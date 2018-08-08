来源：北京商报

特斯拉否认以三倍工资挖脚上汽

北京商报讯（记者 蓝朝晖 实习记者 濮振宇）8月7日，针对此前网上流传的特斯拉上海工厂开出高薪酬大规模招聘员工的传闻，特斯拉官方向北京商报记者回复称，这条消息是完全不属实的。

特斯拉在回复中表示，过去几天里，（特斯拉上海）超级工厂（Gigafactory 3）在网上发布中国的招聘职位，其中包括工程和建筑相关的职位。但是，这并无涉及薪资范围，也没有录用任何上汽员工。当特斯拉向应聘者提供职位时，薪资预期将与应聘者当前的现金薪酬大致相当，并以特斯拉未来的股价涨幅为员工股票带来更高薪酬的可能性而为主导。

8月5日，特斯拉在官方微信上开始发布招聘信息，涉及的职位包括EPC工程总监、政府事务项目经理、施工经理、土木工程师、电气设计工程师、机械设计师以及法律顾问、高级财务经理、招聘人员等。

随后，网上有传闻称，“特斯拉上海工厂已经在抢人了，直接开出3倍工资，上汽的技术人员走了一大批”。

7月10日，特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。8月2日，在2018年二季度财报会议上，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉上海工厂的建造成本预计为20亿美元。

根据特斯拉的规划，上海新工厂的产能预计在初期将达到每年约25万辆汽车和电池组，并将增长至年产50万辆，首批电动汽车预计将在三年内下线。而2017年，特斯拉汽车全球总销售量为10.3万辆。