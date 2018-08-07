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风口还是泡沫？共享办公迎新一轮融资潮

风口还是泡沫？共享办公迎新一轮融资潮
2018年08月07日 02:27 新京报
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　　风口还是泡沫？共享办公迎新一轮融资潮

SOHO 3Q北京光华路一处共享办公场所内景。新京报记者 江波 摄SOHO 3Q北京光华路一处共享办公场所内景。新京报记者 江波 摄

　　共享办公行业将迎来新一轮密集融资。8月6日，有知情人士向新京报记者透露，包括优客工场在内的几家共享办公企业即将公布新一轮融资情况，具体融资金额不详。

　　新一轮的融资让共享办公业态再次进入公众的视线，业内不少人士认为，共享办公的风口要来了。优客工场副总裁刘英近日在一次演讲中甚至表示，共享办公的黄金时代已经来临。

　　不过，在资本加码的背后，共享办公还有另一层隐忧。约在4个月前，一场WeWork对中国联合办公品牌裸心社的收购，令舆论场有了不同看法。

　　WeWork给出的收购价约为4亿美元，而2017年7月华兴资本对裸心社的估值为10亿美元。不到一年时间价值缩水逾一半，原因为何？市场对裸心社的融资状况、盈利模式甚至对共享办公这一商业模式的可行性都提出了质疑。在WeWork、氪空间、优客工场竞相发展的行业里，共享办公空间已不能只有简单的办公功能。

　　共享办公的“便”与“不便”

　　“选择创业办公场所，距离需要考虑，环境和价格也要比较。”圣辉（化名）告诉记者他是如何选择共享办公空间的：“北京交通不太方便，办公的地方到我住的地方地铁距离要比较近；环境也很重要，我对一些共享办公场所做过比较，加上价格方面的考虑，梦想加比较合适。”

　　近两年，共享办公空间逐渐成为不少个人工作室与小微企业的首选，圣辉就是一位个人创业者，他最终选择了梦想加的流动办公项目。

　　初创公司的工作人员有较大的不确定性，共享办公可以解决这一问题。“我们在这里换了两次工位。刚开始是比较小的五个人单间，两周后我们搬到可以容纳七个人的工位，现在我们搬到一个10个人大工位。”诗诗（化名）搬到氪空间慈云寺店已经一个月了，创业团队的不断扩容并没有影响其工作的进度。

　　共享办公空间的出现，也为一些因办公空间阶段性装修的企业提供了临时去处。黄秋（化名）所在的公司因为原来办公室要装修，需要搬出来一个月，他们就去了SOHO 3Q。

　　“这里的办公环境挺不错的，公共区域特别大，包括水房、咖啡间等都大。这里的工位一般不是固定的，比如你这个项目要跟这些人合作，就可以去公共区域详谈。”黄秋体验表示满意。

　　新京报记者近日分别走访了WeWork与裸心社位于北京的两处共享办公区，两家均设有移动工位和固定办公室，WeWork还设有固定工位。

　　裸心社工作人员提到，4月宣布与WeWork合并，合并完成后会员信息是共享的。租赁办公的会员，时长从一个月到长期不等。有会员谈及体验时称，“环境挺干净的，但办公室一个挨着一个，玻璃隔断，彼此还是有一些干扰，尤其白天人多还是有些嘈杂。”

　　一般情况下，共享办公空间选址大多在寸土寸金的繁华地带，在成本考量下，个别共享办公可能“简配”公共空间。

　　“使用厕所比较麻烦，人太多，要排队。”这是黄秋使用中遇到的不便。

　　“不太方便的地方是没有独立空间，我每次都得换办公室，都得把电脑背着，想用大屏幕的台式显示器也没法实现。以后公司扩大了，我还是会选固定工位。”圣辉称。

　　在SOHO 3Q创业的黄敏（化名）提到，一家企业在共享办公场所的识别率不够高，自己的公司以后还是希望能走出去，找一个独立的空间，提高识别率。

　　行业洗牌中，“小巨头”到处并购

　　共享办公布局的重点是一线城市。“随着共享经济和高科技初创企业的快速发展，传统写字楼租金的高企不下以及资本的涌入，使得联合办公迅速发展。”戴德梁行北中国区研究部主管魏东介绍，联合办公和互联网行业的大幅扩张，致使本季度北京办公空间的空置率环比下降1.3个百分点达7.1%，五大核心商圈空置率则继续保持低位，为3.1%。

