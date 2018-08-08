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三星：未来三年将对人工智能和5G等投资220亿美元

三星：未来三年将对人工智能和5G等投资220亿美元
2018年08月08日 14:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月8日下午消息，三星集团宣布，公司将在未来三年内对目标领域——比如人工智能和汽车科技零部件等——投资220多亿美元，因为公司希望在手机和内存芯片以外寻求新的增长动力。

　　这项投资的大部分将用于三星电子——集团的明珠和全球排名第一的智能手机、半导体与电视制造商。公司称，其打算到2020年之前重金投资四个关键领域：汽车技术；人工智能；新的第五代或5G蜂窝技术，这些领域都囊括在公司的庞大组织之下。其他资金将用于集团的新兴制药公司，这些公司专注于合同制造和生物仿制药。

　　三星，韩国最大的商业帝国，拥有62个跨越从人寿保险到主题公园等各个领域的子公司。三星集团未提供新投资的具体细节。但这些支出代表了三星自2010年开始寻求新业务领域的最广泛投资。

　　总体上，若加上先前已经宣布的投资，公司将在三年时间内花费180万亿韩元（基约1610亿美元），其中包括在半导体和显示屏领域的支出。根据标准普尔全球市场情报部门估计，其中大约1000亿美元将用于资本支出。2017年，三星为上市公司中资本支出之最。

　　根据知情人士透露，三星实际领导人李在镕（Lee Jae-yong）已将创新作为整个集团的首要任务。10月份，三星电子董事长权五铉（Kwon Oh-hyun）表示公司正面临一个“前所未有的危机”，并且“目前很难找到新的增长领域”。公司随后在3月份替换了全部的三名首席执行官。

　　去年由于李在镕在贪腐调查中身陷囹圄导致集团领导层出现真空，三星未采取任何大胆举措。2月份李在镕缓刑释放后，已向最高法院提起上诉。

　　周一，他于出狱后首次在韩国公开露面，在平泽的三星半导体工厂会见了韩国财政部长。在访问期间，财政部长金东兖（KimDong-yeon）称三星对重塑韩国经济起到了重要作用。韩国总统文在寅视创造就业，尤其是为为充分就业的年轻人创造就业，为国家首要任务，表示这个问题得不到解决会导致全国性危机。

　　三星因此表示，这些投资将在未来三年内直接带来40000个就业机会。

　　三星也在汽车技术领域加紧了步伐：2016年末公司宣布以80亿美元价格收购哈曼国际工业（为公司有史以来的最大规模收购）；去年公司又发起一个价值3亿美元的汽车技术投资基金。

　　三星还在积极发展其AI能力：5月份在英国剑桥、多伦多和莫斯科分别开设了新的研究中心。公司计划到2020年之前打造一个至少拥有1000名AI工程师和研究人员的内部团队。届时，三星希望可以将AI功能和互联网连接整合到公司的所有产品中。

　　三星上一次宣布集团层面对新业务的重大投资方案还是在2010年，彼时计划在未来十年内在医疗设备、电动汽车的可充电电池以及生物制药等领域投资200多亿美元。(木尔)

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