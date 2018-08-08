马斯克为何要将特斯拉私有化？出于这三点考虑

新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在Twitter上称希望以每股420美元的价格私有化公司之后，特斯拉的股价飞涨。按马斯克声称的价格计算，特斯拉的市值可达710亿美元左右。

一开始，人们还不清楚马斯克的宣言是不是又一次恶作剧——“420”恰好是支持大麻消费的流行代码。但是马斯克这次看来是非常认真且严肃。

事实上，马斯克之前也暗示过想要私有化这家电动汽车制造商。比如，2017年11月份，他在滚石杂志的采访中就说，“成为上市公司其实降低了我们的效率。”但是马斯克周二提出自己的非正式提议还是出乎了所有人的意料。

周二下午，马斯克在公司博客文章中对私有化特斯拉做了更为正式的声明。

马斯克想要私有化公司的原因有以下几个：

保密竞争性信息

若是私有公司，特斯拉就不必披露可能给竞争对手带来优势的信息。

相比之下，特斯拉现在每季度都需要披露债务水平、人事变动、高管薪酬、生产和交付的汽车数量、公司面临的各项诉讼、最近的人事变动以及公司对风险和竞争对手的看法等。

与长期股东利益一致

正如马斯克自己在信中提及的那样，私有公司所有者可以拥有对每项运营决策的控制权，而不会违反股东的季度预期。

他写道，上市“给特斯拉的决策带来了巨大压力，也许这样的决策对当前季度有益，但长期来看未必正确。”

Loup Ventures的吉恩·芒斯特（Gene Munster）针对特斯拉的私有化也给出了相似的原因：

“考虑到公司的雄心壮志，私有化对特斯拉的好处更为明显。特斯拉希望加速全球对可再生能源的使用。对肩负如此重大使命的公司来说，满足投资者的季度期望通常会成为负担。

上季度就是一个很好的例子——他们为实现5000辆Model 3的生产目标所付出的巨大努力，而他们的付出与得到的回报并不成比例。股价波澜不动。假如公司在近期先放缓产量并完善生产制造的话，那么对公司来说会更好。他们可以不用担心今天的每周产量实现达到预期，而是致力于建造一个最适合未来发展的工厂。”

股价

马斯克可能也猜到了自己宣布的消息会推高股价，因为SEC主席哈维·皮特（Harvey Pitt）周二向CNBC暗示：

“马斯克一直在抱怨市场价格，抱怨空头，接着股价快速小幅上涨5%-8%。如果他的言论是为了推动股票价格，那就存在操纵可能性，也可能是证券欺诈。为潜在的私有化交易设定具体价格实在是前所未有，因此他的真实意图令人十分生疑。”

马斯克发布Twitter消息后，特斯拉的股价上涨8%。

鉴于公司股价目前高于360美元水平，特斯拉现在能够以股票而非现金偿还约9亿美元的负债。

那么特斯拉的私有化可能性有多大？

马斯克已拥有特斯拉约20%的股份。他将需要筹集500多亿美元资金才能收购其他股东。再加上约100亿美元的负债，这笔交易或将成为史上最大的衡平收购，超过德克萨斯州能源巨头TXU在2007年的450亿美元收购案，但TXU最终走向破产。

虽然马斯克在他最初的Twitter内容中提到了融资，但特斯拉发布的博客文章里并未提及任何融资。CNBC也联系了数家华尔街银行，均表示不知情任何交易或承诺为特斯拉的衡平收购融资。

总的来说，芒斯特猜测，特斯拉有三分之一的机会以每股420美元的价格实现私有化。他说：

“推动信徒放弃他们的特斯拉股票不是件容易的事情。很多公共投资者无法投资私有公司，因而将被迫出售手中的股票。我认为，大多数人不会请愿这么做，至少16%的溢价还不够。”(木尔)