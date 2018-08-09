特斯拉必须退市？马斯克并不想管理一家上市公司

马斯克并不想管理一家上市公司。

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记者 / 薛星星 实习生 / 李钟豪

编辑 / 魏佳

作为史上最具传奇色彩同样也是饱受争议的CEO、亿万富翁和科技狂人，埃隆·马斯克正在将其随性、高调的管理风格发挥至极致。

北京时间8日凌晨，他通过推特宣布了计划将特斯拉私有化的消息。“我正在考虑将特斯拉以420亿美元的价格私有化。”他说，并补充“资金有保障。”

华尔街因为这则推文陷入疯狂，消息发出后，特斯拉股价飙升近9%。但投资者们一头雾水，因为这则消息并未经特斯拉官方确认。当地时间7日下午2点左右，股票交易暂停，等待最终的官方声明。

一个多小时后，特斯拉官方发布了马斯克致员工的公开信。“这样做的原因在于为特斯拉创造最佳运营环境。”马斯克在信中说。

截至当天交易收盘，特斯拉股票涨幅达11%，收盘价379.57美元/股。

按照马斯克给出的收购价格420美元计算，特斯拉的市值将超过700亿美元，这将使其成为有史以来最大的私有化交易。

一些质疑者认为马斯克没有足够的实力来完成这笔交易，他们对马斯克在推特中声称已有充足的资金表示怀疑，因为马斯克并未公布资金来源。相关报道称，如果马斯克的推文中存在与事实有出入的情况，他可能涉嫌操纵股价及证券欺诈。据报道，这已经引发了美国证券交易委员会（SEC）的询问。知情人士称，监管机构还询问了为什么是在推特而非监管文件中披露，以及公司是否认为这一声明符合投资者保护规定。

“支持者们已经就位，唯一不确定的，只有最后股东投票的结果。”马斯克在推特上说。在下午发布的公开信中他改变了口吻，称自己“尚未作出最终决定”。

北京时间9日凌晨，BBC报道称，特斯拉董事会对外表示，将考虑CEO马斯克关于私有化的建议。特斯拉九位董事会成员中的六位对外发表了简短声明，称上周马斯克已经与董事会进行了多次讨论。

另一边，特斯拉的中国学徒们却正在为跑步上市作着努力。8日早间，蔚来汽车被曝出或将于今年9月赴美提交上市文件，如果流程顺利，最快将在今年年底到明年一季度上市。

亏损无法短期解决

马斯克并不想管理一家上市公司。他名下的其他两家专注于太空飞行及超级高铁的SpaceX和The Boring公司均未上市。

过去，他曾多次表达对特斯拉上市后的不满，虽然上市可以使特斯拉从公众处筹集资金，但也常常使其自身的困境暴露于公众之下。

“公开使得我们受到季度周期的影响，这给特斯拉带来了巨大压力，要求我们做出符合季度收益的决策，但不一定符合长期利益。”在给员工的公开信中，马斯克写道。

今年5月的一次财报电话会议上，面对分析师有关特斯拉更多财务和未来发展的询问，马斯克直接发飙，称他们的提问无聊且愚蠢。

虽然他在之后道歉，但很难确定这是不是出于真心，毕竟，他依然在推特上我行我素，而特斯拉的亏损短时间内也无法得到有效解决，马斯克依旧要面临分析师及华尔街的质询。

自2003年7月算起，特斯拉在过去60个季度中只有2个季度短暂盈利。彭博社今年的报道指出，特斯拉的现金流已经连续5个季度为负，平均每分钟将烧掉6500美元。报道称，如果保持这个速度，特斯拉将很难撑到2019年。

相关分析师认为，由于特斯拉的持续亏损和庞大开支，将不得不在今年晚些时候继续募集更多资金。但马斯克对此表示反对。

为了维持财报的亮眼成绩，特斯拉不断进行内部调整，从2016年至今，有超过40位VP级别的高管从特斯拉离职。

特斯拉还在今年通过了一项总价高达780亿美元的马斯克未来10年的薪酬计划，该薪酬计划没有任何工资及现金奖励，全部由股票激励构成，意味着如果特斯拉业绩不达标，马斯克可能分文不收。

今年6月，特斯拉宣布将会加大裁员规模，以缩减公司在行政方面的支出。裁员比例高达9%，预计裁员数量将超过4000人。“作为公司，必须降低成本和实现盈利。”马斯克在给员工的内部邮件中说。

7月，特斯拉又要求部分供应商退还2016年以来向其支付的部分钱款，以改善公司现金流的压力。特斯拉称，这是为了持续经营而进行的“必需”措施，是供应商们对特斯拉的一种“投资”。

这样的做法引发了供应商的不满，“他们担心公司的盈利情况，但不在意供应商的盈利情况。”一位制造业人士在接受媒体采访时表示。

昨天下午，一位支持者在马斯克关于私有化特斯拉的推文下留言，“就像惠普那样，省去很多麻烦。”马斯克回复了一个大大的“Yes”。（注：惠普于2013年完成私有化退市，但最近又计划重新上市）

