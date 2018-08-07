马斯克：特斯拉在开发“迷你汽车” 可坐一个成年人

新浪科技讯 北京时间8月7日上午消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上透露，该公司正在为成年人开发一款“迷你特斯拉”。

当有用户询问特斯拉何时会推出Model X Radio Flyer玩具车时，马斯克说：“我们在开发一款新的特斯拉迷你汽车，可以在里面塞进一个成年人。”

马斯克的回复

Radio Flyer是一家玩具制造商，他们已经推出了特斯拉儿童版Model S玩具车，但并未发布Model X版本。目前的Model S Radio Flyer面向3至8岁儿童推出，可载重81磅。这款500美元的玩具电动车配备130瓦时电池组，高端版本配备190瓦时电池组，需要多付出60美元。

有评论人士认为，这种方式可以把儿童培养成特斯拉的粉丝，让他们在年轻的时候就喜欢电动汽车。这款玩具车的充电方式与常规电动汽车一样，因此也可以为儿童提供很好的学习体验。特斯拉也在最新一轮推荐项目中将此作为礼品赠送给用户。

马斯克现在提到的似乎是体积更大的玩具车，但目前还不清楚具体的模式如何。

马斯克经常在Twitter上发表一些看似玩笑，但最终却成为现实的项目。比如，他曾经表示要在洛杉矶的一个新建的特斯拉超级充电站内开设一家传统的汽车穿梭餐厅，他们现在已经做好了选址工作。

另外，他还曾经表示将把特斯拉Roadster跑车送上太空，最终也的确做到了。(樵夫)