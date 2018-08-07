巴菲特爱苹果：一季度继续增持 价值已达500亿美元

新浪科技讯 北京时间8月7日上午消息，巴菲特喜欢苹果。当地时间周六公布的一份监管文件显示，如今这家科技巨头已是美国第一家价值上万亿美元的公司，伯克希尔·哈撒韦公司所持的5%股份的价值已接近500亿美元。这是迄今为止伯克希尔·哈撒韦在其投资的任何一家公司中所持有的最有价值的股票。

就在两年前，由于iPhone销量放缓，投资者还对这家科技巨头保持着谨慎态度。伯克希尔当时购买了价值11亿美元的约1000万股股票。

伯克希尔一直在逐步增持苹果股票——该公司在2018年第一季度再次增持苹果股票。截至今年3月底，伯克希尔·哈撒韦拥有逾2亿股股票，价值约410亿美元。截至今年6月底，伯克希尔的季度报告显示，该公司对苹果的投资为472亿美元。

有了这位“奥马哈先知”（Oracle of Omaha）的背书，这家科技巨头本周首次实现了1万亿美元的估值。

总的来说，伯克希尔·哈撒韦公司上季度的营业利润增长了67%，从去年同期的41亿美元增至69亿美元。

伯克希尔最新财报的亮点包括其保险业务的大幅增长。在保险业，其运营利润从2200万美元的亏损中强势反弹，达到了9.43亿美元。除了庞大的投资组合以外，伯克希尔·哈撒韦还经营着保险、公用事业、制造业和铁路行业的业务。

伯克希尔哈撒韦公布的净利润也从43亿美元增至120亿美元，高于去年同期。但巴菲特一再警告称不要专注于净收益。

由于今年早些时候发生的会计规则变更，伯克希尔不得不开始将未实现的收益或亏损计入报告的净利润。

今年早些时候，巴菲特在致股东的一封信中写道，规则改变将“严重扭曲”公司的净利润，并告诫投资者关注“描述我们经营业绩的真正重要数据”。

过去一个月，伯克希尔·哈撒韦的股价上涨逾7%。7月中旬，该公司做出了一项内部规定的修改，基本上赋予了巴菲特和伯克希尔副董事长芒格（Charlie Munger）随时回购公司股票的权利。

这导致许多人猜测，伯克希尔·哈撒韦公司可能很快就会加入美国企业最近参与的股票回购热潮之中。(赛文)