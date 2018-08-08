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马斯克发信解释私有化特斯拉理由：摆脱短期业绩压力

马斯克发信解释私有化特斯拉理由：摆脱短期业绩压力
2018年08月08日 07:32 新浪科技
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马斯克发信解释私有化特斯拉理由：摆脱短期业绩压力
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　　新浪科技讯 北京时间8月8日早间消息，本周二，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发表公开信，详细阐述了他计划私有化特斯拉的理由。

　　周二下午，马斯克在Twitter上表示，他希望以每股420美元的价格将公司私有化。他在Twitter消息中称，已经确认了私有化特斯拉的资金来源。两个半小时之后，这封公开信发布至Twitter网站，不过信中并未提及资金来源一事。信中还表示，是否推动特斯拉的私有化“尚未做出最终决定”。

　　在马斯克的邮件发布之前，特斯拉的股票停牌。在这封信发布，特斯拉股票重新开始交易后，特斯拉股价一度上涨11%。截至周二美国股市收盘，特斯拉股价上涨10.99%。

　　以下是马斯克这封信的全文：

　　今天早些时候，我宣布考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。我想让你们知道我的理由，以及为什么我认为这是最优的前进方向。

　　首先，最终决定尚未做出，但这么做的原因是为了营造一种环境，让特斯拉能以最好的方式去运营。作为一家上市公司，我们容易受到股价剧烈波动的影响。对于在特斯拉工作的所有人来说，股价波动可能会让他们分心，因为他们都是股东。

　　作为一家上市公司也让我们受制于季度财报周期。这给特斯拉造成了巨大的压力，迫使公司不得不做出可能适合某个季度，但不一定适合长期的决策。最后，作为股市历史上被做空最严重的股票，上市意味着会有很多人有动机去攻击公司。

　　从根本上来说，我相信当每个人都专注于执行时，当我们能继续专注于长期使命时，当人们没有错误的动机试图伤害我们所有人正在努力实现的目标时，我们就会处于最佳状态。对特斯拉这样有着长远使命的公司来说，情况更是如此。

　　SpaceX就是个完美的例子：它的运营效率要高很多，这在很大程度上是因为这家公司没有上市。这并不是说，特斯拉在长时间内保持非上市状态是合理的。未来，当特斯拉进入缓慢、可预测的增长阶段，重回公开市场可能是有意义的。以下是我设想的，私有化对所有股东，包括我们全体员工意味着什么。

　　首先，我想让所有股东都有选择权。他们可以选择继续投资私有化之后的特斯拉，或者他们持有的股票可以以每股420美元的价格被收购。这个价格比我们第二季度财报电话会议后的股价（已经上涨了16%）高20%。我的希望是所有股东都可以留下来，但如果他们更愿意出售自己的持股，那么他们可以以相当高的溢价去出售。

　　其次，我希望所有特斯拉员工都继续是公司股东，就像SpaceX的情况一样。如果我们私有化，员工可以定期出售股票并行使期权。随时间推移，你们的努力工作，你们可以继续分享公司持续成长创造的价值。

　　第三，私有化的目的并不是推动SpaceX和特斯拉的合并。两家公司将继续有着独立的所有权和治理结构。不过，设想中特斯拉的结构在很多方面与SpaceX类似：外部股东与员工股东每6个月就会有机会出售或买入。

　　最后，这与我本人加强控制权无关。我目前拥有公司的约20%股份，我并不认为在任何交易完成后这会发生很大的变化。基本上，我正在努力实现这样的结果：特斯拉可以以最佳方式去运营，尽可能不受干扰和短期思维的影响，同时我们的投资者，包括全体员工，都尽可能少地被迫做出改变。

　　这项私有化提议最终将由我们的股东投票来决定。如果这个过程以我预期的方式完成，那么对我们所有人来说，私有化的特斯拉最终将是个巨大的机会。不管如何，未来非常光明，我们将继续为实现我们的使命而奋斗。

　　谢谢，埃隆。(张帆)

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