　　今年初，优客工场完成对洪泰创新空间的全资收购。当时，优客工场表示，整个行业已进入了“整合阶段”，共享办公行业进入“巨头”时代。此后优客工场加快并购进度，3月，宣布与无界空间合并，与Wedo联合创业社就战略合并签署相关谅解备忘录。7月12日，优客工场宣布以3亿元并购上海共享办公企业Workingdom。7月23日同爱特众创达成并购合作意向，成为2018年以来优客工场完成的第五宗战略并购合作意向。

　　裸心社工作人员向新京报记者提到，与WeWork合并的过程需要3到6个月。在介绍核心优势时，两家工作人员都提到会员制以及定期举办免费活动，称这些可以帮助租户认识更多的人，拓展人脉。

　　一位共享办公业内人士告诉记者，随着创新创业的推进，大家一窝蜂进入共享办公领域，但是单纯的办公功能无法延续共享办公的生命，目前行业几家头部企业能够整合资源，将小微企业的发展需求构成一个创业生态。

　　“把共享办公室当做创业和交流的空间，采用咖啡、沙龙的形式让大家互相促进，互相交流，其实这里好多公司都是可以有业务联系的，这是其比单纯办公更重要的”，黄秋这样认为。

　　“行业主要的玩家开始从出租办公位，进化到创业综合服务提供商，整合了包括办公、税务、法务、营销等一系列服务。”资深互联网观察家丁道师认为，共享办公空间作为一种创新商业模式值得期待。

　　这或许也是氪空间所看重的。氪空间官网提到，以空间产品构建线上线下社群，在提供联合办公空间的基础上，从用户需求出发推出更多围绕办公生态的服务。

　　“回效慢”是痛点，SOHO 3Q正转型

　　共享办公“回效慢”被认为是行业的共同痛点。

　　SOHO中国董事长潘石屹今年4月曾表示，办任何的办公地点，盈利就是其目的。2014年他在美国等国家参观了WeWork之后，决定把共享办公概念引入中国，随后推出了SOHO 3Q。

　　而近日潘石屹在宣布SOHO 3Q转型时表示，他最近开始反思包括共享办公在内的创业热，很多创业公司拿到融资之后开始烧钱扩张，但赚钱盈利的基本问题都没有解决。

　　因此，潘石屹对SOHO 3Q的定位进行调整，不再主要服务创业企业，而是要成为中国最大的办公楼综合服务商。对于此次调整，潘石屹说，“我们发现为中小型的创业者服务的话，出出进进太麻烦，我们基本上是平均半年时间换上一批，我们的出租率一直在88%左右，而做定制服务的话出租率就是百分之百。”

　　分析认为，企业定制化办公转换率较低，员工的流动问题由企业内部解决，不再需要SOHO 3Q去考虑出租率，这意味着定制化的办公服务能提高运营效率，节省成本。

　　一位业内人士告诉新京报记者，“大家说共享办公领域泡沫很大是因为项目过多、一些缺乏运营能力的小企业难以整合资源，接下来还会面临一波并购。”新京报记者了解到，包括优客工场在内的几家行业巨头近期将有新的融资消息发布。

　　优客工场副总裁刘英认为，共享办公的黄金时代已经来临。“共享办公首先都用玩空间的做法去做这个事情，但是现在开始转变，必须提供增值服务平台，共享办公才能继续做下去。”

　　新京报记者近日走访SOHO 3Q位于北京光华路的一处共享办公区，一些空间完成了新的改造，用户黄敏介绍，改造后主要是采光等方面有了提升。其介绍，选择SOHO 3Q的原因是价格比较合适，租期灵活，一个星期也可以租。对于SOHO 3Q定位的变化，黄敏觉得，站在创业者的角度，还是希望共享办公企业多一些灵活性。

　　新京报记者 陈维城 江波 实习生 童北晨 游佳颖（新京报记者梁辰对本文亦有贡献）

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