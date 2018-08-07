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央行原科技司长陈静：科学、客观地对待区块链

央行原科技司长陈静：科学、客观地对待区块链
2018年08月07日 14:48 新浪科技综合
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　　核心要点

　　历史证明，信息应用系统处理架构的中心化是规律，是历史的进步。当前中心化处理一统天下，一定会有一些应用场合，在“去中心、去信用中介”的情况下，反而成本更低，效率更高。这就是区块链可以发挥作用的地方。

　　为什么除了比特币外，区块链还没有其他规模化应用？这一点值得深入研究。区块链的运行机制决定了它的优点和弱点。它的弱点就是，在链上节点很多、交易很频繁的情况下，效率很低，成本也高。要积极推动区块链的应用，但不要泛化、绝对化，更不能神化。我不认为区块链会颠覆金融机构的IT架构。

　　近年来，一些大型国有银行，和部分股份制银行纷纷成立自己的金融科技公司，这件事情引起了社会的关注。这背后有两方面的重要因素，一是传统金融机构为适应改革和创新的要求，需加快金融科技的发展；二是传统金融机构的金融科技管理机制不适应发展要求。

　　来源：金融界

　　嘉宾：陈静，中国人民银行科技司原司长，中国互联网协会互联网金融工作委员会常务副主任，金融科技创新联盟指导委员会主任，国家信息化专家咨询委员会委员。

　　01 中心化是必然趋势 需认真研究无中心的优势

　　金融界：您如何看待区块链？您比较看好它在哪些领域的应用？

　　陈静：中本聪在十年前推出比特币，其背后的区块链技术受到广泛关注。当前，国家和地方政府都很重视区块链，在技术推广应用方面给予了很多支持。

　　区块链的特征主要体现在：去中心化、去信用中介，以及透明和难以篡改等。

　　信息应用系统处理架构的中心化是人类社会进步的标志，而不是落后的代表。现在我们的信息处理系统，绝大部分都是中心化的。

　　中心化是必然趋势。比如中央银行的诞生，之前银行的资金结算都是点对点的，效率非常低。中央银行的支付清算系统是高度中心化的。进行统一跨行清算后，大大提高了资金清算和运营的效率。再如，互联网的演进历程。出于国防需要（在战争环境下，通信不能中断），美国上世纪六十年代提出的TCP/IP协议（互联网）最开始也完全是点对点的，是没有中心的。但用户量扩大之后，发现点对点非常麻烦，不方便。采用了域名服务器，而域名服务器是高度集中化的，大多集中在美国。类似的案例非常多，历史证明，中心化演进是规律。

　　在当前中心化一统天下的情况下，确实会带来一些问题。一定会有一些场合，在“去中心、去信用中介”的情况下，反而成本更低，效率更高。尤其在一些涉及面不宽、参与节点不多、交易频率不高，同时又缺乏便捷的中心化处理机制的场景中，区块链有很大的用武之地。我们关注去中心化应用场景，是有意义的。具体来看，一部分跨境支付业务和供应链金融有可能就是不错的应用场景。还有无抵押贷款、信用证管理等等一些领域都值得尝试。

　　但绝对不能就此把区块链泛化、绝对化、甚至神化。认为区块链是“一场革命”，我不同意这个看法。认为区块链“要颠覆传统金融IT架构”，我更不同意。这都是不了解金融情况。

　　前几年互联网金融火爆的时候，有人把P2P吹上了天。认为众筹是现代金融的发展方向等等。这些提法不是很科学。目前区块链领域尚未出现规模化的应用。从世界范围来看，也就只有比特币了。

　　为什么区块链没有其他规模化应用呢？这一点值得深入研究。我认为，区块链的运行机制决定了它的优点和弱点。它的弱点就是，在链上节点很多、交易很频繁的情况下，效率很低，成本也高。中国是一个创新加速、发展迅猛的大国，但也出现了一些浮躁、急功近利、不实事求是的情况。一定要遵循科学规律，不要赶风潮。

　　02 央行征信系统估计不会采用区块链 疫苗问题无法单靠技术解决

　　金融界：您之前曾主持开发了央行征信系统，您认为是否可以考虑采用区块链技术？有人还说区块链可以解决疫苗安全问题，您认同吗？

　　陈静：央行针对企业的征信系统叫信贷登记咨询系统，是企业的信用数据库，这是对公的。后又开发了对私（对个人）的一部分，二者共同构成了信用综合数据库。目前这个信用综合数据库有几千万企业和超过六亿个人的信用数据。

　　当时（上世纪九十年代），还没有区块链。即便是今天来建设这个系统，估计也不会用区块链技术。道理很简单，如果用区块链技术，几千万企业和六亿人都在链内，有什么必要把一个人的信用数据发给另外六亿人？六亿个网点都要建立庞大的处理和存储的架构，去处理跟自己毫不相干的另外六亿个网点的信息？仅仅就是为了取消处理中心？这样科学、合理吗？所以我说，从某种意义上讲，区块链技术是很笨的。

　　现在对于区块链技术的认识有很多误区，存在炒作的现象，甚至认为区块链技术几乎是万能的。比如：靠区块链技术去解决疫苗作假问题，是不可能的。因为区块链技术即使保证了信息的可追溯，但是不能保证上链信息本身的真实性，怎么能防止作弊？这是区块链应用必须注意的重大痛点。

　　退一步说，如果考虑区块链技术本身不能解决上链信息真实性，但可以解决信息源的可追溯性，同样也会有问题。比如，区块链分布式账本链上信息传送到所有的网点是低成本的，要修改一个数据需要改动51%的网点才能成功，故数据不可更改。这里就存在一个悖论：发布信息到100%的网点都很容易且成本低，而改掉51%是很困难的。从宏观上来讲这是矛盾的。凭什么说，发到100%网点成本很低，而黑客来改51%的网点是很困难、甚至不可能的呢？

