马斯克发推宣布私有化计划存法律风险 或引发诉讼

新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，特斯拉创始人兼CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）通过Twitter宣布了每股420美元的回购计划后，扰乱了股市交易，并导致人们对其未来的计划产生困惑。

在马斯克的推文发布之后，这家电动汽车公司的股价大涨8.5%，随后临时停牌。人们也对马斯克的推文究竟是不是玩笑产生困惑，他的行为甚至有可能违反了美国证券交易委员会的公平披露原则。但投资者和证券律师仍在努力研究SEC之前作出的较为模糊的“里德·哈斯汀斯裁定”。

1.什么是“里德·哈斯汀斯裁定”

Netflix CEO里德·哈斯汀斯（Reed Hastings）2012年7月通过Facebook撰文，透露该公司流媒体视频服务的观看量“首次超过10亿小时”。在此之后，SEC首次针对通过社交媒体披露实质性信息的行为做出裁决。SEC随后认定，哈斯汀斯不会面临强制措施，并认为，只要投资者获得提示，而且企业没有施加访问限制，那么多数社交媒体都“非常适合”沟通企业信息。

2.马斯克发了什么推文？

马斯克在最初的推文中写道：“我考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。资金已经有保障了。”在此之前，该股已经因为沙特阿拉伯主权财富基金过去几个月建仓逾20亿美元而出现上涨。他随后通过一系列回答和其他声明阐述了更多详细信息。

3.这么做有何问题？

先抛开通过Twitter宣布这条新闻是否合适，监管者可能也会对马斯克关于资金已经有保障的声明展开调查。马斯克之后并未进一步阐述这项内容。但他随后通过Twitter再次确认这条消息：“投资者的支持已经确定。”但《金融时报》记者阿拉希·马苏迪（Arash Massoudi）接受CNBC采访时透露，接近特斯拉的银行家并不知道该公司的私有化计划。

“如果他还没有敲定融资，但交易还是完成了，那或许没有伤害，也不算违规。”曼哈顿律所Ganfer Shore Leeds & Zauderer合伙人伊拉·麦特斯基（Ira Matetsky）说，“但如果只是无端臆想，那就有问题了。”

4.什么是公平披露原则？

SEC的这项原则希望促进企业“全面而公平地披露信息”，要求企业在宣布实质性非公开信息时创造公平环境。这项原则最早于2000年推出，当时的社交媒体还没有兴起。SEC随后对其许可的渠道进行了调整，在2013年决定不对里德·哈斯汀斯采取行动。

值得注意的是，除了常规的官方渠道外，特斯拉之前曾经专门公告称：“欲了解更多信息，请关注埃隆·马斯克和特斯拉的Twitter帐号。”但麦特斯基说：“如果一家公司总是通过传统方式发布财报，在没有提醒投资者的情况下，这种做法就有问题，因为恰好在看Twitter的投资者就会获得不公平的优势。”

但即便如此，马斯克的地位也有些独特，他截至周二拥有2200万粉丝，在Twitter上的曝光率很高，而且其推文几乎会同时通过财经媒体发布出来。所以，马斯克的律师或许会据此辩称他的推文可以被所有人看到。

然而，还是有人认为这种方式并不严肃。很多人都认为420美元的私有化价格只是玩笑，因为很多人可能都认为这是在指代4月20日“国际大麻日”。

5.马斯克是否违规？

真相是最好的防御。虽然在Twitter上宣布这项消息看似不合常规，但由于马斯克对这项计划基本保持诚实，所以法律担忧基本可以消除。不过，即便SEC和监管者不加以追究，马斯克还是会在推进这项计划的过程中面临股东和其他利益相关方的诉讼。(思远)