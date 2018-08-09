马斯克与软银曾讨论投资特斯拉 软银认为估值过高

新浪美股讯 北京时间8月9日消息，据彭博社援引知情人士，马斯克和孙正义去年曾就软银集团投资特斯拉进行过谈判，包括可能将这家电动汽车制造商私有化。但两家公司的谈判目前没有积极的进展。另外据英国金融时报援引知情人士，软银已不在帮助特斯拉私有化的潜在投资者名单之上。软银认为特斯拉估值过高，并且存在监管上的障碍。接近软银的消息人士认为没有迹象表明软银想要投资特斯拉。

据彭博社报道，知情人士说，孙正义和马斯克曾于2017年4月会面，讨论对特斯拉的投资。谈判涉及将特斯拉私有化，但由于在所有权问题上存在分歧，谈判未能取得进展。一位知情人士表示，马斯克提出了一种结构，使他能够通过拥有超级投票权的股票，对公司拥有不成比例的控制权。上述知情人士说，两家公司目前没有进行积极的谈判。

当时，特斯拉的股价刚刚超过每股300美元。周二，特斯拉股价上涨11%，至379.57美元，此前马斯克表示，他正考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化，企业价值约为820亿美元。他目前拥有该公司20%的股份，因此需要600多亿美元才能从公众股东手中收购这家公司。

日本软银及其规模达1000亿美元的远景基金常常慷慨出资，购买科技公司的大量股份。作为回报，他们希望在自己支持的企业的管理中拥有发言权。沙特阿拉伯的公共投资基金是远景基金的主要支持者，它已经在特斯拉投资了20亿美元。

软银集团在打车服务方面的投资极大，它分别拥有Uber，滴滴出行，巴西的99公司，印度的Ola Cabs以及东南亚的Grab公司的股份。今年5月，软银还宣布，计划向通用汽车的自动驾驶汽车部门投资至多22.5亿美元。

然而，据英国金融时报援引知情人士，软银认为特斯拉估值过高，没有迹象表明它愿意投资。即便它真的想把特斯拉纳入旗下，它也可能面临美国外国投资委员会的障碍。

海外投资者收购特斯拉可能引发美国外国投资委员会的国家安全审查。该委员会最近加强了审查并阻止了一些交易，它可能会施加条件阻止这笔交易，包括限制公司控制和信息共享。

桑福德·伯恩斯坦公司分析师Toni Sacconaghi在一份报告中写道：“特斯拉私有化交易的大部分明显资金来源都是基于外国的。我们认为，美国外国投资委员会可能会反对任何外国投资者购买特斯拉等具有典型美国特色的汽车制造商相当大一部分的股份。”