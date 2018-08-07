家乐福遭遇“被退出”中国市场 新零售两派激战正酣

本报记者 唐唯珂 广州报道

近日，有网络消息称家乐福将彻底退出中国市场。8月6日家乐福方面对21世纪经济报道记者做出回复称，并没有退出中国，家乐福各门店均正常运行，网传消息是今年1月23日发布公告，家乐福和腾讯永辉签署潜在投资协议公告的再次炒作。家乐福方面表示，公司将一直秉承多渠道协同发展战略。对于此“旧闻”的一再被关注和炒作，表示并不理解。

另据家乐福方面透露，在入主“腾讯系”新零售版图之后，家乐福开展新零售智慧门店方面的尝试均顺利进行。今年5月，家乐福在上海市天山路上开设了首家 “Le Marche”智慧生活零售门店，标志着家乐福开始了数字化转型的重要一步。该智慧生活零售门店主打餐饮、生鲜、进口商品，是一家微信支付智慧零售旗舰店。8月6日，家乐福方面向21世纪经济报道记者透露预计本月深圳两店铺的智慧门店改造也将顺利进行。

实际上，今年1月家乐福发布的“家乐福2022”转型计划的内容之一也正是增加电子商务投资。根据计划，家乐福将在未来5年内，把数字投资增加至现在的6倍，达到28亿欧元。2022年前，公司在线食品销售额将达到50亿欧元。

“被退出”中国市场为假，但是以阿里苏宁系、腾讯京东系为代表的新零售版图之争激战正酣却是不争的事实。实际上，传言一再炒作也是双方不断明争暗斗的表现。

两派齐进

传统零售过去十年高歌猛进，但同时发展也进入瓶颈期，实体拓展模式有限，在已建立的体系上通过促销取得增长的模式也有限。传统零售一时间难以突破固有发展模式。另一方面，电商发展也遇到一定瓶颈。网络购物消费者数量增长趋于稳定，依靠数量单纯增长模式略显单一。具有资本优势的电商纷纷入主传统零售，新零售横空出世，实现两者相互赋能。

家乐福作为传统零售极具代表性的企业在新零售站队中已属后发。2017年初，阿里完成私有化银泰。先后签约了上海百联集团、入股上海联华超市、福建新华联，以及重磅级的入股高鑫零售（大润发、欧尚）、投资居然之家，迅速完成新零售版图搭建。2017底12月，腾讯通过正式入股永辉，开始跟随阿里对线下零售业密集出手。迅速扩充战场，形成聚集了沃尔玛、家乐福、红旗连锁、中百集团、步步高、美团、每日优鲜、天虹股份的版图。

阿里系新零售梯队，重视“帝国制”整合，形成体系优势；腾讯系则倾向于“联邦制”，给企业本身留有更宽裕自主发展空间。

“新零售提出两年多来，对于其具体的解释仍各有说辞，概况起来可以理解为利用新的互联网手段、大数据思维进行传统零售和电商的融合，实现经营能力的发展。如今阿里、腾讯两家争夺的阵营已经形成，且长期内将持续存在，互相竞争。”广东省商业地产投资协会会长黄文杰对21世纪经济报道记者表示。

“阿里对新零售采取更加深度介入，全方位的干预模式。腾讯更倾向于资本的介入，所有权干预较少。短期来看，阿里系取得的成就以大润发的新零售转型之路为代表略胜一筹，但是长期发展趋势仍然未卜，长期互相竞争将成为主旋律。” 零售领域专家、上海尚益咨询创始人胡春才向21世纪经济报道记者表示。

两大巨头争夺也成为常见的零售生态形式，像人们此前熟知的可口可乐与百事可乐；麦当劳与肯德基。而对于新零售来说，归根结底仍是围绕人、货、场进行数据化、标准化分析。例如通过对消费者进行大数据分析，获得精准画像。标准化尝试上通过对商品进行盒、个等新量化方式，帮助顾客更好地选购。

“人、货、场三个方面的新零售转型目前来说阿里略微领先，但是腾讯系也发展顺畅，一年左右赶上不成问题。新零售争夺中，效率是根本，以更低的成本、更短的时间实现商品数字化信息化，挖掘出更高的效率。‘人’的层面通过对顾客消费行为的洞察跟踪，进行画像，精准营销。供应链方面则通过卖场内部数字化。各个环节相互呼应。”胡春才表示。

零售之变

传统零售谋求数字化转型由来已久。“以实体零售取得巨大成就的大润发为例，曾尝试自己做第三极，自主进行新零售转型，但最终还是以失败告终。源于传统零售领域马太效应极大的特征。零售物理成本高，价格差异造成的差异远不如电商的影响大。实体店切入电商具有较大难度。而反向，具有强大资本力量的互联网电商更具有反向切入的能力。而目前来看新零售的发展也切实取得了一定发展。”胡春才说道。

举例来看，盒马的坪效高于传统零售4-5倍，完成三公里的辐射范围，补充传统零售辐射范围。“零售最重要的实体节点，传统零售基本已经占据。这些已经成为新零售实现业务增长的实践以及业务基础。在原有成型的零售途径基础上。新布局每4000-6000平方米的店铺，缩短核心辐射范围有别于过去十年已经发展起来的上万平大店方式，成为过往大店的补充。”黄文杰分析道，“就如同航母需要配合战斗舰、巡航舰艇形成体系，类似航母集群。零售店铺也分大小，现阶段新零售领域的补充更集中地体现在‘中型舰艇’的发展，未来辐射范围更小至500-1000米，占地面积更小的便利店、小型超市也会成为主战场。”

值得注意的是，支付宝擅长数据分析，深挖，可有效推送针对消费者的商品信息，从而达到提升店铺效益，延展客户群体和交易额的效用，从而提升新零售的购物体验。

另一方面，新零售的坪效优势使得租金承受力相对提高，受到业主欢迎。使得选址上也与传统零售拉开差距。

除了在坪效、辐射范围、规模、选址方面带来改变，新零售在供应链层面也带来新鲜血液。

一定程度上通过对行业的重新构建，新零售使得商超从以往依赖供应商的发展困境中走出，形成成体系的物流配送。“从某种意义上来说，成体系供应链重整，具有更集中的特点，如此看来，传统零售的竞争对手逐步可能走向融合。”

除此之外，供应链数字化、标准化、个性化程度提高，转向销售便利性也成为一大特征。“分级包装、标准化程度变高，供应商也面临来自产品设计，组装，规格，量等方面的新挑战。一个简单的例子，以往商超销售牛奶以500ml、1000ml为主流力图适应更多单个人或者家庭需求，而随着新零售实践的深入，例如750ml包装的牛奶铺货也逐渐增多，旨在解决围绕不同消费者消费特征，实现数字化管理的需求。可以理解为零售由生产便利性变为销售便利性导向的转变。”胡春才说道。

（编辑：李清宇）