新浪科技> 业界 > 正文

马斯克为何要将特斯拉私有化？出于这三点考虑

马斯克为何要将特斯拉私有化？出于这三点考虑
2018年08月08日 11:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在Twitter上称希望以每股420美元的价格私有化公司之后，特斯拉的股价飞涨。按马斯克声称的价格计算，特斯拉的市值可达710亿美元左右。

　　一开始，人们还不清楚马斯克的宣言是不是又一次恶作剧——“420”恰好是支持大麻消费的流行代码。但是马斯克这次看来是非常认真且严肃。

　　事实上，马斯克之前也暗示过想要私有化这家电动汽车制造商。比如，2017年11月份，他在滚石杂志的采访中就说，“成为上市公司其实降低了我们的效率。”但是马斯克周二提出自己的非正式提议还是出乎了所有人的意料。

　　周二下午，马斯克在公司博客文章中对私有化特斯拉做了更为正式的声明。

　　马斯克想要私有化公司的原因有以下几个：

　　保密竞争性信息

　　若是私有公司，特斯拉就不必披露可能给竞争对手带来优势的信息。

　　相比之下，特斯拉现在每季度都需要披露债务水平、人事变动、高管薪酬、生产和交付的汽车数量、公司面临的各项诉讼、最近的人事变动以及公司对风险和竞争对手的看法等。

　　与长期股东利益一致

　　正如马斯克自己在信中提及的那样，私有公司所有者可以拥有对每项运营决策的控制权，而不会违反股东的季度预期。

　　他写道，上市“给特斯拉的决策带来了巨大压力，也许这样的决策对当前季度有益，但长期来看未必正确。”

　　Loup Ventures的吉恩·芒斯特（Gene Munster）针对特斯拉的私有化也给出了相似的原因：

　　“考虑到公司的雄心壮志，私有化对特斯拉的好处更为明显。特斯拉希望加速全球对可再生能源的使用。对肩负如此重大使命的公司来说，满足投资者的季度期望通常会成为负担。

　　上季度就是一个很好的例子——他们为实现5000辆Model 3的生产目标所付出的巨大努力，而他们的付出与得到的回报并不成比例。股价波澜不动。假如公司在近期先放缓产量并完善生产制造的话，那么对公司来说会更好。他们可以不用担心今天的每周产量实现达到预期，而是致力于建造一个最适合未来发展的工厂。”

　　股价

　　马斯克可能也猜到了自己宣布的消息会推高股价，因为SEC主席哈维·皮特（Harvey Pitt）周二向CNBC暗示：

　　“马斯克一直在抱怨市场价格，抱怨空头，接着股价快速小幅上涨5%-8%。如果他的言论是为了推动股票价格，那就存在操纵可能性，也可能是证券欺诈。为潜在的私有化交易设定具体价格实在是前所未有，因此他的真实意图令人十分生疑。”

　　马斯克发布Twitter消息后，特斯拉的股价上涨8%。

　　鉴于公司股价目前高于360美元水平，特斯拉现在能够以股票而非现金偿还约9亿美元的负债。

　　那么特斯拉的私有化可能性有多大？

　　马斯克已拥有特斯拉约20%的股份。他将需要筹集500多亿美元资金才能收购其他股东。再加上约100亿美元的负债，这笔交易或将成为史上最大的衡平收购，超过德克萨斯州能源巨头TXU在2007年的450亿美元收购案，但TXU最终走向破产。

　　虽然马斯克在他最初的Twitter内容中提到了融资，但特斯拉发布的博客文章里并未提及任何融资。CNBC也联系了数家华尔街银行，均表示不知情任何交易或承诺为特斯拉的衡平收购融资。

　　总的来说，芒斯特猜测，特斯拉有三分之一的机会以每股420美元的价格实现私有化。他说：

　　“推动信徒放弃他们的特斯拉股票不是件容易的事情。很多公共投资者无法投资私有公司，因而将被迫出售手中的股票。我认为，大多数人不会请愿这么做，至少16%的溢价还不够。”(木尔)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有