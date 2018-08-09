新浪科技> 业界 > 正文

HTC重陷亏损泥潭 已连续第13个季度亏损

HTC重陷亏损泥潭 已连续第13个季度亏损
2018年08月09日 00:17 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京晨报

　　HTC重陷亏损泥潭

　　北京晨报讯（记者 焦立坤）HTC重新陷入亏损的泥潭。事实上，如果不是今年一季度的一笔额外收入，这将是HTC连续第13个季度亏损。

　　HTC最新一季的报表显示，当季净亏损20.85亿新台币（约合6800万美元），较去年同期亏损19.5亿新台币有所扩大；HTC二季度营收为67.74亿新台币（约合2.21亿美元），较去年同期下滑58%，环比下滑56%。

　　2018年第一季度，HTC刚刚结束了此前连续11个季度的亏损，原因是该公司收到了谷歌交付的11亿美元，HTC把最核心的手机代工业务卖给了谷歌。如果没有这11亿美元的救火，到今年第二季度，HTC已连续亏损13个季度。

　　情况不容乐观。该公司7月份的收入，创造了2003年8月以来的月度最差纪录——共获得14亿元新台币（相当于4570万美元）的营收，和六月相比暴跌了37.23%，和去年同期相比暴跌了77.41%。

　　已经苦苦挣扎了三年多，HTC的未来令人担忧。这家手机行业曾经的翘楚，从2012年开始一路滑坡。手机市场溃败后，三年前HTC将经营重心放到了VR（虚拟现实）上。显然，目前VR带来的盈利空间并不乐观。

　　此前HTC公司进行了大规模业务重组，包括计划在今年9月份之前裁减1500多名制造业务岗位，另外该公司计划今年下半年推出系列手机新品，甚至号称采用区块链技术的新手机。但是在业内看来，在目前市场集中度越来越高的背景下，HTC想要翻身很难。

HTC泥潭新台币
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有