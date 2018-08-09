来源：北京商报

押宝私有化 特斯拉能否脱困

在备受关注的在华建厂项目正式拉开大幕后，特斯拉又向市场扔出了一枚重磅炸弹。8月8日，特斯拉通过公开邮件的方式在官网发布了私有化计划。特斯拉CEO马斯克称，将以每股420美元、20%的溢价对公司流通股进行回购，实现私有化。若能实现，将引发一场有史以来最大规模的退市交易。虽然马斯克希望借退市摆脱投资人和资本市场的种种掣肘，但财务状况的严峻让这一目标的实现仍有待观察。

摆脱外部控制

针对特斯拉私有化退市的计划，马斯克在社交媒体上强调，确认得到投资者支持，同时表示此事尚不确定的唯一原因在于它取决于股东投票。

受此消息影响，特斯拉股价盘中最高涨幅超13%，触及387.46美元，在公司股价紧急停牌后，马斯克又发布官方博客详解私有化特斯拉的原因。特斯拉股价在临近收盘时复牌，全天大涨10.99%。

业内人士表示，马斯克如将特斯拉私有化，或许会摆脱特斯拉在资本市场层面受到的不定期干扰，同时，这笔交易将成为史上规模最大的杠杆收购。

马斯克随后在特斯拉博客上发文表示，“这样做的原因是为特斯拉创造最佳运营环境。作为一家上市公司，我们的股价会受到剧烈波动的影响，对于在特斯拉工作的所有人来说，这都容易让他们分心”。同时他也强调，上市让特斯拉面临季度收益周期的影响，带来巨大压力，要求它在特定季度必须作出正确决定，但此种决定未必适合长期利益。另外，上市也意味着特斯拉会随时遭遇华尔街资本做空的“攻击”。

做空特斯拉股票，几乎已成为一种常态。2016年，特斯拉发布新款车Model 3，售价3.5万美元。面对如此利好消息，华尔街一些机构对特斯拉的前景仍不乐观，当时对特斯拉股票的做空兴趣已达到25%，纳斯达克网站的月度数据也显示，特斯拉2016年3月有大约3200万股股票被做空，占其在外流通股票的约1/4，创下该公司自2010年IPO以来的新高。

数据显示，2016年至今，特斯拉被做空的股票数量在所有美股中排名第四，做空特斯拉的空头已亏损达47亿美元。从特斯拉近期公布的二季度财报可以看出，尽管电动车产量和公司营收皆大幅增长，但认为特斯拉一文不值的空头仍没放弃做空机会。为了对抗空头，马斯克曾多次在社交媒体上发表言论，称空头是“想整死我们的小人”。与此同时，特斯拉股价亦受空头影响屡次大幅波动。

特斯拉的资金状况、烧钱速度、债务缠身以及产能危机等诸多问题是投资者对特斯拉一直存疑的原因。数据显示，过去五年特斯拉股价飙升，目前市盈率高达134.36倍，而福特和通用汽车的市盈率都在6%左右。这也让投资者认为特斯拉股价存在虚高的风险。

在著名经济学家宋清辉看来，特斯拉私有化可能是马斯克为彻底缓解经营压力的最后一搏，也是为了脱离投资人的摆布，对抗整个华尔街。同时，总体来看，特斯拉私有化后对公司及产品层面有积极影响。若私有化成功，今后就不用再披露每季度运营数据，给竞争对手以参考，可以专注于自动化造车。

筹集资金受挑战

按照马斯克给出的每股420美元价格计算，特斯拉目前的市值将在710亿美元左右。除去马斯克已经拥有的20%特斯拉股份，他还需要筹集近600亿美元来收购其他股东手中的股份，加上约100亿美元的债务，马斯克将面临空前的资金问题。

为了缓解一部分资金来源，马斯克在微博中表示，“我希望私有化的结构设计让所有股东都有选择的余地。要么他们可以继续投资私有后的特斯拉，要么以每股420美元的价格出售股票。此价格较公司二季度财报电话会议后的股价（已暴涨16%）有20%的溢价。我希望所有股东能继续成为特斯拉股东，但如果他们希望套现，那么他们可以享有很高的溢价”。

业内人士表示，特斯拉品牌目前在国际上具有很强的影响力，新车的产能也在逐步提高，同时特斯拉也在积极寻求多角度发展，如在中国投资建厂计划顺利进行，将为特斯拉在汽车产能方面解决实质性问题。如对特斯拉持有信心的股东及员工能继续持有特斯拉股票，那么马斯克只需回购市面上公开发行的股票即可，所需资金会减少。

