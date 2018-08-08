仁宝将联宝股份全数售予联想：作价2.57亿美元

新浪科技讯 8月8日上午消息，笔电代工厂仁宝宣布，将所持联宝电子股份全部售予联想集团旗下公司，交易作价2.57亿美元，全部以现金交易。交割日期预计不晚于8月31日。

联宝为联想集团和仁宝在2011年合资成立的笔记本代工厂，其中仁宝持股49%，联想持剩余51%股份。据双方协议，仁宝拥有卖出选择权，可以在2017年10月1日之后以最高7.5亿美元出售所持股份。

实际仁宝出售联宝股份传闻已久。早在去年8月，就有消息称，仁宝电脑召回联宝的两位高管回台湾任职，疑似为售股做准备。

外界曾担忧在联宝电子股权出售之后，联想同仁宝合伙关系生变，但被仁宝方面否认，同时仁宝表示，来自联想的订单不会减少。如今，出售股权一事终于落地，仁宝发言人吕清雄强调，此交易有达成双赢成果，未来仍乐观期待双方在业务上合作。

针对此次交易，外界预估仁宝获利可达6亿美元，而最终交易价仅2.57亿美元，远逊于预期。对此吕清雄也做出解释。

吕清雄称，交易案最后金额，是根据当初双方议定的合约公式所计算出来，也参考了其他ODM代工厂的状况。不过时空背景已不太一样，如此前联宝的毛利率较佳，随后因大环境因素，导致毛利下降。(李楠)