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台积电突遭勒索病毒侵袭 预计三季度损失1.7亿美元

台积电突遭勒索病毒侵袭 预计三季度损失1.7亿美元
2018年08月07日 01:17 21世纪经济报道
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　　本报记者 骆轶琪 深圳报道

　　导读

　　越是精密的晶圆制造制程，其恢复生产的进度会相对越慢。

　　在消费者对苹果最新产品翘首以待之时，上游晶圆制造商台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电）突发的一个事件，或将影响到产品面市进程。

　　8月3日晚间，台湾媒体曝出，台积电突遭电脑病毒感染。据称，受感染的厂区包括竹科Fab 12、中科Fab 15、南科Fab 14等主要晶圆厂厂区的机台。5日，台积电发布公告称，已经控制感染范围。

　　8月6日下午，台积电召开发布会，总裁魏哲家出席并反复强调，据内部核查，此次病毒侵袭事件并非来自内鬼或者外部黑客针对性攻击。只是人为在新机安装软件过程中的操作失误，且由于各厂区之间联网，造成病毒渗透速度很快。

　　魏哲家表示，截至6日，台积电的所有机器已全部恢复生产，预计在今年四季度可以赶上所有落下的生产进度，因此对全年业绩展望预计不变。

　　一位行业内人士向21世纪经济报道记者分析，“显然，台积电提供的是最先进的制程，一旦供给出现问题，那么所有客户都将可能受到影响。依我的经验，3个厂区停产2-3天，将带来重大损失。正常情况下，停水停电最多容忍24小时，2-3天损失的细节没法评估，但损失必然大。”

　　据台积电此前展望，今年第三季度预计营业收入净额为84.5-85.5亿美元，营业毛利率48%-50%。若按照影响毛利率不超过2%测算，台积电三季度营收约将下降1.69-1.71亿美元。

　　营收影响主要在于成本

　　8月6日下午的发布会甫一开始，魏哲家公布了公司相关检查进展。据称，台积电此次受病毒感染，系新机在安装软件过程中发生操作失误。8月3日，台积电安装新机过程中，由于并未在连接网络前，先隔离确保电脑无病毒感染，导致人为失误造成带有病毒的电脑直接切入了公司网络。

　　虽然并未透露具体影响到的产线、产品和相关客户名单，也未解释是由哪个厂区率先感染这一病毒。但魏哲家承认了遭受感染的正是竹科、中科、南科几大厂区，并解释道，“我们的生产系统是全部连线的，这是台积电的长处。晶圆厂之间的互相联系，让我们可以有更高的效率。所以一旦遭受病毒，就会直接感染到北、中、南的厂区。”

　　对于此次事件，魏哲家感慨，“病毒比我们想象中复杂得多，而且散播很快。我们越是先进的厂房，自动化程度越高，系统也越复杂，因此受到的影响也就比较大。”言至此，他再度强调，台积电非常确定在第四季度会把落下的进度赶回来，并不影响全年业绩，“我们会尽量把对客户的影响压到最低。”

　　以此为鉴，台积电方面表示在病毒防范方面将增添一道防护措施。

　　据介绍，此前台积电在安装新机过程中，都是工作人员手工为电脑检查病毒，此后会在手工操作基础上，再设置一道关卡，这被称为“防呆措施”。即在系统中设定，如果没有经过机器对病毒的防范和过滤，将不会让新机器连接上网络。“我们发觉人类不可能永远不犯错，这个新机制将很快上线，以后将是系统自动检测，尽量排除掉人为的因素影响。”魏哲家说。

　　同时，觉察到此次厂区之间网络互相联通带来的蔓延式影响，台积电方面也将在各个厂区之间设立防火墙机制。

　　台积电检查发现，此次感染的病毒为“Wanna Cry”的一个变种，直接影响是，受感染后的电脑宕机或者重复开机。但公司反复声明，目前已确保生产制造资料库和客户资料都未受到此次病毒影响。魏哲家解释道，病毒感染事件发生后，台积电立刻将受到影响的电脑和自动搬运系统停机，并全速安装修正软件。

　　由于“Wanna Cry”病毒此前肆虐过程中，还伴随勒索行为，面对记者的询问，魏哲家解释，“病毒散播途径非常快，所幸并不具备加密的能力。”

