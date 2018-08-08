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HTC二季度净亏损6800万美元

HTC二季度净亏损6800万美元
2018年08月08日 00:46 新浪科技综合
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　　HTC二季度净亏损6800万美元

　　北京商报讯（记者 石飞月）8月7日，HTC公布2018年二季度财务报告，公司当季净亏损20.85亿新台币（约合6800万美元），上个季度刚刚扭亏为盈的局面再次改写。

　　数据显示，在截至6月30日的二季度，HTC净亏损为20.85亿新台币（约合6800万美元），较去年同期亏损19.5亿新台币有所扩大，不及上一季度的净利润190亿新台币；HTC二季度营收为67.74亿新台币（约合2.21亿美元），较去年同期的161亿新台币下滑58%，较上一季度的155.63亿新台币下滑56%。

　　而在上个季度，也就是2018年一季度，HTC刚刚结束了此前连续11个季度的亏损，实现扭亏，主要原因是借助谷歌在今年1月底完成11亿美元收购Pixel团队及部分HTC知识产权的交易，让HTC获得了一次性的收益。HTC二季度财报显示，该公司再次陷入亏损之中。

　　HTC曾一度傲视全行业。2008年，国内手机市场还处在以诺基亚为首的功能机时代，HTC却已经开发了自己的安卓系统手机。HTC在这一年推出了全球第一款搭载了安卓系统的智能手机T-Mobile G1，将HTC推向行业巅峰。但面对来自苹果、三星电子和中国对手的竞争，HTC的市场份额不断下滑。2014年，HTC的市场份额仅占6%左右，2017年，缩水到2.3%。

　　手机市场溃败后，HTC将经营重心放到了新业务VR（虚拟现实）上。三年前，HTC董事长王雪红亲自担任操盘手，推出了VR产品HTC Vive，并兼任公司CEO，取得了出色成绩。目前HTC VIVE与Oculus Rift、索尼PlaySation VR并称“全球三大头显”。但王雪红其实也是在进行一场豪赌，随着近两年VR市场转冷，再加上VR本就高昂的开发成本，HTC显得有些吃力。

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