三天亏10多亿！台积电中毒“想哭”连累苹果发新品

“没有绑架也没有勒索，目前公司机器下午已恢复并进入到全线开工状态。”8月6日下午5点，台积电（TSMC）总裁魏哲家出现在了台湾证券交易所的一楼大厅，“上阵救火”。

而在三天前，台积电遭遇到了一次创立以来最大的电脑病毒入侵而导致停产的事件。虽然这一记者会定在五点举行，但下午四点，媒体记者们就已经挤满了沟通会的现场。而在官方的网络直播平台上，记者注意到，不到五点，排队进场观看的人数就已经超过了上限。

台积电是目前全球最大的晶圆制造代工厂，不仅是芯片产业的风向标，而且也是iPhone新品的指南针。甚至可以说，台积电打了个喷嚏，苹果可能就得感冒。

“这也是为什么这次台积电病毒事件会受到外界高度关注的原因。”台湾供应链咨询机构集邦咨询拓墣产业院经理林建宏对第一财经记者表示，台积电的营收占据代工厂总体营收的56%，特别是在先进制程（即CPU的制作工艺）上。2017年，台积电的产能就占据了整个代工厂先进制程板块的70%。

林建宏表示，台积电面向的客户主要是手机制造商，其中苹果和华为都是主力客户，另外就是从事超算（HPC）的公司，如英伟达（Nvidia）与赛灵思（Xilinx）主要也是在台积电生产。

言外之意，任何一次小的病毒感染，都有可能推迟市面上最新的电子产品上市时间。

病毒凶猛还是人为乌龙？

在距离台积电创始人张忠谋退休不到2个月时间，台积电爆发的这次大规模计算机病毒感染事件，可以说引发了外界高度关注。

在5日首次对外发布的声明中，台积电表示，预估此次病毒感染事件将导致晶圆出货延迟以及成本增加，对公司第三季的营收影响约为百分之三，毛利率的影响约为一个百分点。但在昨天的沟通会现场，魏哲家表示经过重新估计后，营收影响缩窄至百分之二。

“这次事件有没有勒索的情况出现？”“是不是黑客针对性的行动？”“一台机器在联网前携带病毒的几率有多高？”在现场记者的连环发问下，作为公司总裁的魏哲家只能一遍又一遍地解释，强调事件的偶发性以及低概率性。

对于“病毒门”的出现原因，魏哲家在现场强调，此病毒感染事件非受到黑客攻击，也没有内鬼，而是在使用Window 7系统时，一台机器连网更新前并未杀毒，连网后导致病毒大规模扩散。受影响的机台无法运作，以及部分自动搬运系统无法正常运作。他表示，这是人为的疏忽。

“而每个病毒有不同的特性，散布途径非常快，所以影响比较大，所幸的是这次病毒不具备加密的能力。”沟通会现场一位负责“网络安全问题”的负责人补充回答到。

8月3日接近午夜时分，台积电位于新竹科学园区的12英寸晶圆厂和营运总部，突然传出电脑遭病毒入侵且生产线全数停摆的消息。

几个小时之内，台积电位于台中科学园区的Fab 15厂，以及台南科学园区的Fab 14厂也陆续传出同样消息，这代表台积电在台湾地区北、中、南三处重要生产基地，同步因为病毒入侵而导致生产线停摆。

据第一财经记者了解，目前台积电的台中科学园区（中科）Fab 15厂主要是28nm（纳米）和7nm（纳米）工艺生产基地。其中7nm客户主要包括苹果、高通、海思、超威（AMD(19.3766, 0.89,4.79%)）、英伟达等。值得注意的是，对台积电营收贡献明显的加密货币客户如比特大陆（Bitmain）、嘉南耘智（Canaan）、GMO 等也正在采用7nm工艺。

