马斯克拟溢价20%私有化特斯拉

8月8日，特斯拉CEO埃隆·马斯克致信员工称，考虑私有化特斯拉。若按420美元每股计算，退市总资金或达713亿美元，将是有史以来规模最大的退市交易。资料图片/视觉中国

8月8日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在向投资者和员工发出的一封公开信中表示，将以420美元/股的价格私有化特斯拉。马斯克认为，这是最好的前进道路，为了创造特斯拉最佳的运营环境。稍早，马斯克在自己的推特上也宣布了这个消息。不过，这项私有化的提案最终将通过股东投票来敲定。

受此消息影响，北京时间8日凌晨特斯拉收盘大涨10.99%报379.57美元/股。记者了解到，特斯拉2010年上市时股价约20美元，历史最高为389.61美元。如果以420美元/股收购特斯拉流通股票，将为溢价收购。

溢价20%，投资者可保留或卖出股票

马斯克在公开信中介绍了私有化的初步方案。他提出的私有化方式为投资者留下了选择权。

马斯克说，他希望给所有股东选择权，他们可以选择继续成为私有化后的特斯拉股东，也可以选择以每股420美元的价格将手中的股份出售。这个价格比特斯拉第二季度财报电话会议后的股价（已大涨16%）有20%的溢价。马斯克说，“我希望所有股东能留下，但如果他们愿意就此离开，我也会给他们非常可观的回报”。

马斯克说，“我的想法是所有特斯拉员工都是公司的股东，就像SpaceX公司一样。如果我们私有化，员工仍然可以定期出售他们的股票并行使他们的期权。这将使你能够收获你一直在为其努力工作的公司而带来的不断增长的价值”。

特斯拉这半年：裁员缺钱被做空

特斯拉私有化，是否意味着变相与SpaceX合并，马斯克是否会集权？

据公开披露信息，特斯拉私有化之后，马斯克拥有大约20%的公司股权。他在信中说，“我认为交易完成后并不会有实质性的变化。”

过去的一年，特斯拉股价起起伏伏。去年9月，特斯拉股价最高达到389.61美元，今年4月，特斯拉股价一度跌至260美元。今年初SpaceX一飞冲天，而特斯拉由于产能问题一度陷入破产边缘。2016年至今，特斯拉被做空的股票数量在所有美股中排名第四，在此期间空头亏损达47亿美元。

今年6月，员工总数达到4.6万人的特斯拉表示将裁员9%，预计裁掉约4100名员工。马斯克在本周二发布的一条推特中说，此次裁员是“艰难的，但也是必要的”。在宣布裁员之前，特斯拉股价近期上涨了5%，创2014年2月以来最佳表现。

上周，特斯拉股价大涨，马斯克还发推特嘲笑那些做空特斯拉的基金经理人。

马斯克提出的私有化方案，最终将通过股东投票来敲定，如果这项决定以马斯克所预期的方式结束，私有化的特斯拉能否最终实现马斯克的使命尚未可知。

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私有化为避免股价波动分散精力？

马斯克在信中解释，作为一家上市公司，“我们承受股价的剧烈波动影响，这对特斯拉所有人造成很大的精力分散”，“公众也迫使我们注重季度收益，这给特斯拉带来了巨大的压力，令我们可能做出对某一季度正确的决定，但并非对长期战略正确的决定”。

他还提到，作为股票市场历史上被做空最严重的公司，上市意味着有大量的人（空头）有攻击公司的动机。

马斯克透露私有化最直接的原因，是希望在竞争激烈的汽车行业中，提高公司商业信息的保密性，获得相对有利的竞争地位。作为上市公司的特斯拉，每季度都要披露债务水平、人事变动、高管薪酬及对经营风险和竞争对手的看法。而特斯拉如果是一家私人公司，将不必披露可能给竞争对手带来优势的信息。

