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国务院成立国家科技领导小组 李克强任组长

国务院成立国家科技领导小组 李克强任组长
2018年08月08日 15:54 中国政府网
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　　国务院办公厅关于成立国家科技领导小组的通知

　　国办发〔2018〕73号

　　各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　按照深化党和国家机构改革统一部署，根据议事协调机构调整有关安排和工作需要，国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组，现将有关事项通知如下：

　　一、主要职责

　　研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策；讨论、审议国家重大科技任务和重大项目；协调国务院各部门之间及部门与地方之间涉及科技的重大事项。

　　二、组成人员

　　组   长：李克强    国务院总理

　　副组长：刘   鹤    国务院副总理

　　成   员：

　　何立峰    发展改革委主任

　　陈宝生    教育部部长

　　王志刚    科技部部长

　　苗       工业和信息化部部长

　　刘       财政部部长

　　张纪南    人力资源社会保障部部长

　　韩长赋    农业农村部部长

　　易       人民银行行长

　　肖亚庆    国资委主任

　　白春礼    中科院院长

　　李晓红    工程院院长

　　刘国治    中央军委科学技术委员会主任

　　怀进鹏    中国科协党组书记

　　高       国务院机关党组成员

　　国家科技领导小组办公室设在科技部，承担领导小组日常工作，办公室主任由科技部部长王志刚兼任。

　　国务院办公厅

　　2018年7月28日

　　（此件公开发布）

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