　　公司在5日的公告中已经表态，截至台湾时间下午两点为止，公司约80%受影响的机器已经恢复正常。而在6日的发布会上，魏哲家也表示，公司在病毒的核查方面非常小心谨慎，其实台积电在5日已经全部准备好复产工作，但为了避免仓促，仍待到6日才全面恢复生产。

　　不过恢复进程并没有那么容易，据介绍，越是精密的晶圆制造制程，其恢复生产的进度会相对越慢。虽然管理层并未透露此次受侵袭影响到晶圆报废的具体数目，但根据公司公布的财务方面影响，也可管窥一二。

　　经预计，该事件将造成第三季度晶圆出货延迟。与此前预估的3%不同，公司测算后认为，对第三季度营收影响不超过2%，同时将导致三季度毛利下降1个百分点。

　　据台积电财务长何丽梅分析，公司预估的三季度营收变化，很大一部分来自成本增加，包括报废的晶圆，原材料使用比预估要增加等。“对今年的获利会有影响，但我们希望通过努力，在后面能够尽量通过各种方法降低（这种影响）。”

　　此外，公司由此增加了在资安方面的投入，不过相比晶圆生产制造的成本，管理层方面表示，这只算是很小一部分。

　　短期影响晶圆交货进程

　　台积电遭受病毒侵袭的事件以及因此受到影响的产线，之所以反复被现场媒体提及，是在于受到影响的工厂为公司主要生产12晶圆产线和7纳米工艺制程的工厂，承载着较为先进的电子产品所依赖的环节。

　　这其中就包括苹果，此前有媒体报道称，台积电有望通过7纳米工艺制程独家拿下苹果A12芯片订单。据悉，台积电正设法提高芯片7纳米产能，以满足2018年新一代iPhone机型的订单需求，甚至不排除介入MacBook处理器生产环节的可能。

　　集邦咨询拓璞产业研究院研究经理林建宏向21世纪经济报道记者分析，以全球12寸（不含记忆体）晶圆出货量而言，台积电12寸晶圆的出货数量占21%。按照出货片数看，似乎影响不大。但另一方面，从铸造厂营收的角度看，台积电占全球铸造厂总体营收的56%。在2017年全年，台积电占全球晶圆铸造厂先进制程营收约70%。

　　林建宏进而解释道，12寸晶圆主要面向的客户是手机行业。其中Apple、华为主要都是面向台积电下单；另外高性能预算方面，NVIDIA（英伟达）与Xilinx（赛灵思）的晶圆主要也是在台积电生产。

　　前述行业人士也向记者表示，“台积电业务比较繁杂，从手机里面的核心芯片，到电脑等各种消费电子的芯片，都基本涵盖在内。”其随后介绍，因为台积电相对先进的制程，其他厂商尚不具备这样的供应能力，因此一旦遭遇哪怕是短暂停产，带来的影响也将不小。“台积电IT能力还是很强的。我觉得对他们来说，这是意外的、而且比较大的损失。”

　　在2017年财报中，台积电表示，公司已经是全世界最大的专业积体电路制造服务公司。在专业积体电路制造服务领域的占有率已达到56%。

　　2017年，台积电公司及子公司所拥有及管理的12寸晶圆产能超过1100万片，12寸晶圆销量中，小于等于28纳米晶圆的销售金额约在58%。据预估，2018年12寸晶圆产量约在1200-1300万片，年增速9%，预计小于等于28纳米晶圆的销售金额将到60%-70%。

　　魏哲家表示，“不过好在客户对公司的境况显示出了理解。”

　　他介绍道，台积电除了在第一时间及时处理病毒以外，同时也已跟所有客户做好了沟通，包括晶圆交货时间调整等方面。面对记者的问询，他表示，“客户方面并没有提出违约金的要求，我接触到的客户，对我们的应变措施都相当满意。”

　　他续称，有几位客户甚至向他表示，“我们相信台积电！”

　　从行业表现来看，林建宏告诉记者，目前全球12寸晶圆出货量的月产能约在590万片，略高于12寸晶圆工厂的预计产量。但考虑到实际的实验投片、良率损失等因素，都会拉高工厂对晶圆的需求量，目前12寸晶圆的全球供需状况依然紧绷。

 

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