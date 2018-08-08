苹果新专利曝光：Mac或搭载Face ID和手势控制

新浪科技讯 北京时间8月8日上午消息，很多iPhone X的用户都表示，体验过Face ID之后再也不想用回原来的Touch ID，并且迫不及待地希望其他设备上也可以配备Face ID功能。

比较可能今年推出的新款iPad Pro上或许会搭载Face ID。而一项今天刚刚授予的专利显示，同样的技术可能也会在未来某天出现在Mac上。

这项首个关于Mac上的面部识别的苹果专利申请其实要早于iPhone X的推出。其中描述了一个非常巧妙的方式，可以允许Mac自动为用户登录，甚至在睡眠模式下，只要用户靠近电脑，它们也能自动登录。

“专利描述了睡眠模式中的Mac电脑如何可以使用电脑上的摄像头扫描面部。这可能是Power Nap的一个新增功能，在Power Nap功能下，睡眠中的电脑仍然可以执行某些后台进程但不会消耗过多电源。

假如用户的Mac电脑发现到人脸，则其会使用面部识别来唤醒电脑，如果用户身份验证通过的话，基本上，Mac可以在睡眠模式下轻松地完成这个任务——只要确认是否在摄像头范围内有人脸出现——然后在完全唤醒机器之前先进入更高功率模式来执行部分面部识别。”

人脸检测在今天刚通过的专利中几乎是顺带一提。

“另外一个例子是，计算机可能在第92步骤中应用人脸检测算法，以检测主体的面部景深图。”

关于人脸检测的大部分内容我们可以在之前的苹果专利中找到：使用手势控制Mac。该专利中提到的发明人来自PrimeSense公司，一家开发了微软Kinect传感器的公司，苹果后于2013年将其收购。

“处理景深图可以分割和识别场景中的对象。在景深图中识别类人形状（即结构类似于人类的3D形状），以及这些形状在场景之间的变化，可以用作控制计算机程序的方式。”

这项专利更为广泛，似乎表明更广泛的肢体语言（如头部、躯干和手臂）可以用于向Mac发出意图信号。但是，该专利的重点在于创建景深图的机制，因此对于苹果将如何使用这些信息没有太多线索。(木尔)