　　诚信和信用是社会发展以及市场经济运行最重要的社会基础。诚信和信用的建立完善是一个复杂的社会系统工程，绝非是几个技术能解决的问题！这跟整个社会的道德、法律、发展程度都有关系。现在如果认为应用了某项技术，信用和诚信问题就解决了，这是很天真的，也是不可能的。

　　03 热度不减有两方面原因 四点总结区块链应用

　　金融界：您如何看待当前区块链热度不减的情况？

　　陈静：区块链现在为什么会那么火，有两方面的原因，这和跟社会环境有关。目前万众创新，急于加快发展，追逐“猪都能飞起来”的风口。逐利使人浮躁。区块链新技术一出现，容易出现被吹上天的现象。

　　另外一个原因，和目前的风险投资机制有关。一些从国外回来做区块链创业的专业人员讲，因为区块链受到重视，不举这个旗帜就拿不到天使投资和风投。现实中，一些投资人，因专业性限制，对区块链并不熟悉。

　　我总结了四点：

　　一是区块链技术还处在发展起步阶段，落地难、规模化应用难，技术本身制约了产业发展进程，我们从事金融区块链创新，需要沉下心来脚踏实地，积极探索，积累经验。二是要重视关键技术和行业标准的跟踪研究和制定，努力实现区块链技术的成熟和自主可控。三是要充分发挥金融科技创新联盟的优势，寻找共同的多边应用场景，集中优势兵力，大力开展协同创新，争取早日取得规模性应用的突破。四是要注意防范新技术、新应用，当然包括区块链的应用可能带来新的金融风险，要与监管机构保持持续的沟通，确保区块链应用创新既符合市场需要，也符合监管合规的要求。

　　04 “官办”金融科技公司参与竞争 市场不必过分担忧

　　金融界：央行这类官方金融机构自己成立了一些金融科技公司，市场化企业对这类“官办”科技公司颇有微词，认为属于不正当竞争。您怎么看？

　　陈静：在九十年代初期，《中国人民共和国商业法》出来以后，几大国有商业银行都纷纷与自身成立的科技公司脱钩。因为商业银行不能办企业实体。自此很长时间，国有银行和股份制商业银行等都没有自己的科技公司。

　　但近年来，一些大型国有银行，和部分股份制银行都纷纷成立自己的金融科技公司，这件事情引起了社会的关注。这些公司为何要成立？市场上有这么多金融科技公司，它们存在的必要性何在？业务范围又是哪些？

　　这背后有两方面的重要因素，一是互联网金融服务机构崛起冲击传统金融市场，传统金融机构为适应改革和创新的要求，需加快金融科技的发展；二是传统金融机构的金融科技管理机制不适应发展要求。

　　第一点讲的是互联网金融服务公司，例如第三方支付清算机构和BAT（百度腾讯阿里）旗下的相关金融科技公司。第三方支付（比如微信支付、二维码支付等）极大地便利了中国人的支付体验；基于大数据的风控机制大大便利了网上信贷服务，手机一键下单就可以即刻进行信贷融资，没有繁杂的审批手续。基于科技的新型金融服务正在不断融入传统金融市场。

　　这对于银行而言，既是一种正向激励，也是一种竞争压力。消费者对传统金融服务创新的要求越来越高。为了适应时代的发展，传统金融机构都纷纷提出了加快改革，加快创新，包括要加快发展金融科技。

　　但是，银行负责金融科技研发管理的职能部门是一个内设机构，不完全适应发展要求。纵使银行待遇比一般企业高，依然不行，连人民银行都留不住人才，这个矛盾非常尖锐。骨干人员纷纷流向银行外的互联网金融服务机构，包括腾讯、阿里、蚂蚁金服，以及百度等等。

　　银行加快大数据、人工智能应用的需求迫在眉睫，移动银行、移动支付服务上线刻不容缓。怎样进一步调动科技部门积极性，这是一个很重要的问题。传统金融机构要发展，但激励机制又留不住人才，所以必须变革管理体制。

　　银行对这个问题进行了深入研究，向监管部门进行了相关汇报，之后决定成立商业银行独资的金融科技公司，致力于解决银行自己的信息化、互联网化、移动化和智能化工作，同时也不排除为金融行业服务。这是一个非常重要的探索。

　　这确实也可能带来一些问题。这种金融科技公司属于银行，熟悉业务，又积聚了庞大的科技力量，还按照市场化机制运作。这让市场上的金融科技公司感到了压力。

　　我认为不要紧，中国改革开放的实践证明，竞争促进进步，垄断只会保护落后。当然，这个竞争一定要是合理的，符合市场经济规则的、良性的。这主要表现在以下几点。

　　首先，二者可以取长补短，相互合作，市场上有成千上万的开发团队，没有谁可以包打天下。工商银行很多项目都是与国内外的IT公司合作。大数据和人工智能应用的难度都不小，发展还快，面又很宽，机会很多。

　　另外，双方各自都有自己的优势。银行金融科技公司更了解自家业务。但外部成长起来的互联网金融服务公司在厮杀中会积累更多经验，更能把握应用要点。一句话，良性竞争一定会促进社会进步，促进金融信息化发展。

　　当然，银行“官办”的金融科技公司也无需无限发展，一定要更多聚焦于自己的核心业务，强化自身特色领域。社会上的金融科技公司也要努力学习银行业务。我相信，这种机制上的完善，会有效的促进中国银行和金融机构的信息化、现代化建设。过不了几年，就能见到效果。

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