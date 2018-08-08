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特斯拉董事会正评估私有化事宜 已数次接触马斯克

特斯拉董事会正评估私有化事宜 已数次接触马斯克
2018年08月08日 21:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月8日晚间消息，针对“私有化”事宜，特斯拉今日表示，公司董事会上周已召开了数次会议，对相关问题进行了讨论。

　　特斯拉董事会称，他们上周已数次与公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)会面，对私有化相关问题进行了讨论，包括融资等问题。

　　马斯克周二下午宣布，他正考虑以每股420美元的价格将公司私有化。其目的是营造一种环境，让特斯拉能以最好的方式去运营。

　　马斯克称，作为一家上市公司，特斯拉容易受到股价剧烈波动的影响。对于在特斯拉工作的所有人来说，股价波动可能会让他们分心，因为他们都是股东。

　　另外，作为一家上市公司，特斯拉也受制于季度财报周期。这给特斯拉造成了巨大的压力，迫使公司不得不做出可能适合某个季度，但不一定适合长期的决策。

　　马斯克还表示，他已确认了私有化的资金来源，但并未提及资金来源。另外，他还强调私有化目前仍是一个想法，尚未做出最终的决定。

　　另据彭博社报道，以每股420美元的价格将特斯拉私有化，意味着企业估值约为820亿美元(包括债务在内)。马斯克本人持有特斯拉约20%的股份，意味着要完成这笔交易，仍需要约660亿美元资金。如果马斯克顺利完成特斯拉私有化，则将成为迄今为止最大规模的私有化交易。

　　另据TheStreet网站报道，“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)应该“买下”特斯拉，任命马斯克为新公司CEO，从而帮助马斯克完成私有化愿望。

　　该报道给出的收购理由包括，巴菲特曾承认错过了投资亚马逊的机会；曾成功投资苹果股票，对科技市场并不陌生；巴菲特拥有丰富的投资经验；通过投资比亚迪，他也了解电动汽车市场。(李明)

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