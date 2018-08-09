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特斯拉私有化有序展开 马斯克称巨量资金已到位

特斯拉私有化有序展开 马斯克称巨量资金已到位
2018年08月09日 02:35 证券日报
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　　特斯拉私有化有序展开 马斯克称巨量资金已到位

　　■本报记者 龚梦泽 

　　8月8日，一向以不遵守规则的大胆领导者而备受争议的特斯拉CEO埃隆·马斯克再一次引爆行业舆论，其在个人推特上发文表示：“正在考虑将特斯拉私有化，每股 420 美元，钱已经到位。”

　　就在大家惊讶猜测之际，马斯克紧接着二度发声，证实该提议已经基本得到了投资人的支持，唯一需要处理的就是私有化之后投票权的分配问题。

　　消息一出，特斯拉股价应声上扬11%至367.25美元/股，随后股票进行了紧急停牌。当日15时45分复牌后，特斯拉股价又上涨至379.57美元/股，全天累计涨幅达到10.99%。

　　《证券日报》记者注意到，在过去的一年中，特斯拉股价最低为244.59美元/股，股价最高为389.61美元/股。以截至目前收盘价计算，特斯拉市值约为644.4亿美元。如果按照马斯克所说的每股420美元的回购价计算，特斯拉的市值约为710亿美元，包含债务在内的企业价值则高达820亿美元。

　　“特斯拉私有化大概率能成。”香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示，因为在美国任何商业行为都是一桩生意，只要有人提供融资，私有化就可行，而且私有化后可以不受外部干扰，当初迈克尔·戴尔也私有化了戴尔电脑。

　　他认为，当下的时机对特斯拉也有利，因为大量空头集结，看低特斯拉股价，让马斯克可以出一个并不高的价格私有化。成功则降低私有化成本，失败也有力打击了空头。

　　特斯拉私有化酝酿已久

　　目前，马斯克已在特斯拉的官方网站上就私有化特斯拉的决定，发布了更为正式的博客文章，并阐述了私有化的动机。

　　事实上，近年来，随着资本市场对特斯拉的不信任加剧，其股价的波动明显加大。而作为公司CEO，马斯克不得不经常回应质疑和诘问。甚至在今年早些时候，马斯克直接和华尔街分析师撕破脸，在电话会议中称对方的问题“干瘪无趣”；还与市场中做空特斯拉的“空头”展开“硬碰硬”的对决，称他们迟早会“幡然悔悟”。

　　或许马斯克也意识到，上述行为只会使特斯拉进一步与资本市场疏远。而将公司彻底私有化或能帮助特斯拉摆脱资本喧嚣带来的损耗，更专注于目标。

　　马斯克在声明中指出，现阶段特斯拉的决策也受制于季度收益周期，这给特斯拉带来了巨大压力。“股价迫使我们做出的决策可能适合特定季度，但不一定适合长期利益”。马斯克认为，公司被股价和短期季度目标绑架，基于公司长期利益而做出的正确决定很可能会被扼杀，这对于有着更远大目标的企业来说，明显有害无利。

　　值得一提的是，早在去年11月份，马斯克就释放过考虑私有化特斯拉的信号。彼时他在接受媒体采访时就直言：“上市公司身份实际上降低了我们的效率”。 

　　对此，有业内人士表示，不同于风口下崛起的众多其它新能源车企，特斯拉创立至今始终致力于加快全球可再生能源的普及。作为电动汽车的标杆，特斯拉自然更容易受到管理投资者季度预期的阻碍。

　　同时，他表示，面对林立的竞争对手，目前特斯拉每个季度都要披露债务水平、人员调整、高管薪酬、汽车产量和交付量等公司内部信息。私有化后，这方面的隐患也将在一定程度上缓解。

　　马斯克称巨量资金到位

　　暂且不提私有化合理与否，单要想将特斯拉私有化，据《证券日报》记者估算，马斯克至少需要筹集约660亿美元的巨量资金。而事实上，这一数字已经创造了杠杆收购交易的历史之最。

　　对于私有化资金从何而来，马斯克目前并没有做出更详细说明，只表示“资金能到位”（Funding secured）。

　　“（私有化）提议已经基本得到了投资人的支持，唯一需要处理的就是私有化之后投票权的分配问题。希望所有特斯拉现有的股东在私有化后依然持有特斯拉，将建立一个特殊目的基金（SPV）让所有人继续持有特斯拉，现在已经通过富达的Space X投资在做这件事情。”马斯克表示。

　　值得注意的是，就在马斯克发布私有化推文前不久，有媒体报道称，由沙特王子主管的该国主权基金（PIF）今年在市场中大举买入特斯拉股票，目前对该公司持股比例已经在3%-5%之间。

　　由于沙特主权基金持有的特斯拉的股权低于公开披露股权5%的门槛，目前PIF还不需要公开其具体持仓数量，但PIF已是特斯拉第八大股东。《证券日报》记者将PIF持有的股权按现有股价计算，应在17亿美元至29亿美元之间。

　　据特斯拉今年刚刚发布的第二季度财报显示，尽管公司再刷单季亏损额新高，但凭借Model 3产能和交付情况的逐渐好转，特斯拉二季度营收突破40亿美元，相较于去年同期的27.9亿美元大增43.4%。与此同时，特斯拉重申了在今年下半年盈利转正的目标。

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