SEC已就马斯克发推称考虑私有化一事发询问函

新浪美股讯 北京时间8月9日消息，据华尔街日报报道，美国证券交易委员会（SEC）已向特斯拉公司询问首席执行官埃隆马斯克关于将该公司私有化的推文。

知情人士称，美国证券交易委员会已向特斯拉公司询问马斯克周二这一不同寻常的意外声明是否属实。知情人士说，监管机构还询问了为什么是在Twitter上而不是在监管文件中披露，以及该公司是否认为这一声明符合投资者保护规定。

周二，马斯克在Twitter上表示，他正在考虑以每股420美元的价格收购特斯拉私人公司，而且他已经获得了资金。他说，这笔资金是有史以来规模最大的企业收购的“担保”，但他没有透露细节。

每股420美元的价格比当天收盘价高出约11%，以此计算的特斯拉市值约为7100万美元。

在发布一系列推文之后，特斯拉发布了一封马斯克发给员工的信，称他希望将特斯拉私有化，以消除特斯拉从包括卖空者在内的公众所引起的注意力。特斯拉董事会的一些成员周三表示，马斯克上周与他们谈过将公司私有化的问题。

特斯拉和美国证券交易委员会没有立即回应评论请求。

特斯拉股价今日收盘下跌超过2%至370.34美元。