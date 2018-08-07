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苹果总部所在地想修超级高铁 市长：苹果应该掏钱

苹果总部所在地想修超级高铁 市长：苹果应该掏钱
2018年08月07日 15:18 新浪科技
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　　相关新闻：苹果将投资总部所在地项目：当地“雇主税”计划取消

　　新浪科技讯 北京时间8月7日下午消息，苹果总部所在地——库比蒂诺的市长达西·保罗（Darcy Paul）近日建议，像苹果这样的大型硅谷公司应该“大量补贴”时速达700英里的“超级高铁”（Hyperloop）项目。

　　保罗向当地媒体《硅谷商业杂志》（Silicon Valley Business Journal）透露，市政局此前已搁置了11月份提出的对新运输项目融资征税的计划。如果计划在当时通过，新的税收提案会让苹果公司的城市税收账单从1.7万美元升至940万美元。

　　保罗称，他曾与Hyperloop Transportation Technologies（HTT）公司的人员会过面，称“可能会有大量私有领域的基金愿意投资早期铁路线。”

张昭富提出的超级高铁线路张昭富提出的超级高铁线路

　　保罗在向市政与会者提出吸引全球关注的超级高铁或可成为“数亿美元”的机会之后，市政局暂时推迟了征税计划。而市议员张昭富（Barry Chang）今年年初与一家“超级高铁”公司CEO见过面，称市政局正“讨论建造一条……超级高铁线”。

　　苹果虽至今尚未公开表示对此有兴趣，但也一直在探索未来的交通选择。公司的无人驾驶汽车项目已经逐步展开。另外一辆苹果的雷克萨斯SUV在2017年10月被拍到装着12个激光雷达传感器在路上行使，11月份苹果发布了公司的首个官方自动驾驶汽车研究。

　　“超级高铁”是马斯克最早提出的概念。虽然不少第三方自2013年白皮书发布以来对马斯克的想法进行了探索，马斯克最近又换了主意，还宣布了成立Boring Company打算通过挖地道来建设未来运输系统。除了HTT和Virgin Hyperloop One，马斯克也在SpaceX的园区举办大学生运输仓设计竞赛。超级高铁领域的竞争已经相当激烈。(木尔)

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