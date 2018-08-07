欧盟拟研究采取行动推进通用手机充电器开发

新浪科技讯 北京时间8月7日早间消息，欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）称，欧盟委员会计划就是否有必要采取行动以推进通用手机充电器开发的问题展开研究，原因是手机厂商在这方面的工作进展甚微。

欧盟委员会在过去近十年间一直都在推进通用充电器的开发，该委员会指出废旧充电器每年产生的电子废料高达5.1万吨以上，而且给消费者也带来了不便。长期以来，iPhone和Android手机用户一直都因需要使用不同的充电器而颇有微词。

苹果公司、三星、华为和诺基亚等14家公司已对欧盟施加的这种压力做出反应，在2009年自愿签署了一份谅解备忘录，同意为2011年上市的新款智能手机在充电器方面进行协调。在这份谅解备忘录于2012年失效后，其中一些公司又在2013年和2014年签署了意向书。

欧盟委员会表示，该委员会对现状感到不满。在8月1日对一名欧盟立法委员的质询作出回复时，维斯塔格说道：“鉴于这种自愿行动进展令人不满的事实，欧盟委员会将在不久之后启动一项影响评估研究，对其他不同选择的成本和利益展开评估。”这种研究将可帮助欧盟委员会判定是否有必要采取行动，并将对各种选择的影响进行分析。

此事由维斯塔格的同僚、欧盟工业专员埃尔兹别塔·宾科夫斯卡(Elzbieta Bienkowska)负责。(唐风)