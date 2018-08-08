三星组建自动驾驶团队 或暗示内部战略调整

新浪科技讯 北京时间8月8日中午消息，根据韩国媒体“The Bell”在8月8日的报道，三星电子最近在其研究实验室“三星高级技术研究所”内组建了一支新的团队来研究自动驾驶技术。

和公司的汽车零部件业务部门一道，该团队将在三星重新发展互联汽车的努力中发挥关键的领航作用。三星的研究实验室通常研究早期技术随后投入大众市场使用。

鉴于三星对重新进入汽车行业向来小心谨慎，报道指出，成立新的团队可能暗示该韩国科技巨头内部的战略调整。三星曾在1990年代末的金融危机受到重创，因而在2000年将其时已有五年时间的汽车业务出售给了法国的雷诺集团。

“三星在李健熙担任董事长时期对汽车一词噤若寒蝉。李健熙的儿子李在镕接管公司之后，公司内部气氛有所转变。”要求匿名的行业知情人士说道，“考虑到公司的研究实验室最近越来越关注大众市场技术，三星似乎也在加速基于公司自有的人工智能技术的自动驾驶汽车开发。”

去年5月，三星获得在韩国测试自动驾驶汽车的牌照，为韩国首家获得该类牌照的公司。三星也持有在美国测试自动驾驶汽车的牌照。

自汽车零部件业务于2015年12月份成立以来，三星一直在大力推动该部门的发展。2016年，公司以100亿美元价格收购了美国音频和信息娱乐巨头哈曼国际（Harman International）。(木尔)