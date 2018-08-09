博通集成IPO暂搁浅 半导体企业年内尚无过会

本报记者 饶守春 北京报道

排队不足一年，博通集成电路（上海）股份有限公司（下称“博通集成”）迎来中国证监会发审委的审核，但并未获得幸运女神的眷顾。

8月7日，中国证监会召开2018年第118次发审委工作会议，审核包括博通集成在内三家企业的首发事项。其中，另两家均成功过会，博通集成则不幸被暂缓表决。

作为一家无线通信集成电路芯片的研发与销售企业，并不具备“独角兽”光环的博通集成的火速过会，一度被外界解读为监管部门是否有意对“芯片概念”企业上市的扶持。

一位接近博通集成的中介机构人士表示，此次被暂缓表决或源于发审委需要对公司财务数据进行进一步了解，且主要涉及公司与经销商之间存在的销售数据差异，该差异在此前已被相关税务部门所关注。

8月8日，博通集成回复21世纪经济报道记者则称，“招股书不存在披露的购销数据不一致的情形；与经销商披露存在差异，系公司招股书采用合并口径统计披露，与经销商的统计披露口径不同。”

财务数据存差异

成立于2004年的博通集成，在2017年2月才完成股改，并于该年9月向中国证监会递交了招股说明书，拟登陆上海证券交易所，由此正式拉开A股上市之旅的帷幕。

尽管博通集成IPO排队不足一年即在8月7日迎来上会，但最终在当天的发审会中成为唯一一家未过会的首发企业，遭到发审委的暂缓表决。

8月8日，一位接近公司的中介机构人士透露，此次被暂缓表决的最大原因，或许源于公司与经销商之间存在的购销数据不一致。

博通集成今年5月披露的招股书更新稿显示，2015-2017年，公司实现销售收入分别达4.44亿元、5.24亿元和5.65亿元。

营收逐步递增的基础，是博通集成依赖的经销为主、直销为辅的销售模式。据悉，2015-2017年，公司前五大客户亦同时为公司经销商，且来自前五大客户销售额占其销售总收入分别为90.15%、84.88%及82.16%。

但或许也正是因为这一模式，引发了此次IPO的暂时搁浅。21世纪经济报道记者发现，作为公司第二大客户兼经销商的博芯科技（834152.OC），在销售数据上与博通集成有出入。

数据显示，报告期内博通集成向博芯科技销售金额（不含税）分别为1.36亿元、1.55亿元和1.6亿元，对应的博芯科技在股转系统中披露的财报数据中，公司2015年和2016年向博通集成采购金额分别只有3686万元和3498万元，同期营收仅分别为7464万元和1.39亿元。

这意味着，如果上述采购数据以博通集成披露的为准，则博芯科技很可能在2015年和2016年出现巨额亏损或存货大幅增加的情况。但事实并不如此，这两年中，博芯科技均实现了盈利，且存货分别只有937万元和948万元。

而倘若以博芯科技披露的采购数据为准，则与博通集成招股书相比，2015年和2016年又分别存在近1亿元和1.2亿元的差额。

意外的是，在2017年年报中，博芯科技向博通集成采购的金额已高达8681万元，存货亦较上一年度增长267.37%，达到3482万元。

“博通集成的五大客户均是深圳本地企业，尤其是博芯科技的财务数据与博通集成披露的招股书存在巨大差异，据说已经引起当地税务部门的关注。”上述接近博通集成中介机构人士说。

8月8日，博通集成并未回应公司IPO遭暂缓表决的情况，但在回复函中，公司表态并不存在披露的购销数据不一致的情形，与经销商数据存在差异，也是因为二者统计披露口径不同。

半导体行业上市难？

虽然博通集成8月7日的上会终以暂缓表决告一段落，但外界曾一度认为其从申报材料到上会的间隔时间不足一年，或许反映了监管层对“国产芯片”企业上市的支持。

此前，随着中美贸易摩擦的发生，以及“中兴事件”的爆发，市场上一度出现证监会加快芯片企业IPO的消息，更传言对于符合条件的芯片企业施行IPO即报即审，享受与“独角兽”企业类似的快速通道，以此支持国产芯片企业实现快速融资。但这一消息随后被有关部门所否认，直到博通集成快速上会时又再被提起。

不过，从最新的审核结果来看，这一情况发生的概率也许并不存在。实际上，21世纪资本研究梳理发现，今年以来，A股尚无任何一家半导体企业实现了IPO上市的目的，此前包括深圳市明微电子股份有限公司（下称“明微电子”）、上海晶丰明源半导体股份有限公司（下称“晶丰明源”）在内的两家企业IPO都遭发审委否决。

根据证监会官网披露的发审结果公告显示，发审会中明微电子主要被关注的问题在于其近年来营收与净利润、毛利率快速增长的原因，以及公司存在的经销商模式。而晶丰明源同样被关注到了毛利率和经销模式方面的问题，还有公司期末存货余额的逐期增加等。

巧合的是，除去上文提及的相关问题外，博通集成同样也存在存货以及应收账款逐年增加的情况。

招股书更新稿显示，截至2015-2017年年底，博通集成存货净额分别为6248.43万元、1.47亿元和7678.74万元，占当期总资产比例分别为16.59%、26.75%和19.89%。对应的应收账款，则从6712.88万元增至1.47亿元。

“公司应收账款和存货余额主要同公司的销售规模增长以及备货政策有关，均在合理的范围内，对公司的经营也不构成不利影响。”博通集成8月8日回复21世纪经济报道记者称。

虽然博通集成此次上会暂时搁浅，但外界对其未来仍颇为看好。北京一家大型券商投行人士表示，公司只是遭到暂缓表决而不是否决，证明存在的问题可能并不严重，后期只要把相关问题解释清楚、材料补充完整，过会的概率还是很大的。

8月7日，一位不愿具名的集成电路行业人士表示，作为国内领先的芯片设计公司，博通集成成功上市后也许将对其业务带来更大发展。

IC Insights预测2018年中国半导体产业资本支出花费将达110亿美元，约占全球预计的10.6%。这一数额不仅是中国公司2015年前花费的5倍，而且还将超过日本和欧洲今年的半导体行业资本支出总和。

“不论有没有这次中美贸易摩擦，芯片国产化已经是一个长期发展战略，只是‘中兴事件’的发生更让大家认识到芯片替代的急迫性和必要性。在这样的大背景下，类似博通集成这样的企业既是机遇也是挑战。”上述行业人士说。