分投资机构、对冲基金质疑，特斯拉的市值和前景是不是被高估了？

2017年12月，券商Cascend Securities将特斯拉的股票评级从“持有”下调至“卖出”。同期，摩根大通分析师Ryan Brinkman建议投资者做空特斯拉，并预计其股价未来12个月将下跌40%。高盛也预计特斯拉股价未来6个月将下跌34%至205美元，建议客户抛售特斯拉股票。今年6月下旬，高盛分析师David Tamberrino在报告中重申了对特斯拉的卖出评级……他们将目标集中在两点：一是特斯拉Model 3量产速度始终不及预期，不断消耗消费者的耐心；二是特斯拉成本过高，最终仍无法实现盈亏平衡。

在相关机构唱空特斯拉时，部分媒体也在不断挖掘特斯拉的“黑料”。马斯克今年早期曾在社交平台上连发9条消息怒怼媒体，认为媒体对特斯拉的报道有失偏颇，甚至考虑自建网站评估任何文章的核心事实，追踪每一个记者、编辑和文章的可信度。

此外，作为上市公司，特斯拉面临季度收益周期，这为特斯拉带来了巨大的财务压力。为了稳定市场对特斯拉的信心，保证特斯拉依然能从资本市场获取资金支持，马斯克不得不集中全部精力在Model 3的产能提升上。

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马斯克的“方案”

除了集中力量提升Model 3产能以外，为了稳定市场对特斯拉的信心，马斯克还提出了其他阶段性安抚方案。譬如，今年上半年，特斯拉为了使财报好看一点，曾大量裁员，要求供应商退还已支付的部分款项，只开发高价购车通道等。

今年1月，特斯拉发布了针对CEO马斯克的长期股权激励计划。如果特斯拉在未来10年后市值达到6500亿美元，则马斯克能获得多达558亿美元的特斯拉股票；如果该计划无法实现，马斯克的薪酬将会是零，为特斯拉免费打工10年。借此来稳定投资人对特斯拉和马斯克的信心。

然而，今年8月1日发布的特斯拉二季度财报数据显示，特斯拉第二季度营收突破40亿美元，同比增长43.4%；另一方面，其净亏损为7.175亿美元。整个上半年，特斯拉的亏损额达到了15亿美元。

“难看”的财务数据似乎耗掉了马斯克最后的耐心，仅一周后马斯克就公开了特斯拉私有化的想法。

按照马斯克的提议，收购特斯拉每股需要420美元，以此计算特斯拉的价值接近720亿美元。当前，马斯克持有特斯拉20%的股权，如果马斯克想要回购其他股权，至少要筹集超过570亿美元的资金。

在成为私人公司后，特斯拉可以不再披露人事变动、债务水平、生产和交付的汽车数量等信息。“对于像特斯拉这样具有前瞻性使命的公司来说，Space X是一个完美的例子，它在操作上更加有效率，这主要是因为它是私人拥有……我正在努力实现一个结果，即特斯拉在最佳状态下运作。”马斯克在内部信中表示。