史上被做空最多的股票

造成马斯克对股票市场不满的原因之一，在于特斯拉一直在股票市场上处于被动地位。由于长期的亏损及量产乏力，特斯拉几乎成为市场上被做空最多的股票，过去几年，“做空特斯拉”已经华尔街的“政治正确”。

在去年接受美国《连线》杂志采访时，马斯克颇显无奈地表示，特斯拉可能是历史上遭受空头最多的股票。S3 Analytics的数据显示，特斯拉是目前美国股票市场上最大的美元空头，达到131亿美元。

多家证券评级机构对特斯拉的股票行情均持悲观态度，为其打出“卖出”的评级。回顾过去几年马斯克与做空投资者们的隔空对骂，精彩程度宛如一场宫廷大战。

2016年5月，全球最大的空头基金尼克斯联合基金（Kynikos Associates）联合创始人Jim Chanos公开表达了做空特斯拉的立场，他认为特斯拉的股票是毫无价值的。今年，他还建议马斯克卸任特斯拉CEO，专注于Space X。

去年6月，对冲基金Greenlight的创始人David Einhorn同样在公开场合表示： “特斯拉是我们眼中的泡沫股票之一。”

马斯克的回应也毫不留情，他在推特上大骂做空特斯拉的投资者为“想看特斯拉灭亡的‘傻瓜’”。他将推特这一社交软件使用地得心应手，多次在推特中发文指责对方。

几天前，他在推特中转发一部关于希特勒电影的恶搞视频片段。视频中，希特勒是一名做空特斯拉的基金经理，因为特斯拉股票的大涨而损失惨重，叫嚷着“如果特斯拉不破产，我将失去一切。”

8日下午的公开信中，他婉转地提及了私有化的一部分原因来自于空头做空，“作为股票市场历史上最短缺的股票，公开意味着有大量的人有动机攻击公司。” 他说。

宣布私有化可能是马斯克对空头们最有力的一次回击。根据S3 Analytics提供的数据，由于马斯克宣布私有化后特斯拉的股票大涨，卖空者至少损失了15亿美元，这使得他们今年到目前为止的损失达到30亿美元。

更多的事实表明，马斯克私有化特斯拉的想法并非一时兴起。去年他在接受美国《滚石》杂志采访时就曾说过，“我倒希望特斯拉保持私有化状态，成为一家上市公司后，实际上我们的效率降低了。”

只是，谁也没有想到，这样的重磅消息最终是通过一条只有9个字的推文宣布的。

谁来接盘？

质疑声汹涌而至。

马斯克给出的回购价格达到420美元，比其上一季度财报公布后股价的高出20%，直接将特斯拉的市值推至700亿美元的高位，也使其成为有史以来最大规模的私有化交易。

尽管马斯克在推特中表示，已经筹集到足够的资金来完成私有化。但在随后的报道中，多家银行均向媒体表示没有参与特斯拉的私有化交易。事实上，以特斯拉目前拙劣的现金流来看，它也很难赢得银行及投资者的支持。

华尔街日报报道称，一些投资银行家及私募股权投资者质疑马斯克实现私有化交易的能力，称其为“史无前例”。

一些实力雄厚的外国基金被猜测是马斯克背后的支持者，包括沙特阿拉伯主权财富基金及软银基金等。

据英国《金融时报》报道称，沙特阿拉伯主权财富基金秘密持有特斯拉的大量股权。知情人士称，沙特的公共投资基金今年增持了特斯拉3%至5%的股份，市值约为17亿至29亿美元之间，已经跻身成为特斯拉的八大股东之一。

伯恩斯坦分析师对外表示，软银新近成立的1000亿美元规模的Vision基金可能参与到特斯拉的回购之中。彭博社报道称，去年4月，马斯克与软银就投资特斯拉进行了秘密接触，并称谈判可能实际特斯拉私有化事宜。

此外，国内的互联网巨头腾讯也被视为是潜在的收购者之一，腾讯在去年3月买入了特斯拉5%的被动股权（被动股权持有者无法参与公司决策），成为特斯拉第五大股东。

但从马斯克的口吻来看，他似乎正试图说服现有股东继续在私有化中持有特斯拉的股份。特斯拉有14%的股份掌握在个人投资者中，不少人仍对特斯拉保持乐观态度。

在宣布私有化的消息之后，马斯克在推特中连续发布多条推文，表示希望所有股东都留下来，他十分欣赏特斯拉的股东，无论如何都会保证他们成功。

在之后发布的对员工的公开信中，他再次重申了这一观点，并强调，私有化的目的是为了让所有特斯拉的员工都可以成为公司的股东，并保证员工仍然可以选择定期出售并流通股份。

这是马斯克在他创办的另一家公司Space X行使的制度，Space X至今仍然为私人持有。有声音认为马斯克可能将私有化后的特斯拉与Space X合并，马斯克否认了该消息，称私有化的目的不是合并SpaceX和特斯拉。

“他们将继续拥有独立的所有权和治理结构。然而，特斯拉所设想的结构在很多方面与SpaceX结构类似。”马斯克说。

公开信的最后，马斯克否认了他试图成为独裁者的质疑，“这与我自己的积累控制无关。”