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7月旅游投诉高发:酒店、机票、强制消费成投诉重灾区

7月旅游投诉高发:酒店、机票、强制消费成投诉重灾区
2018年08月08日 11:09 新浪科技
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远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。[投诉，就上黑猫！]

　　新浪科技讯 8月8日上午消息，截至7月31日，黑猫投诉平台收到投诉18067件，其中有效投诉11091件（比上月增加2927件）。其中，商家回复解决9323件，回复解决率高达84%，比上个月提升4%。截至目前，黑猫投诉回复解决率连续5个月不断提升。

　　暑期旅游投诉情况概览

　　旅游平台投诉量激增 酒店类投诉占比40%

　　7月是旅游旺季，关于旅游类投诉量快速增加。飞猪、去哪儿网等旅游平台随着旅游旺季的到来投诉量均有明显上升趋势。

　　旅游类投诉主要集中在酒店、机票、强制消费、单方面取消订单等。其中，酒店类投诉占整体旅游类投诉量的40%。

　　用户画像关键词：85后 高学历 收入高

　　近8成的投诉来自85后用户，反映出旅游投诉群体偏年轻。该部分用户是伴随互联网成长的一代，习惯网络消费以及使用线上投诉渠道进行维权。

　　旅游投诉用户最多的5个地区是：北京、广东、上海、浙江、江苏，集中在经济较发达地区，广东男人和江苏女人最爱旅游投诉。

　　大学本科及以上学历占比超过90%，维权意识普遍较强。

　　手机品牌主要集中在苹果、华为、三星，其中苹果手机用户明显高于其他品牌，反映出这部分用户有不错的经济收入。

　　服务升级——“黑猫安心游”24小时解决旅游消费投诉

　　黑猫投诉借势暑期旅游旺季，联合旅游、票务、出行、导航、住宿、旅行社等各大泛OTA企业共同打造消费者权益保护联盟升级版，推出“黑猫安心游”品牌联合项目，合作企业承诺24小时处理投诉，让消费者可以真正地安心游一夏！

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