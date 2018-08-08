移动支付崛起 传统ATM企业业绩逐年下滑利润暴降9成

本报记者 叶麦穗 广州报道

支付江湖

随着移动支付的崛起，ATM、POS机行业出现了翻天覆地的变化，去年ATM、POS机生产商的业绩均出现不同程度的下滑，个别公司的下滑幅度甚至超过9成。

时代抛弃你时，连一声再见都不会说。三年前，生产ATM、POS机的企业应该不会料到，打败自己的并不是竞争对手。随着移动支付的崛起，ATM、POS机行业出现了翻天覆地的变化，去年ATM、POS机生产商的业绩均出现不同程度的下滑，个别公司的下滑幅度甚至超过9成。

传统ATM企业业绩逐年下滑

以ATM机为主营业务的维珍创意2017年的年报一经曝光，立刻在市场上引起轩然大波。2017年，该公司营业收入为4300.6万元，较上年同期下滑60.74%；归属于挂牌公司股东的净利润为302.81万元，较上年同期下滑91.13%。

对于业绩大幅下滑的原因，维珍创意认为是移动支付惹的祸。维珍创意表示：在移动支付井喷式发展下，越来越多的人习惯使用手机支付，连边远地区甚至广大农村地区的人群都开始使用二维码扫码支付。由于对现金使用需求的下降导致银行客户对银行现金类自助设备特别是ATM的依赖也在降低，银行对 ATM机的采购量急剧放缓。自2017年起，ATM国内市场的整体发展已呈现停滞及萎缩状态。随着国内商业银行的自助设备特别是ATM布放量的放缓，对公司所处行业的发展前景带来巨大不确定性，在未来一段时间内，公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品业务发展将受到巨大的市场压力和冲击。

业绩大幅滑坡，维珍创意准备了两年的IPO计划，也不得不宣布终止。

维珍创意的悲剧只是ATM行业的一个缩影，易观智库预计，到2019年，中国移动支付市场规模将达到104万亿元人民币，随着移动支付的深化，无现金的模式普及，整个上下游业态将会发生翻天覆地的变化。

某股份行运营科技部负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示，由于移动支付和电子银行的兴起，人们对传统银行网点的依赖在减少，现金交易明显减少，越来越多的人不再依靠ATM机，ATM机的总量虽然没有出现明显下降，但新增装机量近三年连续下降，且下降幅度不小，有些区域甚至是零增长，传统的ATM机生产企业面临转型的考验。

除了维珍创意之外，ATM设备生产商新达通的情况也不理想。在去年亏损2129.7万的情况下，今年一季度新达通净利润继续亏损4130.6万元。业绩持续下滑，新达通的挂牌价惨不忍睹，长期徘徊在0.5元附近，高管出现离职的现象。

同时出现业绩下滑的还有御银股份 ，即使龙头公司广电运通也难逃厄运。

7月18日，广电运通发布业绩快报，公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比下降35.37%。

“移动支付技术日趋成熟并广泛使用，国内银行业出现了去柜台化、轻资产化等转型态势，导致国内ATM市场需求增速下滑，设备价格一降再降。维保费用也是大不如前，ATM最辉煌时期，一台机器的维保价格在8500-10000元/年之间，是企业很大一块利润来源，而现在则降至5000元/年左右，几乎腰斩。而维保人员的工资却不断上涨，行业整体的利润越来越薄。以前认为行业的竞争对手是其他品牌的ATM机，现在才发现是时代和技术的变更。”一家ATM生产企业的负责人对21世纪经济报道记者表示。

新兴支付设备商卡位移动支付

此消彼长，随着传统金融设备的淡出，移动支付江湖则是风生水起。中国支付清算协会发布的《2017移动支付用户调研报告》显示，2017年，98.1%的用户表示最常在生活类场景使用移动支付，如购买吃穿用方面的生活所需品等。

近期Analysys易观发布了《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第一季度》，根据报告显示2018年第一季度，中国第三方移动支付市场交易环比增长6.99%，总交易规模达到了40.36万亿元人民币。移动支付逐步取代ATM的地位，开始逐鹿江湖。

如可以扫二维码的智能POS机企业天喻信息，其业绩一直稳定上升。其最新的半年报预告显示，预计盈利5900万到6300万元，同比增长99.46%—112.98%。

以电子元器件为主营业务的顺络电子2018年半年度业绩快报显示：公司实现营业收入11.30亿元，较上年同期增长38.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较上年同期增长30.73%。销售收入及利润情况创历史新高。

而以电子支付、生物识别、信用审核等为主营业务的新国都发布的2018 年半年度业绩预告显示，报告期内公司预计盈利5599.80万元-6532.70万元，比上年同期增80%-110%。新国都表示，净利润较上年同期较大幅度增长，主要原因为其收购的嘉联支付有限公司2018年5-6月业绩并入上市公司，报告期内并入净利润约5000万元-5500万元，而并表后，公司产业链延伸布局战略继续深化落地，有利于公司整合优势资源，提升盈利能力。

“未来的支付市场是移动支付的天下，近5年中国将进入无现金时代的转折期。只带手机出门，已成为中国人的日常，移动支付不仅成为线上，也将逐步成为线下主流的结算方式。未来支付方式朝着移动化、可穿戴化、生物识别化的方向发展，可谓是‘支付无边界’。预计到2019年，中国移动支付市场规模将达到104万亿元人民币。这将对整个金融市场产生巨大的影响。”易观智库高级分析师马韬接受21世纪经济报道记者采访时表示。