陷生存危机 充电桩行业进入洗牌期

创意图片/新京报记者 王远征

随着新能源汽车普及，充电桩行业被资本看作“蓝海”。然而，进入今年7月以来，充电桩企业容一电动倒闭、充电桩“第一股”的富电绿能退市，充电桩企业接连出局。有相关人士曾透露，近两年来出局或者面临出局的充电桩企业不下10家。不仅如此，从今年年初开始，多家处境危险的企业也被拖欠供应商货款、资金链紧张等负面消息缠身。

业内普遍认为，目前中小型企业面临出局、龙头企业陷入不盈利的困境，充电桩产业链淘汰进程已经开始。

充电桩企业容一电动倒闭

7月31日，深圳容一电动科技有限公司发布公司解散公告显示，公司近年来持续亏损已无法继续经营，公司于2018年7月31日依法解散，进入公司清算程序。对于解散原因，容一电动公告称，因研发资金投入过多，未能及时转化为效益；因融资方式不当，公司运营财务成本过高。

根据天眼查资料显示，容一电动前身为深圳市容光机电设备有限公司，成立于2003年，主要业务范围为五金制品、模具、机箱、微波电子元器件的生产和销售。2014年，公司开始布局电动汽车产业链，进军充电桩行业。2016年5月24日，深圳市容光机电设备有限公司正式更名为深圳容一电动科技有限公司，其业务主要包括动力电池热管理和电动汽车连接器的业务开发，产品范围包括电池包液冷系统产品及解决方案、电动汽车连接器产品及解决方案等。2017年，容一电动获得深圳市和国家高新技术企业认证，并得到深圳市发展改革委的新能源产业发展专项资金。

有业内人士指出，除运营不善导致资金断裂外，容一电动出现困局的原因还包括，在市场和政策双重压力下，公司始终没能找到稳定的盈利模式，且战略决策存在失误。

值得注意的是，容一电动并不是第一家宣布解散的新能源汽车产业链企业，生存状况出现危机的企业不在少数。今年年初，充电网科技公司被曝因资金链断裂而宣布停止运营；3月9日，行业知名企业聚电网络科技有限公司也被深圳市沃尔核材股份有限公司以人民币800万元收购聚电网络48.776%的股权，成为其第一大股东。

此外，从特锐德、许继电气、易事特等上市充电桩企业，以及国内充电行业龙头国家电网、南方电网、星星充电、普天新能源等企业2017年充电桩相关业务营业收入及成本来看，公司业绩全部亏损，同比均有不同程度的降低。例如，特锐德2017年公司营业总收入51亿元，同比下跌16.43%，公司资产、流动负债等较高，特来电董秘Yingtao Sun曾公开表示，2018年特来电的目标是将亏损减少至1亿元左右，争取可以达到盈亏平衡；许继电气2017年营业收入为103.31亿元，虽同比增长7.53%，但其净利润却同比下跌29.36%。

扩张激进的富电绿能退市

无独有偶，作为首家对外宣布盈利的充电桩企业，被誉为充电桩“第一股”的北京富电绿能科技股份有限公司（简称“富电绿能”）如今也麻烦缠身。

7月9日，在新三板挂牌交易的富电绿能正式终止挂牌。富电绿能的公告显示，截至2018年6月29日，富电绿能未能按照规定时间披露《2017年年度报告》，因此被新三板进行了终止挂牌交易处理。而6月1日，因通过登记的住所或者经营场所无法与公司取得联系的原因，富电绿能曾被国家企业信用信息公示系统网站列入经营异常名录，作出决定机关为北京海淀工商分局。

公开资料显示，富电绿能是富电集团旗下公司，成立于1995年，前期主要从事软件开发、医疗器械、工程机械销售等业务，近几年才全面转向新能源汽车行业，主要从事电动汽车直流/交流充电桩、异动充电车、智能充电站和智能充电桩的制造，超级充电站解决方案的提供、新能源汽车领域相关业务。

2016年，富电绿能宣布成为首个实现盈利的充电桩企业，富电绿能董事长庞雷曾表示，2016年预计将建设710个超级充电站、28800根充电桩，市场占有率争取达到70%，投资规模将达35.5亿元，2017年计划投资还要翻一番。但到了2017年，融资失利带来的一系列问题开始显现，并直接影响了富电在充电桩布局上的进一步扩张。北京市充电设施公共管理平台的信息显示，截至2017年底，富电在京上线运营的充电站共有12座，安装并运营充电桩269台，已被挤出充电桩行业第一阵营。

日前，富电绿能董事长庞雷在接受《中国经营报》记者采访时表示，以往扩张过于激进，导致资金链难以匹配，公司接下来将尽快打通新的融资渠道，业务布局会更加平稳。

亏损成为充电桩行业常态

据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》规划，到2020年，我国将建成集中充电站1.2万座，分散式充电桩480万个，将满足全国500万辆电动汽车的充电需求，车桩比例近1：1。按此数量计算，2020年充电桩总投资将超过3000亿元，对应的充电网络利润空间为558亿元，其中增值利润空间233亿元。

但是，充电桩产业的盈利回本能力仍备受质疑。据不完全统计，目前国内涉及充电桩建设和运营的企业已经多达300多家，而现有的公共充电桩日均使用率不过1车/日，亏损为整个行业常态。高投入、低回报、模式不清晰等问题，已成为困扰大多数企业的难题。

智充科技CEO丁锐曾公开表示，充电桩行业真正的危险集中在未来的1-3年，尚无明确盈利模式的充电服务业如何撑到行业盈利拐点的到来，是当下运营商们的首要任务，没有导流运营能力的运营商“最后就是死掉”。

一位不愿具名的业内专家也向新京报记者表示，市场上70%的充电桩运营企业未来将面临转型或被淘汰。“在这种岌岌可危的生存环境之下，如果解决不了问题，没有行业巨头扶持，又没有稳定的利润来源的话，被淘汰的企业只会更多。只有在淘汰赛下能够活下来的企业，才能够分得充电桩行业的蛋糕。”这位业内专家称。

本版采写/新京报记者 蔡妍霏