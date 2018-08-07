戴尔5年营收展望看涨 2019财年预计增长9.5%

新浪科技讯 北京时间8月7日上午消息，随着公司正加紧努力为上市计划寻求支持，戴尔科技公司（Dell Technologies Inc.）给了投资者一次深入研究其财务状况的机会。

根据周一提交的代理声明，戴尔在2019财年的营收预期增长9.5%至875亿美元，这个数值位于预测范围的中间位置，而去年同期的销售额为799亿美元。戴尔称，其税息折旧及摊销前的总收益预计将增长18%，从82亿美元上涨至97亿美元。

收入和税息折旧摊销前利润（Ebitda）指标均包括戴尔在软件制造商VMware持有的股权所带来的经济收益。

稳定增长

戴尔预期，未来五年的销售额以及支出后收入将持续增长

备受期待的代理声明中还包括了有关交易发展的背景以及到2023财年的财务预测——这是戴尔自2013年私有化以来给出的最深远的财务指导。这些资讯对公司通过买断跟VMware相关的追踪股票来重新上市的不寻常举措十分重要。

在跟公司初次会面后，投资者对戴尔将如何实现109美元每股的现金报价，以及对作为追踪股票交易的戴尔C类股始终持较大的怀疑态度。

分歧点

有知情人士在上个月称，对于一些名称为“DVMT”的追踪股票的顶级持有人而言，股票成分一直是个刺手的问题。戴尔的C类股报价定为79.77美元，这让投资者十分担心这样的股价如何能在短时间能上涨140%，从每股33.17美元达到79.77美元。

包括积极行动者卡尔·伊坎（Carl Icahn）呵呵艾略特管理公司（Elliott Management Corp.）在内的投资者们一直在等待他们预期会在代理文件中披露的更多流程细节。利益攸关点在于迈克尔·戴尔（Michael Dell）想要精简其负债累累的科技帝国，一边又确保公司能够利用股权来为未来收购提供资金。

投资者一直急着想知道戴尔究竟如何预测其财务表现，因为他们需要这些数据来评估公司和交易价格的价值。比如，根据文件，公司为2019财年总收入发布的指导区间价格提高为865亿美元到885亿美元，高于之前的827亿美元预测。对于2022财年，戴尔也将原来的995亿美元到1933亿美元的预测区间的低价端提高至999亿美元。

根据文件显示，戴尔在第一财季业绩超出管理层预期后重新评估了这些预测。公司表示，与收入确认和现金流动表等相关的会计准则变更也一并包括在内。(木尔)