然而，资金问题频出的特斯拉要想获得大量融资仍是不易。从日前特斯拉公布的2018年二季度财报中可以看出，虽然特斯拉二季度营收突破40亿美元，相较于去年同期大增43.4%，但净亏损仍然达到7.175亿美元，截至二季度，上半年特斯拉亏损累计已达15亿美元。目前特斯拉每分钟要“烧掉”超过7000美元，截至6月底，特斯拉资产负债表上约有22亿美元现金，为2016年一季度以来的最低水平，这也导致特斯拉的中国建厂项目不得不全盘依靠当地金融机构。

另一方面，特斯拉目前的盈利机会几乎完全依赖于Model 3的产能，虽然马斯克称7月Model 3已达到每周5000辆的生产目标，并放言将于8月底实现周产6000辆Model 3的成绩，但仍显不足。中国消费者如果现在订车，仍需等待18个月后才能提车。而即将开始启动的上海工厂虽然在初期将达到每年约25万辆汽车和电池组的产能，但首批汽车也要等到三年后交付，远远解不了近渴。这也将会间接导致投资者对特斯拉产生信心不足、投资不力的状况。

宋清辉表示，特斯拉私有化的资金可能来源于对其高度认同的投资者，同时又不过于追求短期的利润。新的资金金主也是为了利益而来，同样会影响特斯拉以后的发展，但相对于资本市场而言相对可控。

推动海外建厂

目前，缠身的债务、严重的亏损已经让特斯拉饱受外界质疑，在此背景下，特斯拉正将扭亏为盈的希望寄托在Model 3上。特斯拉在《2018年第二季度致股东函》中称，2018年二季度运营现金支出为1.3亿美元，相较于一季度3.98亿美元的支出有明显改善。Model 3不含非现金项目的毛利在二季度转负为正，驱动现金盈利的能力有显著改善。

同时，特斯拉2018年二季度财报显示，特斯拉汽车业务的营收达到33.6亿美元，比一季度增长了23%，比去年同期增长47%。“二季度特斯拉营收大增的主要原因得益于Model 3的交付，特斯拉本季度共交付了18449辆Model 3，相较一季度近8200辆的交付量翻了一倍多。”马斯克表示，Model 3在二季度依旧实现了正毛利，是在产能攀升过程中取得的重大成就。

为提高Model 3的产能，特斯拉正加快建设新工厂的步伐，并选择将海外首厂设在中国。7月10日，特斯拉与上海相关部门及企业签署了协议，将在临港地区独资建设特斯拉超级工厂。根据特斯拉的规划，上海新工厂的产能预计在初期将达到每年约25万辆汽车和电池组，并将增长至年产50万辆。官方资料显示，截至2018年一季度，特斯拉累计交付量也不过略超过30万辆。

不过，建厂所需的大笔投资对特斯拉而言是一个不小的负担。8月2日，马斯克表示，特斯拉上海工厂的建造成本预计为20亿美元，所需的大部分资金将会通过发行地方债务的方式进行筹集，特斯拉将通过内部产生的现金流来偿还未来债务。

对此，宋清辉表示，以特斯拉目前的财务状况，20亿美元的投资额度将会给特斯拉带来很大的财务压力，甚至会使它的财务状况进一步恶化。而且，通过地方债务这种方式融资给特斯拉带来的风险也不容小觑。

事实上，除了中国，全球市场对新兴新能源汽车企业都表现出了极大的信心，包括德国及荷兰在内的不少国家，都极力想促成与特斯拉的合作。今年6月，马斯克在社交媒体上表示，他赞成将德国作为特斯拉首个欧洲超大工厂的所在地，“可能会在德国和法国的边境，在比荷卢经济联盟（即比利时、荷兰、卢森堡三国经济联盟）国家附近”。近日有报道称，特斯拉已经在与德国和荷兰当局进行谈判。

宋清辉表示，此次特斯拉私有化的计划是无奈之举，否则其财务状况可能会进一步恶化。在现金储备状况不断恶化的情况下，如果此次私有化退市顺利完成，特斯拉财务状况将会因此得到改善，从而能使自身拥有更多的现金流来推动海外建厂计划。

北京商报记者 蓝朝晖 于海 濮振宇/文 宋媛媛/制表