马斯克在信中说，对于特斯拉来说，SpaceX就是一个很好的例子：它在操作上更有效率，主要原因是它是私有化企业。

不过，马斯克在推特上宣布私有化特斯拉的消息后，对其合规性的质疑也随之而来，市场有声音称其有操纵股价的嫌疑。

马斯克也表示，并不是说特斯拉在长期内私有化是合理的。未来，特斯拉进入缓慢、更可预测的增长阶段，回到股票市场可能会更有意义。

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676亿美元，马斯克资金有保障？

提出私有化时，马斯克表示“Funding Secured（资金来源有保障）”，看起来并不为资金发愁。特斯拉私有化，马斯克需要付出多少代价？

以每股420美元的价格和所有二级市场流通的股票计算，特斯拉的市值约为720亿美元，除去马斯克持有的约20%股份，此次私有化需要融资逾576亿美元收购其他股东的股份，加上约100亿美元的债务及交易费用等，交易的总规模将达到676亿美元，这将成为史上规模最大的一笔杠杆收购。

特斯拉财报显示，目前公司依然大幅亏损，现金和现金等价物仅有22.36亿美元，不到私有化资金的三十分之一。尽管马斯克和CFO都向投资者保证，未来几个季度，该公司的现金流将是正数，甚至声称，他们将用“内部产生的现金流”来偿还9.2亿美元。但这仍然意味着，马斯克需要大额融资。

摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯在8月8日的一份报告中质疑特斯拉私有化交易的可行性。报告称，马斯克认为，如果没有公众市场的分心和短视，特斯拉可以做得更好。更重要的是，资本市场能否支持杠杆收购，以及特斯拉能否支持更大的财务杠杆。这不是投资者等待退出的时刻吗？

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退市与二季度业绩有无关系？

翻看特斯拉财报不难发现，亏损持续扩大以及现金流的紧张，或许是其选择退市的深层次原因。

特斯拉8月2日发布的二季报显示，当期营收为40.02亿美元，较去年增长43.47%；净亏损7.43亿美元，较去年同期扩大85.29%；归属于普通股股东的净亏损为7.18亿美元，较去年扩大113.69%。亏损扩大之外，特斯拉的毛利率也在下降。特斯拉第二季度毛利润为6.18亿美元，较去年同期的6.67亿美元下降7.35%。

如果说营收上涨给予了特斯拉继续发展的信心，那么，不断降低的现金流则不断制约着特斯拉的正常经营。根据特斯拉此前财报，其2017年三季度末的现金及现金等价物余额是35.30亿美元，2017年年末是33.68亿美元，2018年一季度末是32.20亿美元，二季度末是27.83亿美元，呈现不断降低的趋势。

此前，马斯克已经公开声明不准备通过股权市场融资，特斯拉的债务市场的融资窗口已经关闭，不太可能新发债券进行融资。由此，分析人士认为，要想维持现金流保证公司的正常运转，特斯拉只能私有化再引入外部融资，或将部分可转债权转化为股权，降低还债压力，而以上两点在私有化后均可能实现。

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特斯拉全球布局是否受影响？

特斯拉最近披露了其全球化布局。马斯克在8月2日的分析师电话会上称，他一周前签订了美国之外的首家工厂建设协议，这家工厂将把特斯拉的全球产能规模扩大一倍。他还称，将通过向当地银行贷款的方式为投资工厂筹集资金。

新京报记者获悉，上述工厂就是特斯拉上海市临港区设立的首家超级工厂，上海的一些银行已经在积极准备给上述新工厂进行贷款了。也就是说，如果特斯拉新工厂的资金全部来自外部贷款的话，至少在资金上不会受到私有化的影响。

马斯克在上述分析师会议上透露，考虑在欧洲建设另一个超级工厂，并希望在年底前确定选址。据了解，特斯拉在欧洲地区建厂的计划也开始进入实质性的谈判阶段，初步选择德国、荷兰等地作为拟投资建厂地，但建设欧洲工厂所需的资金尚未确定来源。

新京报记者 任娇 白金蕾