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马斯克不是心血来潮 但市场对特斯拉私有化仍存疑虑

马斯克不是心血来潮 但市场对特斯拉私有化仍存疑虑
2018年08月09日 04:12 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间8月9日消息，至少目前而言，伊隆·马斯克难以说服对特斯拉私有化计划持怀疑观点的人。

　　在推特上抛出可能将特斯拉公司私有化的消息，令华尔街目瞪口呆之后不到24小时，已经有六位特斯拉董事证实，他确实向董事会提出了私有化的可能性。

　　但这并没有消除围绕私有化越来越强烈的怀疑态度。投资者最初的热情已经开始动摇，导致特斯拉股价在周三早盘一度下跌3.3%。

　　许多疑问仍然没有答案，其中包括最重要的问题：还没有盈利的特斯拉如何拿出这笔钱，来完成对其估值超过800亿美元的交易？

　　“特斯拉怎么可能拿出这么多资金？” 一直看跌特斯拉股票的Bernstein分析师Toni Sacconaghi问到。他在给客户的一份报告中写道，“如果没有更可信的细节出现，投资者可能会越来越多地讨论马斯克的可信度，及其对股票价格和波动性看似不健康的关注。”

　　特斯拉股价周三开盘一度下跌3.3%，截至美东时间下午4点收报370.34美元，远低于马斯克提出的420美元的收购价格。

　　“上周，马斯克与董事会讨论了将公司私有化的问题，”特斯拉九人董事会的六名董事在一份声明中表示。“董事会上周已多次会面，并正在采取适当的后续步骤对此进行评估。”

　　虽然董事会的声明为马斯克的推文做了背书，使人相信私有化不是这位众所周知的冲动型亿万富豪一时心血来潮，但市场内对马斯克是否已经找到足够的私有化资金充满怀疑。

　　马斯克在最初的推文中表示资金不是问题，但特斯拉尚未披露任何资金来源，也没有人公开表示将支持私有化计划。董事会只是宣称，马斯克已经“解决了这方面的资金问题。”

　　董事会声明中没有包含的董事有马斯克、他的弟弟Kimbal Musk、风险资本家及早期的特斯拉支持者并且去年11月以来一直休假的Steve Jurvetson。

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