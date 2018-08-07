直击|燧原科技宣布获3.4亿元Pre-A轮融资 腾讯领投

新浪科技讯 8月7日上午消息，燧原科技宣布获得Pre-A轮融资3.4亿元人民币，由腾讯领投，种子轮投资方亦合资本（武岳峰资本旗下基金）、真格基金、达泰资本、云和资本跟投。融资将用于云端AI加速芯片及相关软件生态的研发投入。

燧原科技成立于今年3月，网络的公开信息不多。据官方网站介绍，燧原科技在上海和北京设有研发中心，其产品是针对云端数据中心开发的深度学习高端芯片，定位于人工智能训练平台。其芯片将采用自主研发的创新架构，专为云端AI 训练设计和优化，公司研发团队的主要成员都拥有15年以上的高端芯片及相关软件生态系统的开发及量产经验。

天眼查信息显示，燧原科技注册于上海自贸区，公司类型为“有限责任公司（中外合资）”，注册资本在6月25日变更后，达到149.9万元。同时，燧原科技正招聘神经网络芯片相关工程师岗位。

在此次投资中，据燧原科技高管介绍，除研发AI云端训练芯片外，公司还将以优化的软件生态系统切入中国云服务器和数据中心市场。而腾讯方面，也表达了对人工智能芯片的重视。

近年来，人工智能成为新一轮风口。无论互联网巨头还是新兴创业公司，都发力布局。在百度方面，虽然李彦宏否认了自己曾说“ALL in AI”，但这一口号广泛流传，一定程度上，将百度的形象与人工智能做了绑定。

而去年10月11日，在2017杭州·云栖大会上，阿里巴巴一番“大动作”引起外界广泛关注。阿里巴巴集团宣布成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”，进行基础科学和颠覆式技术创新研究，并表示未来3年内，阿里巴巴在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。

一个月后，腾讯全球合作伙伴大会召开，腾讯首席运营官任宇昕发表演讲称，腾讯也把AI等技术当做战略重点来看待，其战略是“AI in ALL” ，希望其研发的AI技术能够与各行各业实际应用相结合。

今年4月，CB Insights挖掘BAT在AI方面的相关专利、投资等信息，描绘了它们的AI策略。其报告显示，自2014年以来，BAT参与了39项创业公司的股权交易，这些创业公司主要研发AI软件和AI芯片。

三者之中，百度拥有最多元化的AI投资组合，腾讯参与的AI投资交易最多。(李楠)