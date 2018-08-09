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马斯克拟713亿美元私有化特斯拉 股价疯涨空头遭痛击

马斯克拟713亿美元私有化特斯拉 股价疯涨空头遭痛击
2018年08月09日 01:01 每日经济新闻
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　　每经记者 蔡鼎    每经编辑 郭鑫    

　　美东时间本周二午后，特斯拉（NASDAQ：TSLA）CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发推称：“我考虑将特斯拉以每股420美元的价格私有化。资金来源是有保障的。”

　　在马斯克发推后，特斯拉股价迅速飙升8.5%至371.07美元。由于涨幅过大，特斯拉股价在午后还被暂停交易了近90分钟，最终收涨10.99%报379.57美元，创下一年来新高，让做空者苦不堪言。同时，特斯拉股票成交量异常强劲，超过2980万股，是特斯拉日均成交量的3倍多。

　　而在马斯克推文发布前，英国《金融时报》报道称沙特的主权财富基金PIF建仓，也助推特斯拉股价走高。值得一提的是，在2017年3月腾讯就入股了特斯拉，平均买入价约为217美元/股，若特斯拉果真以马斯克所说的420美元/股退市，那么腾讯的回报将高达近100%。

　　马斯克无意出售所持股份

　　《每日经济新闻》记者注意到，其实在2017年，特斯拉的股价就经历过“大起大落”——去年4月，特斯拉的股价曾低至244.59美元，但9月份也达到历史高位389.61美元。特斯拉于2010年在美国纳斯达克交易所上市，截至本周二收盘，特斯拉的市值为647.5亿美元，如以420美元的股价来计算，那么公司对应的市值为713亿美元。

　　在发给特斯拉员工的一封电邮中，马斯克辩称，私有化将为“特斯拉创造最佳的运营环境”，使公司免受“股价剧烈波动带来的影响，而股价波动可能会让在特斯拉工作的每个人分心”。

　　虽然马斯克在他周二的首条推文中提到了资金来源，但马斯克在一篇博客文章中却对资金二字丝毫未提，也没有说明他希望何时提出要约收购。CNBC也就此事联系了一些华尔街银行，但这些银行都表示对特斯拉私有化一事毫不知情，也没有承诺出资杠杆收购特斯拉。

　　美国证券交易委员会（SEC）也拒绝就此事置评。不过，SEC在2013年曾表示，在美上市的公司可以使用FacebookTwitter等社交媒体发布公司新闻。

　　马斯克表示，他目前在特斯拉没有投票权，如果特斯拉成功被私有化，他预计也不会有单一股东拥有。他还称他本人无意出售所持有的特斯拉股份，并将继续担任公司的首席执行官。

　　CNBC的报道中称，如将特斯拉私有化，可能会减轻这家近年来争议不断的公司所承受的压力。例如，如私有化，特斯拉将不需要公开公司的财报。马斯克还表示，“季度周期”使特斯拉面临实现短期目标的压力，上市也给空头提供了做空公司的机会，使特斯拉成为了“美股历史上被做空最多的股票”。根据Markit的数据，特斯拉27%的自由流通股是借给那些押注公司股价将下跌的投资者的。

　　金融科技和数据分析公司S3 Partners的数据显示，继上周特斯拉业绩超市场预期的消息让做空者单日损失17亿美元之后，特斯拉私有化的消息又让做空者在一个交易日账面损失约13亿美元。

　　《金融时报》的报道中，鉴于马斯克近期在Twitter上公开回击批评者，他的推文也让许多观察人士质疑他是否是在认真对待私有化的想法。《每日经济新闻》记者也注意到，美国大型企业很少对媒体的报道作出回应，但如果特斯拉决定针对私有化发表声明，那么公司必须严肃对待此事，否则就会被视为是在操纵公司股价。华尔街一位资深律师在接受《金融时报》采访时表示：“如果马斯克在Twitter上发布虚假声明，那么他不可能不惹麻烦，因为那样很明显将违反现有的美国证券规定。”

　　《金融时报》的报道中进一步称，如果马斯克被发现发表误导性声明，那么他将违反美国《1934年证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第10b-5条的规定。SEC拒绝就此事置评。

　　PIF成特斯拉八大股东之一

　　在周二特斯拉的股价大涨之前，沙特主权财富基金PIF持有的特斯拉头寸价值17亿~19亿美元，虽然对应的主权基金持股比例低于5%，但这也让PIF成为特斯拉的八大股东之一，而马斯克则持有特斯拉19.9%的股份。

　　《金融时报》报道称，拥有逾2500亿美元资产的PIF是主动接洽了马斯克，该基金表示有兴趣购买特斯拉新发行的股票。然而，《金融时报》援引一名知情人士的说法称，特斯拉并没有直接按照PIF的要求来行事。相反，在摩根大通的帮助下，PIF是通过二级市场买入特斯拉股票。这位知情人士还表示，马斯克和特斯拉公司都对PIF的入股知情。

　　另外一名知情人士也表示，自从PIF在2016年6月份以35亿美元投资网约车公司优步（Uber）以来，该基金就与马斯克就入股特斯拉一事有过接触。尽管评级机构穆迪（Moody’s）和许多华尔街分析师认为，马斯克应该建立更大规模的财务缓冲，但马斯克今年仍拒绝出售新股。来自PIF的投资似乎也证实了马斯克上周所称的“我们肯定能筹到资金”的说法。

　　特斯拉和摩根大通都拒绝就PIF的持股置评，《金融时报》记者也无法联系到PIF进行置评。PIF正在推动沙特穆罕默德王子的经济多元化改革，后者希望摆脱沙特经济对石油收入的依赖。《每日经济新闻》记者注意到，除了押注优步以外，PIF还进行了几笔巨额投资，其中包括对软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）的450亿美元投资，以及对黑石（Blackstone）管理的基础设施基金的至多200亿美元投资。今年3月，PIF还对美国佛罗里达的耳机制造商Magic Leap进行了4亿美元的投资。

　　PIF也在持续寻找与替代能源相关的公司的其他投资机会。在访问美国期间，穆罕默德王子和软银创始人孙正义（Masayoshi Son）还公布了一项在沙特建造全球最大太阳能发电项目的计划，目标是在2030年投入2000亿美元。

　　此外，PIF最近也一直在与全球各大银行进行谈判，拟借入60亿~80亿美元的资金。这标志着受命推动沙特经济转型的PIF将首次直接向银行融资。

　　腾讯投资回报率或达100%

　　特斯拉提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，腾讯在2017年3月收购了特斯拉5%的股权。若特斯拉果真以马斯克所说的420美元/股退市，那么腾讯的回报将高达近100%。

　　据文件显示，截至去年3月17日，腾讯通过旗下黄河投资（Huang River Investment Limited）以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股股票，占股5%，平均买入价约为217美元/股。

　　5%的持股也让腾讯成为了特斯拉当时的第五大股东，排在其前面的四大股东分别为：马斯克，持股大约21%；富达投资，持股14%；Baillie Gifford，持股8.2%；T。 Rowe Price，持股7.3%。

　　资深华尔街投资人士杨庆宏分析称，腾讯一定是从2016年年底开始买入的，且非常谨慎地避免推高股价。

　　自从腾讯宣布收购特斯拉股份后，外界并没有出现腾讯曾减持或增持的消息。因此，如果特斯拉以420美元每股的价格退市，那么腾讯的回报将高达93.55%，绝对收益达16.6亿美元。

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