HTC重陷亏损泥潭 已连续第13个季度亏损

来源：北京晨报

HTC重陷亏损泥潭

北京晨报讯（记者 焦立坤）HTC重新陷入亏损的泥潭。事实上，如果不是今年一季度的一笔额外收入，这将是HTC连续第13个季度亏损。

HTC最新一季的报表显示，当季净亏损20.85亿新台币（约合6800万美元），较去年同期亏损19.5亿新台币有所扩大；HTC二季度营收为67.74亿新台币（约合2.21亿美元），较去年同期下滑58%，环比下滑56%。

2018年第一季度，HTC刚刚结束了此前连续11个季度的亏损，原因是该公司收到了谷歌交付的11亿美元，HTC把最核心的手机代工业务卖给了谷歌。如果没有这11亿美元的救火，到今年第二季度，HTC已连续亏损13个季度。

情况不容乐观。该公司7月份的收入，创造了2003年8月以来的月度最差纪录——共获得14亿元新台币（相当于4570万美元）的营收，和六月相比暴跌了37.23%，和去年同期相比暴跌了77.41%。

已经苦苦挣扎了三年多，HTC的未来令人担忧。这家手机行业曾经的翘楚，从2012年开始一路滑坡。手机市场溃败后，三年前HTC将经营重心放到了VR（虚拟现实）上。显然，目前VR带来的盈利空间并不乐观。

此前HTC公司进行了大规模业务重组，包括计划在今年9月份之前裁减1500多名制造业务岗位，另外该公司计划今年下半年推出系列手机新品，甚至号称采用区块链技术的新手机。但是在业内看来，在目前市场集中度越来越高的背景下，HTC想要翻身很难。