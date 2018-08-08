国务院成立国家科技领导小组 李克强任组长

国务院办公厅关于成立国家科技领导小组的通知

国办发〔2018〕73号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

按照深化党和国家机构改革统一部署，根据议事协调机构调整有关安排和工作需要，国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组，现将有关事项通知如下：

一、主要职责

研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策；讨论、审议国家重大科技任务和重大项目；协调国务院各部门之间及部门与地方之间涉及科技的重大事项。

二、组成人员

组 长：李克强 国务院总理

副组长：刘 鹤 国务院副总理

成 员：

何立峰 发展改革委主任

陈宝生 教育部部长

王志刚 科技部部长

苗 圩 工业和信息化部部长

刘 昆 财政部部长

张纪南 人力资源社会保障部部长

韩长赋 农业农村部部长

易 纲 人民银行行长

肖亚庆 国资委主任

白春礼 中科院院长

李晓红 工程院院长

刘国治 中央军委科学技术委员会主任

怀进鹏 中国科协党组书记

高 雨 国务院机关党组成员

国家科技领导小组办公室设在科技部，承担领导小组日常工作，办公室主任由科技部部长王志刚兼任。

国务院办公厅

2018年7月28日

（此件公开发布）