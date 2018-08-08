特斯拉股价因私有化大涨：23亿美元可转债可获利出局

新浪科技讯 北京时间8月8日早间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周二宣布有意将特斯拉私有化，这一消息也可以帮助该公司缩减一部分债务，因为特斯拉股价大涨11%，使得该公司的23亿美元可转换债券超过转股价，使之可以获利出局。

特斯拉股价当天报收于379.57美元，较359.8676美元的转股价高出5%。

“这些债券多数都是可转债，所以我们可以选择转换成股票获得不菲的利润。”投资公司Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management CEO罗斯·格博（Ross Gerber）说，他同时拥有特斯拉可转债和股票，“这对特斯拉的任何债券持有者来说都是一项福音。”

可转债持有者可以在股价超过特定水平后将债券转换成股票。因此，这23亿美元特斯拉债券持有者现在可以转换成股票，同时也可以为特斯拉缓解资金困境，后者目前约有95亿美元长期债务。

在通过Twitter宣布考虑私有化之后，马斯克周二在发给员工的信中表示，之所以要将公司私有化，是为了不受股票市场波动的影响。

虽然最终的决定尚未敲定，但他透露私有化价格为每股420美元。

由于2019年3月到期的9.2亿美元可转债已经超过359.8676美元的转股价，所以包括乔治·索罗斯（George Soros）在内的投资者现在都可以进行债转股。索罗斯基金管理公司在2018年5月持有3500万美元2019年到期的特斯拉可转债。

该公司还有13.8亿美元可转债在2021年3月到期，目前也超过了相同的转股价。

特斯拉股价2017年6月首次超过转股价，并在去年9月达到389.61美元的历史最高价。但由于未能达到Model 3的生产目标，该股4月最低跌至244.59美元。

特斯拉8月1日宣布其2月底的现金余额为27.8亿美元，资本开支为6.1亿美元，自由现金流负值收窄。(樵夫)