对于一年中的备货旺季，台积电的此次“病毒门”在外界看来出现得十分诡异。

“这次确实是人为的疏忽。”魏哲家在记者沟通会上强调，病毒感染事件肇因是新机器在安装软件的过程中发生操作失误，“台积公司于8月3日安装新机器时，并未将此机台于连结网络前先隔离确保无病毒，造成病毒进入公司网络。”

魏哲家指出，此病毒为“WannaCry”（想哭）的一个变种，造成感染后的机台当机或是重复开机。“我敢肯定，这个（病毒）不是定制化来对付台积电的，我不认为是这样。”魏哲家在现场不停重复他的观点。

他表示，公司目前已恢复正常生产，台积电对客户延迟交货的情形，要压至最低，并且要做到质量最好。

“事情发生之后，我们和客户的沟通每天都在进行。但是确实是越先进的制程受到的影响越大。”魏哲家表示并不担心客户的流失，他表示多家客户的CEO在问题发生后和他传信息表示“加油，我们相信台积电”。

“我们通常每个机器都会做防毒的处理才会上线，这次的疏忽在于先上线再做防毒的处理，我们也觉得很遗憾，几万台机器，第一次出现这样的事情，未来我们会上线新的系统，杜绝人为的疏忽。”魏哲家说。

病毒门波及苹果等厂商

作为芯片技术领先的行业巨头，台积电的一举一动牵动着电子产业的神经，停工的消息被曝出后，也迅速引发了巨大的“蝴蝶效应”。

由于台积电是苹果iPhone核心处理器的供应商，也是全球晶圆制造上最为核心的代工厂，因此资本市场反映剧烈，8月6日早盘台积电跳空低开245元新台币，台湾地区加权股指低开10997.26点，下跌15.17点。

“从全球12寸的超晶圆厂区来看，台积电的出货量就占据了全球的21%的市场份额。”林建宏对记者表示，从目前的影响来看，已出货的产品看上去似乎影响不大，但从另一个角度看，代工厂的营收会受到一定影响。

在记者沟通会现场，台积电预估此次病毐感染事件将导致第3季晶圆出货延迟，对第3季营收的影响将不超过2%，此事件亦导致第3季毛利下降约一个百分点。台积电有信心第3季晶圆出货延迟数量将于第4季全数补回，全年业绩展望仍将维持高个位数成长。

台积电此前预期今年三季度营收为84.5亿~85.5亿美元区间，按照中位值85亿美元计算，这次事件对台积电营收的影响约为1.7亿美元（约合人民币11亿元）。

但显然，对于9月份就要推出新品的苹果以及众多电子产品消费者来说，台积电的表态并不能让人完全满意。

台积电凭借技术领先优势挤掉三星，成为了苹果新一代A12处理器的独家供货商。这种处理器将首次采用7nm制程芯片，性能上将极大超过此前 iPhone 8和 iPhone X使用的10nm制程芯片处理器。

而从今年5月起，台积电已经开始量产7nm制程芯片，并且不断提高产能，为苹果秋季的新品发布做准备。

向来精准掌握苹果动态的分析师郭明錤表示，苹果不仅计划在今年秋季推出三款新 iPhone，还将为 Apple Watch、iPad、AirPods，以及整条 Mac 产品线（甚至包括 Mac mini）带来更新。

“由于毛利率的影响来自于成本的增加，原物料要多用一些，对于获利会有影响，希望用后面的时间来降低这个影响。”台积电财务官在现场表示，越先进的制程用的机器越复杂越自动化，受的影响也越大。“现在我们确认第四季度会全速赶回来，对客户的影响，会压到最低”。

此前，华为消费者BG负责人余承东也向第一财经记者表示，将于秋季发布最新的芯片，采用7nm制程工艺。目前来看，有可能会受到影响。

“我们的科技向前走得越远，要为网络安全交的学费就越多。” 北京永信至诚科技股份有限公司董事长蔡晶晶对第一财经记者表示，此次事件中，台积电本身是有严格的网络安全流程的，但供应商和公司员工没有按照标准流程执行，导致病毒扩散，很显然，安全容不得半点疏忽。