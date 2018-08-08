AMD蚕食市场份额 英特尔计划升级现有芯片

新浪科技讯 北京时间8月8日下午消息，英特尔数据中心主管周一告诉路透社，公司计划升级目前现有的芯片并为其整合入新的内存技术以规避来自AMD和其他公司的竞争压力。

随着PC市场陷入停滞，按营收为全球第二大芯片制造商的英特尔近年来的增长已经原来越依赖数据中心市场，该市场支持着绝大多数的移动和网络应用。7月27日，在数据中心业务未达华尔街的增长预期值后，公司股价下跌8.5%。

分析师预期，随着AMD计划在明年推出晶体管制程仅7纳米的芯片，英特尔的市场份额将受到进一步蚕食。

英特尔芯片的晶体管制程为14纳米，意味着处理速度可能会比较慢。但对于这样的结果存在争议，因为有分析师认为英特尔的数据要优于报道。不过，显然，AMD已经领先2019年。

此外，英特尔最早也要到2019年末才推出PC端的10纳米芯片，而服务器芯片要到2020年才推出。

多年来英特尔一直以其工厂能够生产制造最先进的芯片而夸耀自豪，但随着竞争对手的工厂更加高效，英特尔“完全名不符其实”，伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon说道，他甚至将英特尔的股票标记为“市场表现不佳”。

Navin Shenoy在芯片制造领域积累了23年的经验，也是英特尔数据中心的主管，将在周三向华尔街分析师展示英特尔的具体方案。

随着他罗列出对该市场的预期并首次披露英特尔在快速增长领域如人工智能等的营收时，他传达的信息将会是数据中心市场要比公司之前预想的更大，发展更快。

Shenoy在会议前透露，虽然10纳米芯片可能会给英特尔带来一阵优势，但在2020年之前该芯片不会大量出货。在此之前，英特尔相信，如果公司集中精力改进现有芯片的话，公司的收益增长可以赶超市场整体增长。

Shenoy去年夏天接手数据中心业务，称他对7月份在第二季度财报发布之后的股价下跌感到十分惊讶。“就在不久之前，人们还问我公司是如何保持数据中心的两位数增长的，”他说，并指出上一季度业务增长了26%。

英特尔的计划在于其将CPU和内存芯片、半可定制计算芯片以及软件产品“拼接”在一起的能力。公司还计划挑战芯片，使其跟Nvidia为人工智能开发的产品相比更具竞争优势。Shenoy说，总体上，他们将从成本和计算能力方面击败竞争对手的系统。

英特尔还计划于明年将名为Optane的新内存芯片技术和处理器相结合，从而获得其竞争对手难以企及的功能，因为英特尔花了十年时间来从零开始研发该技术。

即便如此，业内普遍认为明年AMD将凭借线路板更小效率更高的芯片拿下更多的市场份额。(木尔)